Analista de la F1 cuestiona la mejora de McLaren tras la decepción del GP de Azerbaiyán

El comentarista de F1 TV Alex Brundle ha cuestionado si el último paquete de mejoras de Formula 1 de McLaren ya está destinado al "cubo de la basura".

El equipo de Woking llegó al Gran Premio de Azerbaiyán con un gran paquete de mejoras. Pero el campeón vigente sufrió un fin de semana sin puntos.

El campeón de Formula 1 de 2025 Lando Norris tuvo un accidente en la curva 1 durante un reinicio tras el coche de seguridad cuando Franco Colapinto, de Alpine, bloqueó los frenos y chocó con su compañero de equipo Pierre Gasly, quien a su vez se estrelló contra Norris. Oscar Piastri, que había estado en la pelea por un podio, también sufrió un bloqueo que lo llevó hacia la parte trasera del pelotón y fuera de los puntos. El australiano terminó 13º.

Durante una aparición en el podcast F1 Nation, Brundle argumentó que, aunque terminar sin puntos no representaba justamente el rendimiento de las mejoras, la fragilidad física de las nuevas piezas era una gran preocupación.

"Cero puntos no es, creo, una evaluación justa. Todo se trata del rendimiento, no del resultado".

Añadió: "Sin embargo, tienen un problema, y es que si esa mejora no es lo suficientemente resistente estructuralmente, los has visto todo el fin de semana con las grietas en los fondos planos en el lateral del coche.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"A Lando Norris le volvieron a decir que no tomara los pianos en medio del gran premio. Así que, si trajeron una mejora que quizá aerodinámicamente podría ayudar en algún punto más adelante esta temporada, pero luego no pueden usarla porque no es lo suficientemente resistente estructuralmente como para funcionar de verdad, esa podría ser una mejora para el cubo de la basura.

"No hay mayor desastre en la Formula 1 de 2026 que gastar una tonelada de dinero en tiempo de túnel de viento, especialmente cuando eres el campeón vigente, en unas mejoras que no funcionan".

McLaren ocupa actualmente el tercer puesto en el campeonato de constructores con 306 puntos, detrás de los líderes del campeonato Mercedes, con 538 puntos, y Ferrari, segundo con 378 puntos.