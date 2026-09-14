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Fórmula 1 GP de España

El "precioso" momento de Antonelli con su padre se vuelve viral tras ganar el GP de España

Kimi Antonelli compartió un momento conmovedor con su padre, Marco, después de conseguir su octava victoria en F1 en el Gran Premio de España

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Un momento compartido entre Kimi Antonelli y su padre, Marco Antonelli, se ha hecho viral después de que el piloto de Mercedes celebrara su octava victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de España.

Tras aparcar su monoplaza Mercedes en la parrilla, el piloto italiano fue a celebrar con su equipo. Junto a las barreras se encontraba su padre, sosteniendo un clavel rojo listo para entregárselo a su hijo. Al dárselo, ambos rieron juntos y se abrazaron antes de que el joven de 20 años continuara con sus compromisos previos al podio.

Los aficionados se hicieron eco del momento en las redes sociales, describiéndolo como "entrañable" y "precioso".

"Un momento muy entrañable. Es muy fácil apoyar a Kimi", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro bromeaba: "¿Qué es esto, The Bachelor?".

"El hecho de que ese pequeño clavel rojo fuera de 'Papanelli'... Por favor, es precioso", publicó otro seguidor en X.

Otros comentarios incluían: "¡Esto es lo más italiano que existe y me encanta! ¡Andiamo, Kimi!" y "El nuevo GOAT".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Antonelli sumó otros 25 puntos en Madrid, ampliando a 81 puntos su ventaja en el campeonato de pilotos sobre su compañero de equipo George Russell, quien actualmente ocupa la segunda posición.

A pesar de su impresionante ventaja en la clasificación, Antonelli prefiere no pensar demasiado en la posibilidad de conquistar su primer título del campeonato este año.

"Bueno, eso es exactamente lo que no quiero hacer", explicó Antonelli tras la carrera. "Quiero seguir esforzándome carrera a carrera; ya sabes, seguir rindiendo y disfrutando del proceso, además de intentar dar lo mejor de mí en cada prueba. Luego ya veremos dónde terminamos a final de año".

La decimoquinta prueba de la temporada, el Gran Premio de Azerbaiyán, se disputará en el circuito urbano de Bakú del 24 al 26 de septiembre.

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