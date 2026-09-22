Chadwick habla sobre la presión que supone representar a las mujeres en el deporte motor

Jamie Chadwick, tres veces campeona de la W Series, ha admitido que, al ser una piloto destacada en la categoría de monoplazas, sus días menos acertados solían ser objeto de un intenso escrutinio , ya que se interpretaban como un reflejo de su género.

En el podcast "Significant Figures", Chadwick se sinceró sobre la presión que supone representar a las mujeres en el mundo del automovilismo.

"Sí, la sentía, pero más bien porque, cuando no era rápida, simplemente quería ser lenta. No quiero tener que… Si soy lenta, no es porque sea mujer. Soy lenta porque hoy soy lenta. Dejarme ser lenta", dijo Chadwick al referirse a esa presión.

"Si fuera rápida todos los días, entonces estaría encantada de enarbolar la bandera femenina y decir: “Mirad lo que podemos hacer”. Y es que, bueno, así es este deporte: hay gente que rinde bien todos los días, pero yo no lo hago todos los días. Y esa era una carga que llevaba a cuestas.

"Y ahora ya no tanto, porque hay muchas más mujeres en este deporte. Siento que ya no es tan así. Pero hace cuatro o cinco años, éramos tan pocas las que competíamos, sea cual sea el nivel en el que lo hiciéramos, que parecía que todos los ojos se centraban en ti como mujer, más que como piloto de carreras. Y si no lo haces bien, entonces, como digo, eso se refleja en cierto modo en todo el género".

Jamie Chadwick, Jaguar TCS Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Tras hacer historia como la primera mujer y la campeona más joven del Campeonato Británico de GT en 2015, y tras competir en el Campeonato Británico de Fórmula 3 en 2017 y 2018, Chadwick compitió en la W Series, un campeonato exclusivamente femenino.

Se alzó con tres campeonatos consecutivos de la W Series entre 2019 y 2022 antes de que la británica diera el salto al campeonato Indy NXT, donde se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera en un circuito de carretera o urbano.

Chadwick también ha competido en la European Le Mans Series y en la Extreme E, y ejerce como embajadora de Williams Racing y asesora de la Williams Driver Academy para la F1 Academy.