El automovilismo paraguayo escribió una página dorada en su historia dentro del deporte motor luego de que el piloto Joshua Durksen se convirtiera en el primer competidor de su país en estar a los mandos de un monoplaza de la Fórmula 1 tras completar un programa de pruebas con el equipo Merecedes en el Autódromo Internacional do Algarve en Portimão, Portugal.

El paraguayo, quien es parte del programa de pilotos de Mercedes, rodó dos días con el W16 E Performance, el modelo ganador de carreras utilizado por las flechas de plata en la temporada 2025. Durante la prueba, Dürksen acumuló un total de 187 vueltas y 875 kilómetros, cifra equivalente a casi tres distancias completas de un Gran Premio.

Tras concluir el programa de pruebas centrado en la comprensión de sistemas y tandas de rendimiento junto a los ingenieros de la escudería, Joshua Dürksen expresó su emoción por cumplir el sueño de toda su vida:

"Este es un día, y una semana, que recordaré por el resto de mi vida. Conducir un auto de Fórmula 1 por primera vez es algo con lo que sueña todo piloto joven, y hacerlo como el primer paraguayo en alcanzar este hito lo hace aún más especial", declaró Dürksen.

"Ponerse al volante del W16 fue una experiencia increíble. El rendimiento, el frenado, las velocidades en curva: todo está en otro nivel. Aprendí muchísimo durante los dos días y disfruté cada vuelta. Espero que este momento pueda inspirar a los jóvenes de Paraguay a creer que ellos también pueden competir en la escena mundial", agregó el piloto.

Joshua Dürksen

Durksen, quien actualmente compite en la Fórmula 2 y fue firmado este año como parte de Mercedes, se encuentra en la disputa por el top 5 de la antesala de la Fórmula 1.

Por su parte, Bradley Lord, subdirector del equipo Mercedes, valoró el desempeño del paraguayo.

"Abordó el programa con madurez, profesionalismo y un deseo real de aprender. Durante los dos días trabajó de manera efectiva con el equipo de ingeniería, desarrolló su confianza de forma progresiva y ofreció exactamente lo que esperábamos ver de él", concluyó Lord.

Joshua Dürksen