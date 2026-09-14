Cómo Antonelli demuestra ser imbatible en la F1, incluso cuando lo derrotan

Si el Gran Premio de Italia del último fin de semana pareció marcar un punto decisivo en la lucha por el título de Fórmula 1, uno de esos momentos en los que el impulso pasó a estar del lado del eventual ganador, el Gran Premio de España funcionará como un punto de inflexión en el debate para quienes deciden creer o no en el principio del impulso en el deporte. En Monza, Kimi Antonelli "caminó sobre el agua", en palabras del jefe de equipo Toto Wolff; en Madrid, estuvo en el lugar correcto en el momento correcto para beneficiarse de las circunstancias. Y, sin embargo, el resultado siguió pareciendo esencialmente justo.

Tras mucha expectativa, el Madring demostró ser un escenario menos que óptimo para las carreras y el entorno construido guardaba un parecido desconcertante con el nada añorado circuito de Sochi. Aquí, sin embargo, la vida fuera del circuito fue mucho más agradable.

Durante los entrenamientos y la clasificación, Mercedes parecía tener ventaja, especialmente en ritmo de carrera, pero Lando Norris encadenó una de sus megavueltas para arrebatarle la pole al líder del campeonato Antonelli por 0.011s. Max Verstappen también ejecutó magistralmente para hacerse con el tercer puesto en la parrilla por delante de Lewis Hamilton, que había marcado el ritmo en las primeras vueltas de la Q3. George Russell fue más rápido que su compañero Antonelli en la Q1, pero en la fase decisiva de la clasificación se quedó a tres décimas, lo que solo le valió para la sexta posición por detrás de Charles Leclerc.

La cuestión de si Antonelli debía devolver el liderato a Norris, tras haberlo tomado atajando la primera chicana, quedó en nada

La salida y la primera vuelta siempre iban a estar muy disputadas, dada la ausencia de oportunidades de adelantamiento en una pista aparentemente diseñada por individuos sin comprensión de la dinámica de los coches de carreras. La elección de neumáticos añadió otra dosis de picante: al retirarse las mantas, dedujimos que los de la primera fila salían con el compuesto medio C3, poco apreciado y propenso al graining, con los habitantes de la segunda fila con blandos; usados, además, en el caso de Verstappen. Leclerc, Russell, Oscar Piastri y Liam Lawson con duros. Así que solo Norris y Antonelli seguían el modelo de la estrategia medio-duro que Pirelli creía óptima.

Esas simulaciones, por supuesto, se basaban únicamente en el ritmo teórico y la degradación. Mientras que, según la experiencia de tandas prolongadas en esta pista, se consideraba inevitable algún tipo de intervención del coche de seguridad. Al final, solo habría una aparición del VSC, pero sería crucial.

Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Al salir desde la primera fila, por tanto, Norris y Antonelli se estaban mirando el uno al otro —Norris lanzándose desde la derecha de la pista para cerrar el paso a su rival mientras el Mercedes hacía un quiebro a la izquierda—, pero la verdadera amenaza venía de la segunda fila. Hamilton y Verstappen apuntaron ambos al centro de la pista desde su arranque inicial, y fue Max quien parpadeó primero y giró a la derecha cuando Hamilton metió el morro por delante.

Pero Lewis se pasó un poco de valiente, intentando colar su Ferrari por el interior a Norris en la curva 1. El campeón del mundo estaba claramente centrado en Antonelli a su derecha, así que Lewis vio que el hueco se cerraba y, con sensatez, levantó. Norris fue lo bastante firme al imponer su derecho a la trazada como para que Antonelli tuviera que irse a la escapatoria, quejándose después de que lo habían empujado fuera.

Dirección de carrera dejó claro al muro de pits de Red Bull que Verstappen tenía que ceder la posición en pista a Hamilton

A su estela, Verstappen intentó aprovechar la pérdida de impulso de Hamilton para lanzarse por el exterior, solo para que Lewis reclamara la trazada. Max también se fue a la escapatoria y salió por delante.

Por detrás, Piastri se fue a la derecha con la intención de adelantar a Russell, pero el Mercedes se desvió hacia su trayectoria. Oscar no podía moverse más a la derecha, debido a la presencia inamovible del muro de boxes, así que perdió un trozo del endplate del alerón delantero y luego tocó accidentalmente los neumáticos traseros de Russell en el efecto acordeón hacia la curva 1.

La cuestión de si Antonelli debía devolver el liderato a Norris, tras haberlo tomado atajando la primera chicana, quedó en nada cuando se pasó en la segunda mientras Norris intentaba meterse por el interior, por lo que el muro de Mercedes le ordenó rápidamente devolverla. Pero la presencia de Verstappen en P3 lo complicaba; y, de hecho, al dejar pasar a Norris en la curva 8, Antonelli dejó espacio suficiente para que Verstappen aprovechara el momento y se hiciera con la P2.

Antonelli claramente llevaba puesto su calzado para caminar sobre el agua, porque su error sería posteriormente excusado. Dirección de carrera dejó claro al muro de Red Bull que Verstappen tenía que ceder la posición en pista a Hamilton, al haberla ganado saliéndose de la pista en la curva 1. Naturalmente, Max protestó enérgicamente contra esto, pero ya ha pasado por aquí antes, sobre todo en Jeddah, así que en la cuarta vuelta redujo la velocidad a la salida de La Monumental, la curva peraltada emblemática del Madring. El dolor aquí fue aún mayor, porque Max no solo tuvo que dejar pasar a Antonelli antes que a Hamilton, sino que el Ferrari empezaba a sufrir los primeros síntomas del fallo de frenos que eliminaría a Lewis de la carrera.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aun así, Verstappen mitigó la pérdida lo mejor que pudo, impidiendo que Leclerc siguiera a Hamilton y luego abalanzándose sobre el Ferrari tocado para reafirmarse en la tercera posición.

Dado el pitlane absurdamente largo de aquí, combinado con el trazado poco favorable a los adelantamientos, se esperaba que los equipos intentaran minimizar las paradas pese a las altas exigencias que esta pista impone a los neumáticos. Los pronósticos previos a la carrera de Pirelli —a menudo demostrados como obras de ficción especulativa— sugerían una ventana de parada de las vueltas 18 a 24 para quienes siguieran la estrategia 'óptima' medio-duro; se creía que una parada blando-duro era la tercera más rápida, con una ventana de parada más temprana, de las vueltas 9 a 15.

Una vez que el alboroto de las primeras vueltas transcurrió sin los incidentes esperados, esto se convirtió en un ejercicio de gestión de neumáticos, aunque uno en el que Norris marcó un ritmo impresionante, abriendo una brecha de 5.5s sobre Antonelli cuando el contador de vueltas entró en dos dígitos, con Verstappen aguantando a un margen similar por detrás.

El Gran Premio de Italia giró en torno a un periodo de coche de seguridad virtual provocado por un fallo hidráulico en el Aston Martin de Lance Stroll. En Madrid, la mano del destino llevaría igualmente guantes verdes: en la vuelta 14 fallaron los frenos de Stroll cuando intentaba detener el desesperado AMR26 en la curva 20. No pudo salir por sus propios medios ni guiar el coche detrás de la barrera, lo que hizo que las banderas amarillas se elevaran a VSC 37s después.

Para entonces, Norris ya había pasado la entrada a boxes, lo que permitió a Antonelli y Verstappen hacer paradas baratas mientras Lando tenía que completar al menos otra vuelta. Era un poco pronto para Antonelli, al borde de ser demasiado tarde para Verstappen. Por detrás, Russell también paró, pero, como había salido con duros, esto lo puso con los medios desfavorecidos, condenándolo a una estrategia de dos paradas.

"Esta vez, ir segundo en pista nos dio la ventaja. Siento que, en cierto modo, nos lo merecíamos. Hubo tantos VSC y coches de seguridad que nos perjudicaron este año" Toto Wolff

Antes durante el fin de semana se había demostrado que era difícil retirar rápidamente los coches varados de la pista, así que McLaren podía haber esperado que el VSC durara más. En cambio, la señal de que terminaba llegó cuando Norris llegaba a la curva 20. La pista se puso en verde al pasar por el lugar, y el costo de la parada resultante se vio agravado porque la pistola de la rueda delantera derecha no mordió a la primera.

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Norris estuvo detenido unos frustrantes siete segundos, pero de todos modos habría salido por detrás de Russell; solo que ahora la brecha que debía recuperar superaba los seis segundos. El campeón del mundo fue recortando la diferencia hasta llegar al segundo en la vuelta 26, y luego se ahorró tener que adelantar en pista cuando Russell hizo su segunda parada al final de la vuelta 28. Aun así, Lando estaba a más de 12s de Antonelli, por lo que sus opciones de ganar se habían esfumado, salvo que hubiera otro incidente.

"A veces tienes estas decisiones en las que no está 100% claro", dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, después de la carrera.

"Con Kimi, estoy realmente contento con la operación porque el momento desde 'hagamos esto, paremos' hasta ir a Bono [el ingeniero de carrera Peter Bonnington] y luego al oído de Kimi, fueron quizá tres segundos. Y eso fue muy positivo.

"Esta vez, ir segundo en pista nos dio la ventaja. Siento que, en cierto modo, nos lo merecíamos. Hubo tantos VSC y coches de seguridad que nos perjudicaron este año. Así que es la primera vez que nos salió bien."

"Consideramos quedarnos fuera", dijo el director del equipo McLaren, Andrea Stella.

"Pero tienes que aceptar el hecho de que ahora estás con neumáticos medios relativamente usados y la gente detrás de ti estará con duros nuevos. Nunca vas a abrir una brecha con gente con duros nuevos, por lo tanto, en cierto modo teníamos que aceptar que eso era lo que debíamos haber hecho.

"A veces hablamos de mala suerte; creo que a veces la mala suerte se usa para demasiadas cosas, pero en este caso es casi una definición matemática de tener mala suerte. Así que estamos contentos de que lo que podíamos controlar estuvo bien, y aceptamos que lo que no podíamos controlar simplemente jugó en nuestra contra.

"Pero, siendo justos y por completar, tuvimos una parada de siete segundos, así que definitivamente hay aprendizajes en lo que respecta a nuestras operaciones. No habría cambiado el resultado final porque probablemente Lando habría salido de todos modos detrás de Russell y, aunque no, no habría sido posible adelantar a Verstappen y Antonelli.

"Así que definitivamente tomamos nota de que hay mucho trabajo por hacer en nuestra operación y no es la primera vez que tenemos una parada lenta, pero en términos de la carrera en sí, no marcó una diferencia."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Leclerc, al no haber parado bajo el VSC, lideró por tanto hasta las vueltas finales mientras el muro de Ferrari rezaba por otro incidente en pista. Dado lo cerca que Antonelli, Verstappen y Norris llegaron a estar unos de otros a su estela, Leclerc incluso podría haber sido el instigador de uno. Pero al final Ferrari se dio cuenta de que no tenía nada que ganar y, cuando Russell empezó a aumentar el ritmo, comprendió que el cuarto puesto era la mejor opción que quedaba sobre la mesa y la tomó, llamando a Charles para montar blandos.

Salió con 2.3s de margen sobre Russell pero, si la intención era apretar en las últimas vueltas, el blando no estaba para eso y Leclerc pasó el resto de la carrera luchando por mantenerse por delante del Mercedes. Con aire limpio por delante, Antonelli se centró entonces en alejarse de Verstappen, dando un susto al muro de Mercedes en el proceso cuando pidió una revisión del coche tras rozar el muro en la curva 7.

Así, Antonelli terminó 4.351s por delante de Verstappen y amplió su ventaja en puntos a 81, en un día en el que de otro modo podría haber estado peleando por el segundo o el tercer puesto a la estela de Norris. Así son las maquinaciones del impulso, si crees en él.

"Es bueno ganar y creo que el ritmo al final fue bueno", dijo Antonelli.

"Pero si tengo que ser realista y honesto, hoy no merecíamos ganar. Lando merecía ganar hoy, y por eso creo que nuestro resultado era probablemente P2 o incluso P3.

"Simplemente no hice un trabajo lo bastante bueno en la salida, fui un poco demasiado agresivo y luego me puse en una mala posición. Así que sí, definitivamente hay cosas en las que trabajar. Pero, en general, hoy salió bien y estoy contento con eso.

"Pero sí, solo vamos a intentar ser mejores en Bakú."

Tal como van las cosas, no apostarías contra que Antonelli salga de Azerbaiyán con más de 100 puntos de ventaja.

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