Rob Smedley explica el papel clave de Peter Bonnington en el éxito de Antonelli en la F1
Rob Smedley ha reconocido a Peter Bonnington por desempeñar un papel clave en la lucha de Kimi Antonelli por el título de F1 de 2026.
El exingeniero de carrera de Fórmula 1 Rob Smedley dice que Peter "Bono" Bonnington ha sido esencial para el asalto de Kimi Antonelli al título de F1 de 2026, aunque recalca que el piloto de Mercedes es quien en última instancia es responsable de rendir en la pista.
Antonelli se convirtió en el piloto más joven en liderar la clasificación tras lograr victorias consecutivas en los Grandes Premios de China y Japón. Aunque muchos suponían que la presión acabaría pasándole factura al joven de 20 años, ha ido de menos a más en su segunda temporada en la categoría.
El piloto italiano logró su octava victoria en un gran premio en el Gran Premio de España y ahora tiene una ventaja de 81 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, que ocupa el segundo lugar en la clasificación.
Durante un episodio del podcast High Performance Racing, le preguntaron a Smedley cuánto mérito merece el ingeniero de carrera de Antonelli, Bonnington, que anteriormente ha trabajado con Lewis Hamilton y Michael Schumacher, por la impresionante campaña de 2026.
"Bono lo es todo. Todo. El ingeniero debería llevarse todo el mérito", bromeó. "Sin el ingeniero, estos chicos no estarían en ninguna parte".
Añadió, más en serio: "Merece algo de crédito, ¿no? Porque lo mantiene en el buen camino. Le da toda la información que necesita. Pero Kimi es quien pisa el pedal, ¿no? Él es quien tiene que cumplir un domingo por la tarde".
Peter Bonnington, Race Engineer, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El exjefe del equipo Alpine Otmar Szafnauer, que copresenta el podcast junto a Smedley y el presentador Jake Humphrey, añadió: "[Antonelli] también forma parte del circuito de retroalimentación. Le dice a Bono lo que quiere, y Bono lo hace".
Antonelli describió anteriormente trabajar con Bonnington como un "privilegio".
"Creo que tener a alguien como Bono es increíble", explicó Antonelli durante el fin de semana del Gran Premio de China de 2025. "Es un privilegio muy grande porque ha trabajado con dos de los mejores pilotos de la historia de Fórmula 1: trabajó con Michael y luego trabajó con Lewis durante muchos años.
"Así que tener a alguien con tanto conocimiento y experiencia realmente te ayuda, porque obviamente tengo muchísimas situaciones nuevas por las que tendré que pasar, muchísimas situaciones nuevas que tendré que afrontar, muchísimas cosas nuevas que tendré que aprender, y tener a alguien como él, con tanta experiencia, sin duda es realmente útil porque puede guiarte en cualquier situación, así que me siento muy afortunado de tener a alguien como él".
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