Hamilton avisa que tuvo “suerte” tras un fallo de frenos en el GP de España en Madring

Lewis Hamilton dice que tuvo "suerte de llegar" al garaje tras sufrir un fallo de frenos en las primeras fases del Gran Premio de España de Madrid.

Hamilton había estado luchando con Max Verstappen por la tercera posición cuando el pedal de freno empezó a irse largo durante las primeras dos vueltas. Hamilton y Ferrari inicialmente mantuvieron cierta esperanza de que el británico pudiera continuar tras cambiar algunos ajustes según le indicaron sus ingenieros. Pero poco después siguió pasándose los puntos de frenada, incluido un roce con el muro, poniendo fin a las esperanzas de continuar.

"Fue realmente inesperado", dijo Hamilton. "Estaba frenando para la curva 5 en la primera vuelta y el coche se detenía con normalidad. Y entonces el pedal dio un paso, y acabé llevando muchísima velocidad a la curva porque no frenó igual de bien. Y luego volvió a estar bien en la siguiente curva, y pensé que estaríamos bien.

"Y entonces, de repente, el pedal se fue completamente hasta el fondo, así que tuve suerte de llegar."

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El circuito de 5,4 km de Madring, flanqueado por muros, es una de las últimas pistas del calendario en las que se puede circular a baja velocidad con frenos poco fiables, así que Ferrari llamó rápidamente al siete veces campeón del mundo a boxes para retirar el coche.

"Intentamos arreglarlo desde el muro de boxes y luego volvió a ocurrir un par de curvas después", dijo el jefe de equipo Fred Vasseur. "Seguir en pista no tenía sentido en una carrera loca. No queríamos correr ningún riesgo."

Vasseur dijo que sentía que Hamilton tenía el ritmo para luchar delante, pero como la carrera de 57 vueltas fue una procesión dominada por la posición en pista, no se hacía ilusiones de un resultado mucho mejor que el tercero.

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"Cuando ves el ritmo de Charles, puedes imaginar que teníamos el ritmo para luchar con todos", dijo. "Es más una cuestión de posición en pista. Sinceramente, hoy fue tremendamente difícil adelantar.

"Estoy más centrado en mis coches, pero no sé quién adelantó durante la carrera. Creo que en esta situación se trata simplemente de posición en pista. Luchar no es la palabra, es más una cuestión de posición."