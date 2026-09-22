F1 confirma nueva colección "Infinite Rush" de Hot Wheels, lanzamiento previsto para 2027

La Fórmula 1 ha anunciado que los 22 monoplazas oficiales de la temporada 2026 se incorporarán al videojuego "Hot Wheels Infinite Rush" a través de un nuevo paquete de colección de monoplazas de F1, que saldrá a la venta en marzo de 2027.

Este paquete de contenido descargable, desarrollado en colaboración con el estudio internacional de videojuegos de carreras Milestone y el fabricante de juguetes Mattel, supondrá la primera vez que se podrá jugar con monoplazas oficiales de F1 en un juego de la franquicia Hot Wheels.

"Nuestra colaboración con Mattel y Hot Wheels sigue evolucionando para nuestros aficionados, y esta última iniciativa les brinda la oportunidad de pilotar el coche de su piloto favorito en el videojuego Hot Wheels Infinite Rush ", afirmó Emily Prazer, directora comercial de la F1.

"Podrán jugar contra amigos y familiares, sumergiéndose en el mundo de la F1 y disfrutando de la velocidad, la competición y el dramatismo de este deporte en un formato totalmente nuevo.

"Sabemos que va a tener una gran acogida, dada la reacción que suscitaron los anteriores coches de metal fundido de la F1 Hot Wheels, y estamos deseando ver a los aficionados ponerse al volante cuando se lance el "F1 Car Collection Pack" en marzo de 2027".

Los 22 modelos de F1 se sumarán a una lista ya existente de más de 150 vehículos entre los que los jugadores pueden elegir.

Andrea Loiudice, directora editorial de Milestone, añadió: "Estamos increíblemente orgullosos de ser los primeros en llevar los coches de metal de Hot Wheels de Fórmula 1 a un videojuego. La oportunidad de trabajar junto a socios tan prestigiosos como Mattel y la Fórmula 1 es una gran muestra de la confianza que depositan en Milestone y en nuestra capacidad para ofrecer experiencias de carreras de alta calidad.

¡Que comience la acción! Foto de: Clive Rose / Getty Images

"Incorporar la parrilla completa de la F1 de 2026 a Hot Wheels Infinite Rush con el F1 Car Collection Pack es un hito emocionante para nosotros, y estamos seguros de que los jugadores de todo el mundo estarán igual de entusiasmados por disfrutar de estos coches emblemáticos de una forma totalmente nueva".

Erika Winterholler, directora de juegos con licencia de Mattel, también afirmó: "La combinación de la autenticidad de la Fórmula 1 y la experiencia en carreras de Milestone ha creado una oportunidad única para ofrecer algo verdaderamente especial a los aficionados a Hot Wheels.

"Incorporar toda la parrilla de la Fórmula 1 de 2026 a Hot Wheels Infinite Rush refleja nuestro enfoque de crear las mejores experiencias de juego de su clase a través de grandes colaboraciones, al tiempo que seguimos ampliando las formas en que los aficionados interactúan con la marca Hot Wheels".

"Hot Wheels Infinite Rush" ya está disponible en múltiples plataformas, entre las que se incluyen PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG XBOX Ally, ROG XBOX Ally X y PC. El paquete "F1 Car Collection" estará disponible para su compra a partir de marzo de 2027.