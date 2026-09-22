Aston Martin lleva a Bakú actualizaciones para acercarse al límite de peso

La Fórmula 1 llega a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán y se espera que el Aston Martin AMR26 dé el último paso para situarse a la altura de los demás. El equipo de Silverstone anunció hace unas semanas que las grandes actualizaciones introducidas entre julio y agosto habían sido las últimas de la temporada, pero en Bakú llegará la última y verdadera mejora en competitividad para el monoplaza verde, antes de que todo el equipo se centre en el monoplaza de 2027.

Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin, ha explicado que en Azerbaiyán llegará un AMR26 más ligero, cercano al límite de peso. Pero será el último empujón que deberá ayudar a Fernando Alonso y Lance Stroll hasta la última prueba de la temporada actual.

"Aún tenemos que completar nuestro programa de reducción de peso. Debería estar terminado para la carrera de Bakú. A partir de Bakú, correremos básicamente con la versión definitiva del coche durante el resto de la temporada".

"La cantidad de peso que ha ahorrado el equipo depende de qué carrera elijas como referencia, pero se trata de una cantidad significativa, suficiente para mejorar notablemente el tiempo por vuelta".

"Es un resultado importante. A veces se debe a la modificación de componentes concretos. Otras veces implica replantearse por completo la forma en que se ha diseñado algo desde el principio, incluso el chasis. Es una combinación de pequeños detalles y grandes intervenciones estructurales".

Enrico Cardile, Aston Martin Racing Foto de: Aston Martin Racing

Cardile también explicó que, en caso de que se introdujeran más novedades en el AMR26, sería únicamente para probar en pista este mismo año posibles avances para el coche de 2027, con el fin de disponer de datos con los que trabajar durante el invierno y llegar más preparados el año que viene.

"En Bakú deberíamos estar muy, muy cerca del límite de peso, que es exactamente donde queremos estar".

"Después de Hungría, introdujimos algunos pequeños cambios: modificaciones en el alerón delantero y en los bajos en Zandvoort. Estos serán los últimos avances aerodinámicos previstos para este coche".

"La única excepción sería si, durante el desarrollo del coche de 2027, descubriéramos algo que valiera la pena probar en pista este año para ayudarnos a mejorar la correlación. Pero, por el momento, no hay nada más previsto".