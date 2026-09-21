Doriane Pin, campeona de la F1 Academy 2025, establece plazos para conseguir un asiento en Fórmula 1
La piloto de desarrollo de Mercedes F1, Doriane Pin, se ha fijado el objetivo de conseguir un asiento como piloto de carreras en la Fórmula 1 en un plazo de cinco años.
Doriane Pin, piloto de desarrollo de Mercedes en Fórmula 1, se ha fijado el objetivo de conseguir un asiento en la parrilla de la F1 en un plazo de cinco años.
En una reciente entrevista para la serie "Mercedes In Convo With Kids", la piloto francesa confirmó sus aspiraciones profesionales a largo plazo y su convicción de que las mujeres pueden llegar a competir en el campeonato. Al preguntársele dónde se ve dentro de cinco años, Pin respondió directamente: "En la Fórmula 1".
"Sería genial. Abriría puertas a todas las chicas que quieran ser pilotos de Fórmula 1".
Tras ganar el campeonato de la F1 Academy en 2025, Pin fichó como piloto de desarrollo para la escudería de Brackley y se convirtió en la primera mujer en pilotar un coche de F1 de Mercedes en Silverstone en abril de 2026, probando el W12 de la temporada 2021.
Paralelamente a sus responsabilidades en la F1, la piloto de 22 años ejerce como piloto de desarrollo para Peugeot en el Campeonato Mundial de Resistencia y para Citroën en la Fórmula E. También compite en la categoría Pro-Am de LMP2 (Le Mans Prototype 2) de las European Le Mans Series con el equipo Duqueine.
Pin está firmemente comprometida con fomentar la diversidad y la inclusión en el mundo del automovilismo.
Doriane Pin, Mercedes
Photo by: Mercedes AMG
"La diversidad, en general", dijo sobre una cosa que cambiaría del mundo. "Así que, en los deportes y fuera de ellos, creo que necesitamos más diversidad.
"Así que habrá más oportunidades para todos. Especialmente con mi experiencia en un deporte dominado por hombres como el automovilismo. Así que sería bueno si tuviéramos muchas mujeres también en la Fórmula 1".
Si Pin llegara a la F1, seguiría a un pequeño grupo de pilotos que han conducido maquinaria de F1 de la era moderna. La directora general de la Academia de F1, Susie Wolff, condujo en sesiones de entrenamientos libres oficiales para Williams en 2014, convirtiéndose en la primera mujer en participar en un fin de semana de gran premio en 22 años.
Más recientemente, la embajadora de Aston Martin, Jessica Hawkins, completó una prueba de 26 vueltas con el AMR21 en Hungaroring en septiembre de 2023.
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