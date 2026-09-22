Por qué la F1 corre 305 km: la norma, sus excepciones y el cambio previsto para 2027

Un Gran Premio de Fórmula 1 tiene una longitud de más de 305 kilómetros. Más concretamente: la carrera tiene tantas vueltas como sean necesarias para superar los 305 kilómetros. La única excepción es Mónaco, con 260 kilómetros. Además, se aplica un límite de tiempo de dos horas de carrera efectiva. Si la carrera se interrumpe, su duración máxima, incluida la pausa, no puede superar las tres horas. Así lo establecen las normas actuales de la Fórmula 1.

Pero no siempre ha sido así: en las primeras décadas del Campeonato del Mundo, algunas carreras duraban casi el doble. Y en 2027, la distancia volverá a reducirse. En nuestro artículo "¿Cuánto dura una carrera de Fórmula 1?" explicamos además cuánto dura una carrera en la práctica y cuántas vueltas se dan.

Los años 50: carreras de hasta 500 kilómetros

Cuando se puso en marcha el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 1950, aún no existía una distancia estándar. Los organizadores fijaban en gran medida por sí mismos la longitud de sus carreras. Las diferencias eran, por tanto, considerables.

La primera carrera del Campeonato del Mundo, celebrada en Silverstone, constó de 70 vueltas y 325 kilómetros. El ganador, Nino Farina, tardó 2 horas y 13 minutos en completarla. En la final de temporada en Monza, en cambio, Farina dio 80 vueltas y recorrió unos 504 kilómetros. Estuvo casi tres horas en la pista.

Aún más larga era la 500 Millas de Indianápolis, que formó parte del Campeonato del Mundo entre 1950 y 1960. Con 200 vueltas y 805 kilómetros, sigue siendo hasta hoy la carrera con más vueltas y mayor distancia en la historia del Campeonato del Mundo.

1958: la primera gran reducción

En 1958, la federación internacional intervino de forma contundente. La distancia de la carrera se fijó entre 300 y 500 kilómetros, o un máximo de dos horas. En los años siguientes, la mayoría de los Grandes Premios oscilaron entre 300 y 400 kilómetros. El límite máximo fue, en última instancia, de 400 kilómetros.

1971: un máximo de unos 322 kilómetros

En la temporada de 1971, la distancia máxima de carrera se redujo de 400 a unos 322 kilómetros. Las carreras se acortaron así notablemente.

Así lo demuestra un caso extremo de esa misma temporada: el Gran Premio de Alemania, celebrado en el Nordschleife, se disputó en 1971 a solo doce vueltas. Debido a la longitud del circuito, de casi 23 kilómetros, sigue siendo hasta hoy el número más bajo de vueltas de una carrera del Campeonato del Mundo que se haya completado regularmente.

En las décadas de 1970 y 1980, la mayoría de las carreras se estabilizaron en torno a los 300-320 kilómetros.

1989: el estándar de 305 kilómetros

En 1989 se unificó la distancia de carrera en un mínimo de 305 kilómetros. El objetivo era que una carrera concluyera en un plazo de dos horas. Desde entonces, cada Gran Premio cuenta con tantas vueltas como para superar ligeramente los 305 kilómetros. Esta norma sigue vigente, en esencia, hasta hoy.

En 2026, por ejemplo, esto supondrá 44 vueltas en Spa-Francorchamps, con su circuito de más de siete kilómetros de longitud. En Bakú serán 51 vueltas, y en Sepang, 56. Mónaco es el que tiene más vueltas, con 78.

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Excepción de Mónaco: por qué allí solo se recorren 260 kilómetros

Mónaco es el único circuito en el que no se aplican los 305 kilómetros. La carrera en el Principado consta de 78 vueltas y unos 260 kilómetros.

El motivo es el ritmo: el circuito urbano solo mide 3,337 kilómetros, es estrecho y sinuoso. La velocidad media es considerablemente inferior a la de otros circuitos. Si se recorrieran 305 kilómetros en Mónaco, la carrera resultaría especialmente larga debido a la baja velocidad media. Por eso, en Mónaco se aplica una distancia mínima de 260 kilómetros.

Canadá 2011: la carrera de Fórmula 1 más larga hasta la fecha

Durante mucho tiempo solo existía el límite de dos horas para el tiempo de carrera puro. No estaba regulado cuánto podía durar una carrera, incluidas las interrupciones. Esto cambió tras el Gran Premio de Canadá de 2011.

Una fuerte lluvia detuvo la carrera en Montreal durante unas dos horas. Al final, Jenson Button se alzó con la victoria tras una espectacular remontada. El tiempo oficial de la carrera fue de 4:04:39,537 horas. Es la carrera más larga de la historia de la Fórmula 1 hasta la fecha.

La FIA reaccionó rápidamente: a partir de 2012, una carrera, incluidas las interrupciones, no podía durar más de cuatro horas. Se mantuvo el límite de dos horas para la duración pura de la carrera. A partir de la temporada 2021, el límite total se redujo a tres horas.

Bélgica 2021: la carrera más corta y nuevas reglas de puntuación

La Fórmula 1 vivió el otro extremo en 2021 en Spa-Francorchamps: debido a la lluvia incesante, la parrilla solo rodó detrás del coche de seguridad. Solo se contabilizó una vuelta en la clasificación oficial. Según las normas vigentes en aquel momento, se otorgaron medio punto de todos modos. Esto suscitó muchas críticas.

Por ello, desde 2022 se aplica un sistema de puntuación escalonado para las carreras suspendidas, siempre que se hayan completado al menos dos vueltas sin coche de seguridad ni coche de seguridad virtual:

Menos de dos vueltas: ningún punto.

De dos vueltas hasta el 25 % de la distancia: puntos para los cinco primeros (6-4-3-2-1).

Del 25 al 50 %: puntos para los 9 primeros (13-10-8-6-5-4-3-2-1).

Del 50 % al 75 %: puntos para los 10 primeros (19-14-12-9-8-6-5-3-2-1).

Más del 75 %: puntos completos.

Además, desde 2023 se otorgan puntos completos cuando se reanuda una carrera interrumpida, aunque no se complete la distancia total.

El sprint: unos 100 kilómetros

Además del Gran Premio, algunos fines de semana se celebra un sprint. Tiene una longitud de unos 100 kilómetros, es decir, aproximadamente un tercio de una carrera normal, y suele durar alrededor de media hora. No hay parada obligatoria en boxes. Se otorgan puntos a los ocho primeros (8-7-6-5-4-3-2-1). En 2026 hay seis sprints en el calendario. Encontrarás todos los detalles sobre el formato en: Sprint de Fórmula 1: todo lo que necesitas saber.

2027: Por qué las carreras serán más cortas

A partir de 2027, la distancia de carrera se reducirá de 305 a 290 kilómetros. Según datos de la FIA, esto equivale a entre dos y tres vueltas menos. La Comisión de Fórmula 1 ya ha dado su visto bueno a esta reducción. La decisión definitiva aún debe ser tomada por el Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA.

Al mismo tiempo, se eliminará el límite total actual de tres horas en caso de interrupciones de la carrera. En su lugar, se prevé una hora límite fija para el final de las actividades de carrera. Se mantiene el límite de dos horas de tiempo real de carrera.

El motivo de este ajuste radica en la propulsión: a partir de 2026, aproximadamente la mitad de la potencia procederá del motor de combustión y la otra mitad del motor eléctrico. Muchos pilotos critican esta situación. Se ven obligados a ahorrar y recargar energía constantemente, lo que hace que las carreras parezcan un "yo-yo". Por ello, en 2027 la proporción pasará a ser de 58 a 42 a favor del motor de combustión, y en 2028, de 60 a 40.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Una mayor potencia del motor de combustión implica más combustible, pero unos depósitos más grandes habrían requerido nuevos chasis. Sin embargo, muchos equipos quieren seguir utilizando sus monoplazas de 2026. En un principio se había previsto acortar solo algunas carreras en hasta cuatro vueltas. En ese caso , algunos Grandes Premios podrían haberse convertido en carreras de ahorro de combustible. Por eso, ahora se pretende que todas las carreras se acorten de forma uniforme.

También en Mónaco se reducirá la distancia. Aún no se sabe en qué medida. La norma se aplicará, en un primer momento, solo para 2027. Su prórroga para 2028 dependerá de cómo afecte entonces el mayor caudal de combustible.

Además, ya se está barajando la posibilidad de celebrar carreras aún más cortas. El director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha esbozado en este contexto unos planes sorprendentes para el futuro.

Preguntas frecuentes sobre la distancia de las carreras de Fórmula 1

¿Cuántos kilómetros dura una carrera de Fórmula 1?

Más de 305 kilómetros. Se recorre el menor número de vueltas necesario para superar esta distancia. A partir de 2027, la distancia será de 290 kilómetros. Hasta ahora, solo en Mónaco se aplica una excepción con 260 kilómetros.

¿Cuánto tiempo puede durar una carrera de Fórmula 1?

La duración pura de la carrera está limitada a dos horas. Contando las interrupciones, desde 2021 una carrera puede durar como máximo tres horas. De 2012 a 2020 era de cuatro horas. Para 2027, está previsto que se elimine el límite de tres horas y se sustituya por una hora de finalización máxima fija. Se mantiene el límite de dos horas para la duración real de la carrera.

¿Cuál ha sido la carrera más larga de Fórmula 1?

Por tiempo: el Gran Premio de Canadá de 2011, con 4:04:39,537 horas; por distancia: las 500 Millas de Indianápolis, que formaron parte del Campeonato del Mundo entre 1950 y 1960, con 805 kilómetros.

¿Cuál fue la carrera más corta de Fórmula 1?

El Gran Premio de Bélgica de 2021. Solo se contabilizó una vuelta detrás del coche de seguridad en la clasificación oficial.

¿Qué carrera de Fórmula 1 tiene más vueltas?

En la temporada actual, Mónaco, con 78 vueltas. En la historia, las 500 Millas de Indianápolis, con 200 vueltas.

¿Cuánto dura un sprint en la Fórmula 1?

Unos 100 kilómetros, es decir, aproximadamente un tercio de un Gran Premio.