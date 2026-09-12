Leclerc 5º pero satisfecho: "Quizá fui más allá del límite en algunas curvas, pero el potencial era este"

Tanto el jefe de equipo como los pilotos de Ferrari tenían claro un factor: el momento decisivo de la clasificación sería anticipar correctamente los niveles de adherencia en la Q3, ya que ahí es donde probablemente se decidiría la lucha por la pole position. De hecho, al observar la clasificación, los márgenes entre los cinco primeros son mínimos: menos de dos décimas de segundo separan a los monoplazas.

No es una diferencia abismal, especialmente dada la naturaleza del circuito, que plantea una variada mezcla de desafíos: curvas muy diversas, una alternancia entre tramos de alta y baja velocidad y rectas donde resulta crucial saber gestionar y desplegar la energía de la mejor manera posible. El Cavallino Rampante no logró esa décima extra en la Q3; esa chispa de genialidad que a menudo parece faltar cuando llega la sesión definitiva.

Por otra parte, esto no es ninguna sorpresa: el SF-26 ha demostrado ser un coche que destaca por su ritmo de carrera, más que por su capacidad para dar un golpe de efecto o sorprender a sus rivales a una sola vuelta lanzada. En parte por eso, Charles Leclerc se mostró satisfecho con su quinto puesto, a solo dos décimas de la primera posición.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A pesar de algunos errores menores —especialmente en la chicane formada por las curvas 5 y 6, que contribuyeron a una desventaja de dos décimas en el primer sector durante su primer intento—, el piloto de Ferrari siente que realmente extrajo todo el potencial del coche. Cabe destacar también que Leclerc utiliza la especificación de motor más antigua, que ya ha disputado varias carreras, ya que la unidad mejorada permaneció en Maranello para someterse a más revisiones tras el accidente de Monza.

"En general, las sensaciones son positivas. Creo que la vuelta de la Q3 fue buena; es una sesión de clasificación complicada en la que hay que estar totalmente concentrado y atacar al máximo. Eso fue lo que hice, pero creo que forcé un poco más allá del límite en algunas curvas y perdí algo de tiempo, además de la ligera pérdida en las rectas por llevar la especificación antigua. Eso fue cosa mía. Pero, en conjunto, creo que maximizamos nuestro potencial e hicimos un buen trabajo hoy", declaró Leclerc.

Aunque el tiempo perdido en las rectas frente a su compañero de equipo no refleja una diferencia abismal, la parrilla está tan apretada que incluso unas pocas centésimas de segundo le habrían permitido ganar dos posiciones; un detalle crucial en un circuito donde adelantar será extremadamente difícil.

"Al ver que estoy a solo una décima y media de la pole, pienso que podríamos haber estado en la pelea, pero si le preguntas a cualquier piloto, siempre te dirá que en un circuito así se puede arañar algo más de tiempo".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De cara a la carrera de mañana, una cuestión que ya se había manifestado claramente con anterioridad —y que se confirmó sin lugar a dudas en pista— es la dificultad para adelantar. El circuito es estrecho, las rectas son cortas y se requiere una ventaja considerable de potencia y energía para lanzar un ataque viable. Por ello, se espera que otros factores entren en juego durante la carrera, empezando por la gestión de los neumáticos.

El viernes se observó una degradación significativa —provocada más por las altas temperaturas que por un deterioro progresivo del compuesto en sí— hasta el punto de producirse el fenómeno del graining (formación de gránulos), algo habitual en circuitos urbanos. El asfalto es muy liso; los neumáticos tienden a deslizarse y a perder rendimiento si no se gestionan con cuidado, especialmente en las primeras vueltas, lo que provoca un aumento progresivo de los tiempos por vuelta a lo largo de un stint (tanda).

Sin embargo, la opinión generalizada en el paddock es que esta degradación podría atenuarse mañana. En circuitos urbanos como este —donde hay poca actividad en pista durante el año— los niveles de adherencia aumentan considerablemente a lo largo del fin de semana, lo que ayuda a reducir el desgaste de los neumáticos. No obstante, con temperaturas en pista superiores a los 50 °C y mucho tráfico, la degradación podría seguir siendo un factor decisivo, abriendo la puerta a diversos escenarios, en particular a un *undercut* bien ejecutado.

"Adelantar será difícil. La salida desempeñará un papel clave, al igual que la degradación de los neumáticos, dados los problemas que vimos con los delanteros durante los entrenamientos libres. Veremos cómo se desarrollan las cosas mañana, si la situación mejora o no. En última instancia, todo dependerá de la gestión de los neumáticos. No sé hasta qué punto nos resultará fácil adelantar, pero la gestión de las gomas será sin duda un factor fundamental", añadió el piloto monegasco del Cavallino Rampante, quien además cuenta con un juego extra de neumáticos blandos nuevos reservados específicamente para la carrera.