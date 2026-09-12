Cambia la parrilla de salida del GP de España por una sanción tras la clasificación
Los comisarios deportivos castigaron a Carlos Sainz luego de la clasificación y hay cambios en la parrilla de salida del GP de España: Checo Pérez gana un lugar.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La parrilla de salida para el GP de España de F1 2026
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1
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Lando Norris
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2
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Kimi Antonelli
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3
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Max Verstappen
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4
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Lewis Hamilton
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5
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Charles Leclerc
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6
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George Russell
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7
|
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8
|
|
9
|
Franco Colapinto
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10
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Arvid Lindblad
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11
|
Nico Hülkenberg
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12
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Gabriel Bortoleto
|
13
|
Esteban Ocon
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14
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Pierre Gasly
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15
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Yuki Tsunoda
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16
|
|
17
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Fernando Alonso
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18
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Sergio Pérez
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19
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Valtteri Bottas
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20
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Carlos Sainz
|21
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Oliver Bearman
|
22
|
Lance Stroll
- Carlos Sainz clasificó 17° pero penaliza tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.
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