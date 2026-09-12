Russell explica qué salió mal para él en la Q3 de Madring
La lucha de Russell por el título sufre otro golpe al clasificarse cuatro puestos por detrás de su compañero de equipo Antonelli en Madrid.
George Russell ha explicado su mala actuación en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, tras acabar en una discreta sexta posición mientras su compañero de equipo en Mercedes y rival por el título, Kimi Antonelli, fue segundo.
Russell marcó el ritmo en la Q1 en el nuevo circuito urbano de Madrid, pero no logró mejorar tanto como sus rivales en los dos segmentos siguientes. Fue el sexto más rápido, a unas tres décimas de su compañero de equipo, tanto en la Q2 como en la Q3.
Pero ¿podría estar esto relacionado con que Russell rozara el muro con su neumático delantero izquierdo en la Q1, de una forma muy similar al incidente que puso fin a la participación de Alex Albon en los FP3 por daños?
"No lo creo, porque en mi siguiente vuelta en la Q1 fuimos más rápidos", dijo el británico a Sky Sports F1.
Añadió, hablando con la prensa escrita, donde estuvo Motorsport.com, agregó: "Obviamente, me preocupé un poco en ese momento, pero el coche estaba bien. Después salí y acabé en lo más alto de la sesión, y luego me sentí en la pelea.
"Pero justo en la última vuelta, iba unas tres décimas arriba, intenté apretar fuerte en la curva 11, los neumáticos no pudieron soportarlo, y luego [perdí] todo el tiempo de vuelta a partir de ahí. Así que fue un poco molesto".
George Russell, Mercedes
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Es un circuito realmente difícil", dijo también a Sky. "Casi necesitas pilotar un poco por debajo del límite, luego extraer ese último poquito, y eso me costó hoy".
Según el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, Russell también se vio perjudicado por numerosos cambios de puesta a punto en una pista Madring donde la confianza era clave.
"En la clasificación, el eje trasero se estaba sobrecalentando, además de todo lo demás", dijo Wolff a la cadena austríaca ORF. "Eso no había ocurrido antes.
"También quitó algo de alerón delantero antes de la sesión y luego lo volvió a poner durante la sesión. Y entonces realmente no sabes qué esperar del coche. Normalmente, en los circuitos urbanos, necesitas dar vuelta tras vuelta para acercarte más a los muros. Cambiar la puesta a punto obviamente no ayuda en eso".
Russell sí necesita un buen resultado mañana, dado que ya está a 66 puntos de Antonelli en la clasificación de pilotos, así que ¿puede avanzar en la carrera?
"Creo que la degradación de los neumáticos lo va a definir de una forma u otra", dijo a Sky. "O no habrá degradación y habrá una procesión, o habrá una degradación realmente alta y será bastante caótico. Así que seguro que ese va a ser el gran momento".
Información adicional de Jake Boxall-Legge
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