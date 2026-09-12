Carlos Sainz es sancionado en el GP de España y Checo Pérez gana posición en la parrilla de salida

El piloto español Carlos Sainz tendrá que salir desde la parte final de la parrilla de salida en su carrera de casa, el Gran Premio de España en el MadRing, esto luego de que fue sancionado con tres posiciones tras ser hallado responsable de bloquear al finlandés Valtteri Bottas durante la primera tanda de la sesión de clasificación de este sábado.

El incidente ocurrió a las 16:17 horas cuando Sainz obstruyó el paso del monoplaza de Cadillac entre las curvas 6 y 7, impidiéndole completar un intento limpio de vuelta rápida. De hecho, esta fue la razón por la cual el finlandés quedó a más de dos segundos de Sergio Pérez.

La sanción complica aún más el fin de semana del español ante su público en el estreno del trazado capitalino.

Explicación completa de la decisión de los comisarios

Luego de revisar las evidencias, los comisarios determinaron el castigo de Sainz que lo coloca del puesto 17 al 20, con lo cual el mexicano Sergio Pérez avanza una posición, al lugar 18, esto por detrás de Fernando Alonso quien también escala al 17.

El documento de los comisarios dicta lo siguiente:

“Los comisarios escucharon al piloto del coche 55 (Carlos Sainz) y al piloto del coche 77 (Valtteri Bottas), así como a los representantes de los equipos, y examinaron las pruebas de vídeo, los tiempos, las comunicaciones por radio y las imágenes de la cámara a bordo.

“El equipo no informó al piloto del coche 55 de que el coche 77 se acercaba realizando una vuelta lanzada, y el piloto no tomó ninguna medida para dejar pasar al coche que venía por detrás. Los comisarios determinan que el coche 55 obstaculizó innecesariamente al coche 77”, finalizó el documento.

Ahora, Sainz estará por delante de Oliver Bearman, Haas, y Lance Stroll (Aston Martin) quienes no completaron un giro veloz en la Q1.