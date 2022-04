Exclusivo: La razón detrás de la mala salida de Leclerc en Imola

Leclerc, en la carrera al sprint, tuvo una salida fulgurante desde la segunda plaza de la parrilla y se puso en cabeza con todo merecimiento, mientras que el domingo, desde el mismo cajón, el monegasco tropezó en la salida y se encontró con la cuarta plaza al final de la primera vuelta.

La primera largada del fin de semana tuvo lugar con la pista seca y neumáticos lisos, mientras que la segunda fue con la pista mojada y neumáticos intermedios. Las imágenes de televisión mostraron que la fila de coches que salía detrás de Leclerc patinó más que los que estaban detrás del Red Bull en la pole position, pero Motorsport.com quiere ponerte al tanto de una pequeña historia de la que nadie habló y de la que Leclerc fue víctima.

Charles Leclerc se puso inmediatamente en cabeza de la carrera sprint tras una gran salida. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Giorgio Piola, nuestro experto técnico, estaba en la parrilla tomando fotos de los coches de Fórmula 1 cuando casi se resbala al pasar junto al F1-75 de Leclerc. Nuestro periodista llevaba zapatos náuticos de suela de goma y le sorprendió mucho la falta total de agarre en una franja de asfalto que había sido pintada para cubrir la línea de salida anterior.

"Me temo que Leclerc corre el riesgo de hacer una mala salida", dijo Piola en un llamado a sus colegas de Motorsport.com Italia en los instantes previos a la salida.

"Entre el eje delantero y el trasero de su Ferrari hay un tramo de asfalto que es terriblemente resbaladizo con la lluvia y casi me caigo al caminar. Me imagino lo que le puede pasar a Charles porque no hay agarre...".

El cajón de salida número 2 de la parrilla de Imola. Photo by: Roberto Chinchero

Y, efectivamente, el primer movimiento del monoplaza rojo #16 al apagarse las luces fue repentino, para derrapar poco después con las ruedas traseras perdiendo agarre en la franja negra del asfalto.

En las imágenes que les mostramos, tomadas una vez terminada la carrera por Roberto Chinchero, cuando el asfalto estaba seco, se puede ver claramente la franja de pista que fue tratada para tapar lo que había debajo: los datos de telemetría de Ferrari pueden confirmar si efectivamente Leclerc empezó a derrapar, no tanto por una mala salida, sino por un agarre diferente del asfalto que frustró todas las pruebas que se habían hecho precisamente para evitar este problema...

Aquí está la franja de asfalto pintada en el segundo cajón de la parrilla, el de Charles Leclerc. Photo by: Roberto Chinchero