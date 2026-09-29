Genesis Magma Racing se muestra abierta a una futura expansión en IMSA

Genesis Magma Racing está evaluando una futura expansión hacia el campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, aunque consolidar su presencia en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC) sigue siendo la máxima prioridad del programa.

Durante el fin de semana de las Seis Horas de Fuji, Cyril Abiteboul, presidente de Hyundai Motorsport y director del equipo Genesis Magma Racing, detalló la estrategia a largo plazo de la marca en Norteamérica tras su temporada de debut en la categoría Hypercar del WEC con el prototipo LMDh GMR-001.

Estados Unidos representa un mercado crucial para Genesis, ya que genera casi un tercio del volumen de ventas globales de la marca de lujo. A pesar de haber descartado una entrada en IMSA para 2027 a principios de junio —antes de las 24 Horas de Le Mans—, Abiteboul subrayó que la decisión fue una cuestión de ritmo y no de falta de interés.

"Bueno, creo que IMSA es un campeonato ya muy consolidado, así que, desde nuestra perspectiva, no hay dudas al respecto", declaró Abiteboul a Motorsport.com sobre el atractivo de la categoría. "Conocemos la propuesta de valor que ofrece; creo que la cuestión radica más bien en cómo llegar allí.

"Nuestra idea y nuestro plan para ejecutar la entrada en el WEC estaban muy claros. Se trata de cómo hacerlo sin diluir nuestra atención ni nuestros esfuerzos en el WEC; por eso pospusimos un poco la decisión, ya que queríamos asegurar primero este paso inicial en el WEC antes de expandirnos demasiado rápido. Una vez consolidado esto, creo que llegará el momento de expandirnos, probablemente junto al socio adecuado, ya que está claro que no es algo que queramos hacer por nuestra cuenta". Encontrar el modelo operativo adecuado

En lugar de gestionar internamente toda la operación de fábrica, Genesis planea recurrir a un equipo asociado para dirigir sus operaciones en Norteamérica. Abiteboul confirmó que ya se han mantenido conversaciones preliminares, aunque el programa avanza deliberadamente a un ritmo pausado.

"Creo que se trata de encontrar la opción más adecuada en cuanto al modelo operativo, y es algo que probablemente analizaremos con mayor detenimiento en los próximos meses", explicó Abiteboul.

Cyril Abiteboul, Team Principal Genesis Magma Racing Photo by: Genesis

Al preguntársele si ya habían comenzado las conversaciones iniciales con posibles socios para el equipo, Abiteboul reconoció la existencia de estos contactos preliminares, aunque mantuvo la discreción.

"Sí, las hemos tenido, pero no quiero alimentar especulaciones hablando de ello hasta que sepamos que estamos listos para la IMSA", afirmó Abiteboul. "Estamos avanzando para estar preparados, pero aún no lo estamos del todo".

Estado de la parrilla e impulso

Al referirse a la situación actual del campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, Abiteboul expresó su confianza en la salud de la categoría y en la participación de los fabricantes, señalando que la llegada de un nuevo competidor puede cambiar la trayectoria general del campeonato.

"Está claro que queremos fabricantes contra los que competir; eso es evidente", dijo Abiteboul. "Pero no está en nuestras manos, y no es cuestión de estar satisfechos o no. Creo que también sentimos que podemos generar ese impulso.

"Es muy fácil caer en un círculo vicioso: uno empieza a marcharse y entonces todos entran en pánico y se alteran; pero la buena noticia es que también se puede revertir esa situación. Uno puede ser quien genere una dinámica diferente. Así que, para nosotros, insisto, vemos la IMSA como una oportunidad ligeramente distinta a la que ofrece el WEC.

"Por eso, ahora mismo, el número de fabricantes es adecuado. No querríamos perder a ninguno de los que ya están en el campeonato, pero la situación es buena. Repito: lo importante es la forma de ejecutarlo. El momento elegido y la manera de llevarlo a cabo suponen un desafío para el otro aspecto del campeonato, que ya de por sí es un gran campeonato".