"Cuando se habla de estilo, Christian Horner no es la primera persona que viene a la mente", comenta Ralf Schumacher con una sonrisa en la última edición del podcast Backstage Boxengasse. El comentario surge a raíz de unas recientes declaraciones de Horner en una entrevista con The Times que han causado un gran revuelo.

Entre otras cosas, Horner se postuló a sí mismo como posible jefe de equipo de Ferrari, a pesar de que el puesto está ocupado actualmente por Frédéric Vasseur. Para Schumacher, tal comportamiento es inaceptable. "Me parece una lástima, porque creo que ha logrado cosas increíbles", dice sobre Horner.

Este hombre de 52 años "fue y sigue siendo uno de los jefes de equipo más exitosos de la Fórmula 1", recuerda Schumacher. Con Red Bull, Horner ganó un total de 14 títulos mundiales durante su trayectoria. Bajo su liderazgo, la escudería conquistó seis veces el campeonato de constructores para Milton Keynes, mientras que Sebastian Vettel y Max Verstappen ganaron el título de pilotos en cuatro ocasiones cada uno.

Más de la F1 : Fórmula 1 El motor 2030 de la F1 podría ser de 8 cilindros, tres litros y contar con sobrealimentación biturbo

Sin embargo, Horner no gozaba precisamente de la mejor reputación debido a su "comportamiento en el paddock" incluso durante su etapa activa en Red Bull. Schumacher recuerda que Horner llegó a gritarle en una ocasión y luego le amenazó "de forma velada... diciendo que yo también tenía mis secretos en mi vida privada y cosas por el estilo".

Horner es "un pequeño peleonero callejero", según el experto, quien sospecha que Horner concedió esa polémica entrevista simplemente "para vender algunos libros y entradas". Y es que, dentro de pocas semanas, saldrá al mercado la autobiografía de Horner, acompañada de una gira de presentación por el Reino Unido.

"Refleja su carácter, pero en realidad es lamentable", afirma Schumacher, calificando las declaraciones de Horner de "vergonzosas" y describiéndolas como "una muestra de pobreza de espíritu". Teniendo en cuenta los éxitos deportivos de Horner, considera que esta evolución es "una verdadera lástima".

Por cierto, Schumacher no cree que el británico vaya a regresar a la Fórmula 1. "No sabría decir quién lo ficharía", afirma el experto, quien sospecha que, tras la entrevista, su relación con Ferrari ya está definitivamente rota. "Esto también demuestra que, en mi opinión, él sabe que ya no hay vuelta atrás", señala Schumacher.

Entretanto, Ferrari se vio obligado a emitir un comunicado oficial en el que subrayaba su pleno respaldo a Frédéric Vasseur.