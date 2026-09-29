Desde que el futbolista y famoso aficionado a la Fórmula 1 David Beckham se fracturó el metatarso en 2002, ninguna lesión deportiva había sido objeto de tantas especulaciones y expectación. Por aquel entonces, el estado físico de Beckham se consideraba tan importante que, como es bien sabido, el periódico The Sun publicó una foto de su pie en portada e invitó a los lectores a utilizarla como alfombra de oración.

Isack Hadjar se fracturó un hueso de la muñeca mientras entrenaba durante las vacaciones de verano, lo que le obligó a perderse el Gran Premio de Holanda en Zandvoort y obligó a Red Bull y Racing Bulls a reorganizar sus alineaciones de pilotos. La incertidumbre sobre si volvería o no dio pie a numerosos titulares en las semanas siguientes, ya que se saltó las dos siguientes rondas por recomendación del as de MotoGP Marc Márquez —un hombre al que no le es ajeno que varias partes de su cuerpo estén sujetas con clavos de acero—.

El tema de cómo se lesionó Hadjar también fue objeto de intensas especulaciones. En Zandvoort se supo, a través de fuentes cercanas al equipo, que se había lesionado practicando boxeo, aunque el propio Hadjar no lo confirmó abiertamente hasta después de subir al podio en Bakú el pasado fin de semana.

"Ya ha pasado un tiempo", dijo en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Me pareció que había tenido, como, todo un parón invernal, que no es precisamente lo que uno quiere en plena temporada. Así que, sí, sin duda lo echaba de menos.

Ya sabes, la adrenalina, esas vueltas de la Q3, la reanudación de la carrera y, sí, es genial volver a luchar con los demás pilotos. Es lo que me encanta hacer.

"Así que espero usar un poco más el cerebro la próxima vez que vaya al box".

Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Hasta ese momento había evitado hablar de cómo se produjo la lesión; cuando se le preguntó en la rueda de prensa del miércoles si el equipo le había prohibido practicar boxeo durante los entrenamientos en el futuro, Hadjar se limitó a decir: "La próxima vez tendré más cuidado".

Ni Hadjar ni el equipo Red Bull habían revelado detalles de la lesión, lo que dio pie a una gran cantidad de informes que especulaban sobre cuál podría ser. El miércoles, en Bakú, Hadjar la describió como "una pequeña fractura en la parte exterior de la muñeca, y es un proceso bastante largo". Esto contradice las afirmaciones generalizadas de que Hadjar tenía fracturado el escafoides, ya que este se encuentra en la parte interior de la muñeca, detrás del pulgar.

Las lesiones de muñeca suelen tardar más en curarse porque esa zona está en constante uso, lo que somete a los huesos del carpo a tensión incluso cuando no se realizan actividades intensas, como la práctica deportiva. Esto dificulta enormemente el proceso de curación e incluso puede impedir que las fracturas se soldan correctamente; de ahí que se recomiende a los deportistas que se abstengan de entrenar durante ese periodo.

El plazo habitual de recuperación consiste en mantener la muñeca afectada en una férula durante seis semanas, por lo que Hadjar ha vuelto a la cabina en la primera oportunidad realista. Es probable que siga sintiendo molestias durante varias semanas.