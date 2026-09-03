Jack Doohan revela su cercano vínculo con Michael Schumacher y el regalo que influyó en su carrera

Jack Doohan, piloto de reserva de Haas, se ha sincerado sobre la influencia que el siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher ha tenido en su carrera, reflexionando sobre su relación única como vecinos y el regalo de su primer kart.

Doohan, que se unió a Haas como piloto reserva en 2026 después de separarse de Alpine, escribió sobre el piloto alemán en una columna para F1.com antes del Gran Premio de Italia. El fin de semana de carrera en Monza contará con un homenaje a Schumacher a través de la decoración de los coches de Ferrari, y tanto el cuatro veces campeón Sebastian Vettel como Rubens Barrichello completarán una vuelta de honor en el F2002.

"Mi padre y Michael Schumacher eran amigos muy cercanos", escribió Doohan. "Después de 1994, ambos ganaron sus primeros campeonatos del mundo y, de algún modo, eran vecinos: uno ganaba sobre dos ruedas y el otro sobre cuatro. La relación empezó ahí y todos mis primeros años estuvieron entrelazados con Michael.

"Pasaba tiempo por la casa, así que, sobre cuatro ruedas, Michael nunca ha dejado de formar parte de la ecuación como mi ídolo. También recibí de él mi primer kart —para mí y para mi hermana—, y ese fue realmente el comienzo para llegar a donde estoy ahora".

Para un joven Doohan, el dominio de Schumacher en la pista era secundario frente a su presencia como amigo de la familia. Subrayó que conocer el lado humano de los deportistas de élite moldeó su propio enfoque de la F1.

"La magnitud de él como atleta definitivamente no me impactó al principio", continuó. "Yo era un niño de tres, cinco, siete años que volvía del colegio y él simplemente estaba con mi padre. Cuando estas personas están cerca de ti, son simplemente otro buen ser humano como todos nosotros. Esa es la base que a veces se pierde en el paddock de la F1.

Jack Doohan, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Al fin y al cabo, los pilotos son simplemente personas normales. Siempre digo eso: aparte de ser intérpretes, que en esencia es lo que somos, ¿verdad? Deportistas intérpretes, ¡no diferentes al circo!

"Eres simplemente un tipo cualquiera. Tienes la misma rutina, te despiertas, tomas tu café, haces tus cosas, vas a trabajar y vuelves a casa".

Concluyó: "Para mí, independientemente de ganar siete campeonatos del mundo a lo largo de dos décadas diferentes —con maquinaria diferente y distintos tipos de vehículos—, es increíblemente inspirador mantenerse tan fuerte durante tanto tiempo. Y luego volver en una época distinta con un equipo nuevo desde el principio.

"Hay múltiples aspectos por los que elogiarlo, pero para mí hay muchísimo más allá de sus actuaciones dentro del coche que hacen de Michael Schumacher mi ídolo de la F1".