Con "Schumacher '94: El nacimiento de una leyenda", la plataforma de streaming Netflix estrenará el 2 de octubre de 2026 su segundo documental sobre "Schumi", tras "Schumacher" (2021). Hemos tenido la oportunidad de ver la nueva película antes de su estreno mundial. Aquí descubrirás lo que les espera a los aficionados a la Fórmula 1 en "Schumacher '94".

Aviso de "spoilers": en este artículo se describen determinados contenidos y escenas del documental. Si prefieres dejarte sorprender, no sigas leyendo a partir de aquí, pero no dudes en guardar el artículo para más adelante y comparar entonces esta reseña con tus propias impresiones.

"Schumacher '94": de qué trata

El título lo dice todo: el documental recorre el transcurso de la temporada de Fórmula 1 de 1994, al final de la cual Michael Schumacher se proclamó campeón del mundo por primera vez con Benetton. Se trata de uno de los años más dramáticos de la historia de la Fórmula 1, con varios accidentes trágicos y numerosas polémicas.

"Schumacher '94" hace honor a su subtítulo, "El nacimiento de una leyenda", en la medida en que la película describe la trayectoria de Schumacher más allá de la temporada de 1994 —aunque no en la misma medida que el documental anterior, "Schumacher"—, pero sí con algunos episodios concretos de la época anterior a 1994. Sin embargo, pronto queda claro que 1994 fue un año especialmente determinante para Schumacher. Al final de ese año consiguió su primer título mundial.

Se describe de forma vívida la evolución personal de Schumacher, desde su etapa como talento prometedor hasta convertirse en superestrella de la Fórmula 1 y en el "chico malo" del mundo del motor. Además, se descubre lo exigente que fue realmente, desde el punto de vista mental, la temporada de 1994 para Schumacher, y hasta qué punto cambió en tan solo unos meses. Así lo subrayan en sus declaraciones testigos de la época, como la esposa de Schumacher, Corinna, o su entonces representante, Willi Weber.

Sin embargo, quien espere noticias sobre el estado de salud de Schumacher se llevará una decepción: ese no es el tema.

"Schumacher '94": lo que hace que el documental sea bueno

Las imágenes, el sonido (¡motores V8 y V10!) y el montaje reviven el dramatismo de la temporada de Fórmula 1 de 1994. Algunas escenas recreadas, que muestran, por ejemplo, a Michael Schumacher "en plena acción", con casco y mono en la cabina del Benetton, pretenden aportar más profundidad de la que ofrece el material fílmico original. Esto funciona como complemento de las imágenes reales, que están muy bien rodadas.

Además, en muchos momentos intervienen las personas que acompañaron a Schumacher en aquella época: Corinna, Weber, pero también su antiguo jefe de equipo en Benetton, Flavio Briatore; el ingeniero de carreras Pat Symonds; el antiguo jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone; o Kai Ebel y Heiko Waßer, conocidos por las retransmisiones de RTL. Todos ellos vivieron de cerca el ascenso de Schumacher.

También se transmite muy bien lo que este ascenso provocó en Alemania: la "Schumania". Cómo miles de personas se reunían los domingos para vibrar con su héroe, sufrir con él… y celebrarlo tras la conquista del título mundial.

Pero el gran punto fuerte del nuevo documental sobre Schumacher es el retrato que traza de él: que, tras Imola en 1994, posiblemente estuvo a punto de retirarse, estaba consumido por las dudas (sobre sí mismo) y tuvo que soportar un revés tras otro. Que los medios de comunicación le atribuyeran la imagen de "Schumi el tramposo". Que, para él, todo pareciera haberse descontrolado por completo. Weber, por ejemplo, afirma: "Después de Imola, Michael era diferente". Esta evolución se aborda muy bien.

En consonancia con ello, Imola ocupa un lugar destacado en la película: unos 25 minutos de la duración total (107 minutos) tratan sobre el que quizá sea el fin de semana más negro de la historia de la Fórmula 1. La película se centra en el mundo emocional de Schumacher y del resto de protagonistas, así como en las huellas visibles e invisibles que los acontecimientos dejaron en ellos.

Se oye, por ejemplo, a Schumacher hablar sobre el periodo inmediatamente posterior al fin de semana de Imola: de repente se dio cuenta de lo peligroso que podía ser pilotar en Fórmula 1. Durante una vuelta en Silverstone con un coche de carretera, se le pasó por la cabeza: "Aquí podrías morir, y allí también". Esto hace palpable su conflicto interior.

También es bonito que, en los créditos finales, el documental vuelva a hacer referencia a los trágicos accidentes de Imola de 1994. Justo al final aparece "en memoria de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger", los dos pilotos de Fórmula 1 que fallecieron en Imola.

"Schumacher '94": lo que no funciona bien en el documental

Probablemente, el mayor punto débil del nuevo documental "Schumacher '94" es que los rivales de Schumacher no aparecen o solo lo hacen de forma marginal. Su rival en el Mundial, Damon Hill, por ejemplo, brilla por su ausencia —a pesar de que, a día de hoy, sigue apareciendo como experto en televisión y en podcasts y de que, por ejemplo, no fue hasta 2024 cuando se pronunció en profundidad sobre la final de la temporada de 1994—. La película muestra a Hill, pero este solo habla en dos breves fragmentos de archivo del año 1994.

De igual modo, se presentan de forma sesgada las distintas polémicas que marcaron la temporada de 1994: la acusación del control de tracción oculto, la bandera negra a Schumacher en Silverstone, la infracción relativa a los fondos en Spa-Francorchamps y, por supuesto, la famosa y controvertida colisión con Hill en la final de Adelaida.

Todo ello se aborda, todo ello se muestra, pero de forma puramente subjetiva: las acciones de Schumacher solo se documentan, sin someterlas a un análisis crítico. En cuanto a la colisión de Adelaida —¡una de las escenas más polémicas de la historia de la Fórmula 1! —, no se ofrece ningún tipo de contexto.

En múltiples ocasiones, los momentos decisivos solo se relatan, pero no se sitúan en su contexto. Falta, por ejemplo, mencionar que el accidente de Ratzenberger en Imola se debió a un daño previo en el alerón delantero —lo que hace que las declaraciones posteriores de Ecclestone parezcan extremadamente duras por falta de contexto—.

O el incendio en boxes en Hockenheim del coche de Jos Verstappen, compañero de equipo de Schumacher: en la película se escenifica de forma espectacular. Pero no se dice ni una palabra sobre el hecho de que Benetton había modificado el sistema de combustible y retirado un filtro para aumentar el caudal de gasolina.

En el documental se da constantemente la impresión de que "los malos son los demás". La recién llegada Benetton molesta al establishment de la Fórmula 1, y este hace todo lo posible por desacreditar a la recién llegada Benetton: esa es la imagen que, sobre todo, Briatore dibuja en la película. Esto alcanza su grotesco punto álgido cuando Briatore presenta el desenlace del Campeonato del Mundo de 1994 como un "juicio divino": "Dios nos miró desde arriba y nos ayudó a convertirnos en campeones del mundo".

En general, la película no logra ir más allá de una cierta emotividad básica. Pero quizá esto se deba principalmente a que la mayor parte de lo relativo a la temporada de 1994 y a la trayectoria de Schumacher ya se conoce desde hace tiempo y el documental apenas depara sorpresas. Esto lo hace predecible y poco apasionante. A esto se suma —por desgracia— la falta de objetividad.

"Schumacher '94": ¿merece la pena ver el documental sobre "Schumi"?

¿Merece la pena ver el nuevo documental de Netflix sobre Schumacher o no? Sí y no.

Sí, porque, con unas imágenes preciosas, rinde homenaje a un héroe deportivo que emocionó a millones de personas en Alemania. Porque se describe de forma vívida un año especialmente dramático en la Fórmula 1 y sus consecuencias. Y porque el espectador puede asomarse, al menos un poco, tras la fachada de Schumacher y descubrir cómo "Schumi" se convirtió en un "robot" a raíz de los acontecimientos de 1994.

Michael Schumacher, celebra su Campeonato Mundial con el equipo Benetton y Michael Jakeman, Photo by: Motorsport Images

No, porque toda la historia se plantea de forma subjetiva y no se aborda de manera crítica la gran cantidad de temas polémicos. Quizá a la película le hubiera venido bien un poco menos de Corinna: con ella, la película se pierde en algunos momentos en trivialidades.

Sin embargo, "Schumacher '94" consigue algo que de otro modo no existiría: el documental nos devuelve un poco a "Schumi", a quien muchos echamos de menos, a nuestros corazones. Y más aún: ¡Sigue luchando, Michael!

Preguntas frecuentes sobre el nuevo documental de Netflix "Schumacher '94"

¿Cuándo se estrena "Schumacher '94" en Netflix?

"Schumacher '94: El nacimiento de una leyenda" se estrenará el 2 de octubre de 2026 en Netflix en todo el mundo.

¿De qué trata el nuevo documental sobre Schumacher?

El documental recorre principalmente la temporada de Fórmula 1 de 1994, en la que Michael Schumacher se proclamó campeón del mundo por primera vez con Benetton. Además, aborda su evolución personal y las consecuencias del trágico fin de semana de carreras en Imola.

¿Trata el nuevo documental sobre Schumacher de su accidente de esquí?

No. El accidente de esquí de Schumacher de diciembre de 2013 y sus consecuencias no se tratan en "Schumacher '94". La atención se centra en la temporada de 1994 y en el ascenso de Schumacher a la categoría de superestrella de la Fórmula 1 en aquella época.

¿Hay alguna información nueva sobre el estado de salud de Michael Schumacher?

No. El documental no aporta ninguna información nueva sobre el estado de salud actual de Michael Schumacher.

¿Cuánto dura "Schumacher '94"?

"Schumacher '94" tiene una duración de 107 minutos. Aproximadamente 25 minutos de ellos se centran en el trágico fin de semana de Fórmula 1 en Imola en 1994.

¿En qué se diferencia del documental de Netflix "Schumacher" de 2021?

El documental de Netflix "Schumacher", de 2021, recorre de forma más exhaustiva la vida y la carrera de Schumacher. "Schumacher '94", por el contrario, se centra principalmente en la temporada de Fórmula 1 de 1994 y en su primer título mundial.

¿Merece la pena ver "Schumacher '94: El nacimiento de una leyenda"?

El documental destaca por sus impactantes imágenes, el material histórico y los testimonios personales de quienes acompañaron a Schumacher a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, adolece de un análisis crítico insuficiente de las polémicas de 1994 y de la falta de perspectiva de rivales de la época, como Damon Hill.