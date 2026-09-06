Los aficionados de la F1 se emocionan al ver a Vettel conducir el Ferrari F2002 de Schumacher en Monza
La exhibición de Sebastian Vettel en el Ferrari F2002 de Michael Schumacher en Monza emocionó a los aficionados de la F1.
La exhibición del cuatro veces campeón de Fórmula 1 Sebastian Vettel en el Ferrari F2002 de Michael Schumacher antes del Gran Premio de Italia ha provocado una respuesta emotiva de los aficionados.
Con el Ferrari funcionando con combustible sostenible, el piloto alemán salió al circuito de Monza el domingo para rendir homenaje a su héroe de la infancia. El Gran Premio de Italia de este fin de semana celebra 30 años desde el debut de Schumacher en F1 con Ferrari.
El Ferrari F2002 sigue siendo uno de los coches más dominantes de la historia de la F1, logrando 15 victorias entre las temporadas 2002 y 2003. Ver a Vettel, que compitió para la escudería de Maranello entre 2015 y 2020, pilotar el icónico coche frente a los Tifosi provocó una avalancha de emoción en las redes sociales.
El sonido de la maquinaria V10 de principios de los 2000 fue el principal tema de conversación para muchos. "Simplemente no se puede superar ese sonido. Música para nuestros oídos", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Ese ruido es tan emotivo. Los coches modernos no están en la misma liga".
"Coche precioso, sonido precioso, conducido por la persona más adecuada para conducirlo aparte del gran hombre en persona. Realmente me entristece que Michael nunca pueda tener estos momentos en el retiro y el reconocimiento por sus logros y los recuerdos que creó para el deporte. Hay un vacío con su ausencia en estos momentos", publicó otro aficionado.
"Ese sonido me hace tan feliz y tan triste. Feliz por los recuerdos y lo absolutamente increíble que es. Triste porque nunca volveremos a tener una parrilla de esos coches compitiendo de nuevo", decía otro comentario, mientras que otra persona escribió: "No estaba preparado para lo emotivo que realmente me hizo sentir esto. Ese coche y Michael fueron una parte enorme de mi juventud y una gran parte de por qué me enamoré de este deporte. Y no hay nadie más adecuado para conducirlo que Seb".
Otras reacciones incluyeron: "Necesitan llevar un coche clásico de F1 a cada carrera y hacer esto para que todos puedan escuchar la grandeza", y "Estoy en el circuito ahora mismo, viendo pasar ese coche mientras canto y luego las palabras de Seb después. Lágrimas en los ojos, de verdad".
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