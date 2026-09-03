Carlos Sainz acude al Festival de Cine de Venecia antes del Gran Premio de Italia

El piloto de Fórmula 1Williams, Carlos Sainz, hizo acto de presencia en la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, antes del Gran Premio de Italia de este fin de semana.

El piloto español llegó al Lido como nuevo embajador de la fragancia I WILL Eau de Parfum de Giorgio Armani España, cargo que se acaba de anunciar. Armani Beauty, que fue el socio oficial de belleza del evento por noveno año consecutivo, reunió a varios embajadores, entre ellos Sainz.

Sainz desfiló por la alfombra roja con motivo del estreno de la nueva película de Danny Boyle, "Ink", luciendo un esmoquin color marfil de Giorgio Armani Made to Measure.

Le acompañaba su pareja, la modelo escocesa Rebecca Donaldson, de la agencia " ", que colaboraba con Armani Beauty. Donaldson lucía un vestido iridiscente hecho a medida por el diseñador italiano, complementado con joyas de Bulgari.

Los aficionados no tardaron en compartir sus impresiones sobre el momento. "Ser piloto de F1 realmente no está nada mal", comentó uno en Reddit, mientras que otro añadió: "¡El hombre con estilo, tan elegante como siempre!".

"Es muy curioso cómo todos estos pilotos se están convirtiendo en famosos. Ayer vi a Carlos en una valla publicitaria de desodorante en mi ciudad natal y me preguntaba cuánta gente que ve esa valla sabe realmente quién es Carlos", escribió otra persona.

Sainz afronta el fin de semana del Gran Premio de Italia en la 16.ª posición de la clasificación de pilotos tras un comienzo de temporada complicado para Williams. La escudería de The Grove ha estado luchando contra un monoplaza con exceso de peso, entre otros problemas, en 2026. El equipo ocupa la novena posición en la clasificación de constructores con 11 puntos.

"Monza siempre ha sido una de mis carreras favoritas de la temporada", explicó Sainz en la previa del equipo Williams. "Este circuito y los aficionados italianos son muy especiales para mí, y guardo muchos buenos recuerdos de aquí, así que será estupendo volver a la pista este fin de semana.

"Es un trazado exigente para esta nueva era de normativa, especialmente en cuanto a la gestión de la energía y la temperatura de los neumáticos, así que tendremos que ponernos al día rápidamente durante los entrenamientos libres. Hemos tenido algunos fines de semana difíciles últimamente, y el objetivo ahora es aplicar lo aprendido en Monza y llevar a cabo el mejor fin de semana posible".