Hamilton explica su primer abandono de 2026 en Madrid
Lewis Hamilton se vio obligado a abandonar durante el Gran Premio de San Marino debido a un problema técnico. Se trata del primer abandono del piloto de Ferrari esta temporada.
Lewis Hamilton tuvo que abandonar durante el Gran Premio de España, este domingo, víctima de un problema de frenos en su Ferrari. Se trata de su primer abandono de la temporada.
Tras una buena salida, Hamilton había logrado auparse a la tercera posición. Pero después de solo unas vueltas, el siete veces campeón del mundo empezó a quejarse por radio de un pedal de freno demasiado largo.
El piloto de Ferrari estaba teniendo muchas dificultades en pista e incluso tuvo que tomar la escapatoria tras bloquear las ruedas, incapaz de tomar correctamente las curvas. Lógicamente empezó a perder numerosas posiciones, antes de que Ferrari le pidiera entrar en boxes para poner fin a su carrera.
"Ya fue antes de la frenada de la curva 5", declaró Hamilton en Sky Sport. "Pisé el freno, el coche empezó a reducir la velocidad, luego el pedal como que se hundió un punto. Y de repente, el coche ya no desaceleraba tan rápido como de costumbre, así que llegué con mucha velocidad."
"Y luego, sí, rocé el muro. Después de eso, el pedal volvió y todo iba bien. Luego, creo que unas curvas más tarde, el pedal volvió a hundirse. Así que no sé realmente de dónde viene eso."
En la salida, Hamilton había arrancado de forma excelente y se había situado en tercera posición, por delante de Max Verstappen. En la primera chicane, el neerlandés no pudo tomar el vértice y tuvo que saltarse la curva, saliendo por delante de Hamilton. El británico indicó rápidamente que Verstappen debía devolverle la posición, pero el piloto de Red Bull empezó a negociar, considerando que Hamilton lo había empujado fuera de la pista.
No obstante, el equipo austriaco llamó rápidamente al orden al tetracampeón del mundo y le pidió que devolviera la posición a Hamilton... que entonces se encontraba dos puestos por detrás del RB22, ya que Kimi Antonelli se había intercalado entre los dos pilotos. Max Verstappen finalmente obedeció, pero así perdió dos posiciones ya en la primera vuelta.
Hamilton finalmente tuvo que ralentizar, antes de entrar definitivamente en boxes. Se trata, por tanto, del primer abandono de la temporada para Lewis Hamilton, que hasta entonces había terminado todas las carreras. Tercero en el campeonato de pilotos a 76 puntos del líder Kimi Antonelli, el británico sufre un revés en la lucha por el título, mientras que su compañero de equipo ocupa actualmente la segunda posición del Gran Premio de España.
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