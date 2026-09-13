El ataque que provocó la caída de Quartararo no estaba previsto: "Tuve que arriesgarme"
Fabio Quartararo sufrió una caída ya en la tercera vuelta de la carrera sprint de Misano, cuando intentaba adelantar a Diogo Moreira. El francés acabó confesando que, en realidad, ese ataque no estaba realmente previsto.
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
El alentador fin de semana de Fabio Quartararo continúa en Misano. Aunque su carrera sprint no lo refleje necesariamente —ya que sufrió una caída en la tercera vuelta—, el ritmo que mostró el francés antes de su error le da motivos para tener esperanzas de cara al resto del Gran Premio de San Marino.
Tras salir desde la 13.ª posición, Quartararo realizó una buena salida y se aupó hasta la 11.ª posición, encajonado entre los dos pilotos de LCR Honda, Diogo Moreira y Johann Zarco. Al manillar de una Yamaha que mostraba un ritmo interesante, el francés acabó cayéndose cuando parecía que intentaba un ataque sobre Moreira.
No obstante, Quartararo explicó que ese ataque no estaba realmente previsto y que se debió sobre todo a una combinación de un error de pilotaje y una moto difícil de controlar.
"Con Diogo en las rectas, estábamos jugando al... No sé cómo se llama en inglés, pero él se adelantaba y luego yo intentaba alcanzarle", explicó Quartararo ante la prensa internacional, entre la que se encontraba Motorsport.com, antes de que le pusieran el ejemplo del yoyó. "Sí, eso es, es lo mismo en francés. Así que lo pasé muy mal y, en la curva 11, llegué muy, muy rápido".
"Frené tarde en la curva 12, así que estaba bastante cerca, pero el problema es que no tienes ningún apoyo en la parte trasera cuando quieres reducir la velocidad. Y como ya estaba demasiado cerca al llegar a la curva, era demasiado tarde para quedarme detrás".
"Así que tuve que arriesgarme, pero la parte delantera ya se me bloqueaba en la recta. Cuando incliné la moto, simplemente intenté sacar el máximo partido a la curva, pero al final me pasé de la raya y me caí".
Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)
Foto de: Andreas Solaro / AFP vía Getty Images
No obstante, el ritmo que mostró Fabio Quartararo antes de su caída, destacado especialmente por Johann Zarco, podría augurar una carrera más prometedora el domingo.
"Sí, [mañana] puede ser interesante", confesó el piloto de Yamaha. "De todas formas, hoy habría sumado cero puntos. No podía ir más rápido que [Luca] Marini. Sabía que tenía a Johann detrás, así que me vi obligado a intentar adelantar a Diogo. Lo di todo".
Tras su caída, Quartararo volvió inmediatamente a subirse a su moto y reanudó la carrera en última posición. Aunque ya no se jugaba nada en la clasificación, el piloto de Yamaha vio, no obstante, la oportunidad de recabar información valiosa sobre los neumáticos de cara al Gran Premio.
"Cuando me caí, solo se me había levantado un poco la palanca. No se me rompió nada en la moto", explicó. "También quería ver el potencial del neumático blando para mañana, si era viable o no. Y recabar información para ver el desgaste del neumático y cómo se gestionaba. Es información útil para la carrera de mañana".
Quartararo disfruta
Aunque parece más animado que en los fines de semana anteriores, se le preguntó a Fabio Quartararo por el disfrute que le supone correr en Misano, en comparación con Aragón. "Aquí, para empezar, tenemos más agarre", declaró, dando a entender que se lo estaba pasando un poco mejor este fin de semana, sin por ello perder de vista los defectos de su Yamaha.
"Conseguimos tener un poco más de confianza en la moto... El problema es que es igual para todos. Se ve que la diferencia es muy similar. Estamos más o menos, al menos en la clasificación, a un segundo. Y luego, en cuanto al ritmo de carrera, todos sabemos qué puntos nos faltan".
"Para empezar, solo en lo que respecta al motor. Es uno de esos circuitos en los que no lo dirías, pero en cuanto al motor, es más exigente que en Aragón. Así que sabemos que gran parte del problema está ahí".
"Pero, sobre todo, es un circuito en el que disfruto un poco más".
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