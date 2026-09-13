Cinco conclusiones rápidas del GP de España de F1

Kimi Antonelli, impecable, da otro paso hacia el título

¿Adivina qué? Al final, Kimi Antonelli es el ganador del fin de semana. No es la primera vez este año que Mercedes no ha sido la fuerza dominante. De hecho, le han arrebatado la pole por cuarta carrera consecutiva.

Hay varias formas en las que la primera visita de la F1 al Madring podría haber salido mal para un piloto inexperto como el italiano de 20 años. Pero cuando sus rivales fallaron o sufrieron infortunios, Antonelli estuvo en el lugar adecuado para recoger de nuevo los pedazos, y lo hizo con aplomo y una carrera impecable de 57 vueltas.

Superando una vez más a Russell, mientras Lewis Hamilton se retiraba de la carrera por problemas de frenos, Antonelli dio otro gran paso hacia su primer campeonato mundial.

- Fil Cleeren

Norris confirma que está en la forma de su vida

Olvida el resultado: Lando Norris hizo todo lo que estaba en su mano para llevarse a casa una tercera victoria en solo cuatro carreras. Su vuelta al final de la Q3 casi se arruinó por un error en la última curva, pero como el resto fue sencillamente sensacional, Lando aun así logró la pole, por el margen más mínimo. Y luego tuvo la carrera firmemente bajo control antes de que el abandono de Lance Stroll activara el VSC.

Lando Norris, McLaren Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Es difícil saber si Norris simplemente tuvo mala suerte o si McLaren podría haber hecho algo mejor con su estrategia —aparte del evidente retraso durante la parada en boxes—, pero sin esa intervención Norris debería haber ganado con facilidad.

Sí, McLaren no fue competitivo en Monza, así que la racha de victorias del campeón del mundo llegó a su fin, pero no tardó en confirmar que sigue en plena forma en Madrid.

- Oleg Karpov

Madring es una oportunidad perdida

El debut de Madring en la F1 iba a ser o un caos total o una procesión aburrida ahorrando neumáticos. Acabó siendo lo segundo, aunque con un coche de seguridad virtual que desordenó la clasificación y terminó costándole caro a Norris.

Con un alto desgaste de neumáticos sobre el asfalto caliente, los pilotos estaban más preocupados por mantener bajo control el neumático delantero izquierdo que por competir con nadie más, ya que la carrera confirmó las expectativas de que los 5,4 km simplemente no eran adecuados para ningún tipo de adelantamiento.

Alexander Albon, Williams Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Aunque Madring tuvo un inicio razonable fuera de la pista como sede y demostró ser un desafío de conducción espeluznante a una vuelta, el nuevo hogar del Gran Premio de España está ofreciendo incluso menos acción que el circuito al que sucede en Barcelona. Al haberse construido desde cero, es una oportunidad desperdiciada.

- Fil Cleeren

Las ambiciones de título se acaban para Lewis Hamilton

Es curioso cómo salen algunas cosas, porque las esperanzas de Lewis Hamilton de ganar el título de Fórmula 1 de 2026 empezaron y terminaron en España. Fue hace solo siete rondas cuando el siete veces campeón del mundo logró su primera y tan esperada victoria para Ferrari al clavar una estrategia de tres paradas para conseguir su séptimo triunfo en Barcelona.

Hamilton estaba sin duda emocionado y, aunque la historia era obviamente su victoria para Ferrari, también abrió la posibilidad de una carga hacia su octavo título mundial. Un abandono de Antonelli aquel día dejó una brecha de 41 puntos entre el líder del campeonato y su nuevo perseguidor más cercano, Hamilton, que estaba en una forma sublime con tres podios consecutivos.

Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pero desde entonces esa promesa no se ha materializado, con Hamilton logrando solo un podio desde entonces, culminando en su abandono temprano en Madrid. El piloto de Ferrari ahora va hacia atrás en la clasificación del campeonato, no hacia delante, y todas las esperanzas de una octava corona récord en 2026 están básicamente acabadas.

- Ed Hardy

Colapinto esta vez no deja pasar la oportunidad

Franco Colapinto se destacó el sábado en la clasificación para el Gran Premio de España, primero con una enorme salvada en la curva La Monumental y luego con una gran vuelta bajo presión en la Q2 para meterse entre los diez primeros.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ya en la carrera, el piloto argentino avanzó en el comienzo hasta colocarse sexto, antes de ser adelantado por el Red Bull de Liam Lawson. Cayó al décimo lugar al aprovechar el VSC para pasar por los pits y finalmente se llevó a casa la séptima posición tras una carrera en la que mantuvo a raya primero al Racing Bulls de Arvid Lindblad y luego al McLaren de Oscar Piastri, que llevaba daños en su alerón delantero.

Después de un domingo en Monza en el que sintió que había dejado pasar una oportunidad, esta vez Colapinto no dio un paso en falso y lideró el ataque de Alpine en un fin de semana en el que Gasly no estuvo en los puntos.

Con este resultado, Colapinto ya lleva ocho grandes premios de los 14 disputados esta temporada terminando en la zona de puntos y, como en Canadá y Miami, fue el mejor del resto por detrás de los equipos top.

- Federico Faturos