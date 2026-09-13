Antonelli aprovecha un VSC para ganar el GP de España en Madring, Colapinto es 7° y Checo Pérez abandona

Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de España, la primera carrera de Fórmula 1 en el Madring, mientras que la carrera del poleman Lando Norris se vio arruinada por la estrategia.

Norris se alejó cómodamente en las primeras etapas de la carrera, pero entró en boxes justo después de la intervención de un Virtual Safety Car, lo que lo dejó tan retrasado que perdió la victoria.

El campeón reinante de la F1 salió desde la pole position y de inmediato se movió para cubrir la línea interna respecto de Antonelli y también de Hamilton, quien tuvo una muy buena salida desde la cuarta posición.

Antonelli luego se movió hacia afuera y cortó la primera chicana, con lo que se colocó primero, pero le devolvió el lugar a Norris. La secuencia se repitió nuevamente en la segunda chicana.

Verstappen también cortó la primera chicana y quedó delante de Hamilton, y hasta llegó a estar segundo antes de que Antonelli lo adelantara. Luego, desde el muro de pits de Red Bull, le indicaron que devolviera la posición a Hamilton para evitar problemas, algo que hizo a regañadientes.

El momento en que Antonelli corta la primera chicana en la carrera de Madring.

Colapinto arrancó bien desde el noveno lugar y se colocó séptimo en la primera vuelta al adelantar a Lawson y a Piastri, quien tuvo un toque con Russell y perdió varios lugares.

Checo Pérez también tuvo un buen inicio y ganó tres lugares para avanzar al 14° puesto en el clasificador, aprovechando las oportunidades que se le presentaron al piloto de Cadillac en los metros iniciales.

Hamilton comenzó a manifestar problemas en los frenos en la quinta vuelta de las 57 previstas y terminó retirándose en los pits. Esto permitió a Colapinto avanzar a la sexta posición, lugar que mantuvo hasta la vuelta diez, cuando Lawson finalmente pudo adelantar al piloto argentino.

Los tres primeros del clasificador se alejaron entre sí y, en 12 vueltas de carrera, Norris lideraba con casi seis segundos sobre Antonelli, quien a su vez llevaba una diferencia similar sobre Verstappen, que tenía a Leclerc, cuarto, a dos segundos.

Increíblemente, Carlos Sainz y Fernando Alonso estaban batallando por la 17° posición, con el de Williams delante, cuando tuvieron un contacto ante un intento de adelantamiento del de Aston Martin. “Me apretó contra el muro”, se quejó el dos veces campeón mundial.

Lance Stroll quedó detenido en la curva 20 en la 15° vuelta de la carrera, lo que motivó un Virtual Safety Car.

Franco Colapinto asoma detrás de Charles Leclerc y George Russell al inicio de la carrera. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Norris no lo pudo aprovechar porque ya había pasado por los pits, pero sí pudieron detenerse Antonelli, Verstappen y Russell para cambiar a neumáticos duros. También lo hicieron Colapinto y Lindblad, quienes iban séptimo y octavo, y volvieron a la carrera en la décima y 11° posición.

Checo Pérez también estuvo entre quienes pasaron por pits, con lo que se acomodó 18° en la carrera, delante de Valtteri Bottas y de Alonso, quien aprovechó para cambiar su alerón delantero tras el contacto con Sainz.

La bandera verde regresó sobre el final de la vuelta y Norris entró a los pits justo cuando regresó la velocidad pura. Para colmo, fue una parada lenta de siete segundos, lo que le hizo perder considerablemente más tiempo que sus rivales: volvió a la pista en la quinta posición, detrás de Leclerc —quien se quedó en pista porque arrancó con gomas duras—, Antonelli, Verstappen y Russell.

Antonelli inicialmente se acercó a Leclerc, pero el de Ferrari luego logró una diferencia de dos segundos al llegar a la vuelta 22, mientras Verstappen se ubicaba a seis segundos del italiano. Russell se encontraba a tres segundos del de Red Bull, con una diferencia similar sobre Norris.

Al llegar a la mitad de la carrera, Colapinto mantenía la décima posición a diez segundos de Gasly, que no se había detenido y era octavo, y a seis segundos de Bortoleto, noveno, con Lindblad manteniéndose en el rango del segundo respecto del argentino.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Russell fue a los pits después de 15 vueltas con los neumáticos medios para volver a los duros, regresando sexto a la carrera detrás de Lawson. Esto permitió a Norris avanzar al cuarto puesto, pero con un ritmo que igualmente lo mantenía a cinco segundos de Verstappen.

Checo Pérez fue llamado a los pits en la vuelta 34 para retirarse de la carrera con un problema no identificado en su Cadillac. Fue el quinto retiro del mexicano en 14 grandes premios esta temporada.

Al entrar en las 20 vueltas finales de la carrera, Leclerc lideraba con tres segundos sobre Antonelli, quien por su parte le llevaba cinco segundos a Verstappen, mientras Norris se encontraba a menos de cuatro segundos del neerlandés.

Colapinto comenzó a apretar el ritmo y a alejarse de Lindblad, construyendo una diferencia de casi tres segundos sobre el de Racing Bulls y acercándose, a su vez, a menos de dos segundos de Bortoleto.

Norris, con un récord de vuelta detrás de otro, llegó a colocarse a menos de dos segundos de Verstappen al llegar a la vuelta 40, lo que pronto se convirtió en menos de un segundo en el duelo por el tercer puesto.

Sergio Pérez tuvo que retirarse de la carrera por un problema en su Cadillac. Photo by: Clive Mason / Getty Images

Colapinto avanzó al noveno lugar cuando Piastri se detuvo en la vuelta 44, pero el australiano regresó justo detrás del argentino con gomas medias nuevas. El de Alpine quedó entonces atacando a Bortoleto, pero también teniendo que defenderse de Piastri.

Después de cortar una de las chicanas en la vuelta 46, dos giros más tarde pudo adelantar al brasileño para avanzar a la octava posición en la carrera.

Más adelante en el orden, Leclerc entró a las diez vueltas finales aún sin detenerse, con Antonelli a siete décimas, quien a su vez era seguido de cerca por Verstappen y Norris.

El monegasco finalmente fue a los pits en la vuelta 49 para dejar los neumáticos duros y cambiar a los blandos, regresando en la cuarta posición, a 25 segundos de la cima.

Esto dejó a los tres primeros —Antonelli, Verstappen y Norris— encerrados en menos de dos segundos de diferencia para encarar la parte final del gran premio, pero no por mucho, ya que el de Mercedes se alejó hasta tres segundos de Verstappen para afirmarse al frente.

Colapinto, por su parte, aprovechó el aire limpio una vez que ya no tenía a Bortoleto adelante y se alejó de Piastri para encarar con tranquilidad las últimas vueltas de la carrera.

El argentino alcanzó a Gasly, que era el único que aún no se había detenido en la carrera y debía hacerlo sí o sí, lo que le costó tiempo en su batalla con Piastri, ya que el australiano se acercó también a Colapinto. El francés finalmente se detuvo en la penúltima vuelta y Colapinto ascendió al séptimo puesto, alejándose otra vez de Piastri.

Antonelli finalmente cruzó la meta en el primer puesto para ganar por cuatro segundos sobre Verstappen, quien pudo mantener a Norris detrás pese a los ataques del de McLaren.

Leclerc fue cuarto, siete décimas por delante de Russell, con Lawson en la sexta posición.

Colapinto terminó como el mejor fuera de los equipos top en el séptimo lugar, seguido de Piastri, Lindblad y Hulkenberg, quien completó el top 10.