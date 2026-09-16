A qué hora y cómo ver hoy el desafío de Max Verstappen contra 100 pilotos

Este miércoles 16 de septiembre, Max Verstappen volverá a sumergirse en su infancia al ponerse de nuevo al volante de un kart en una carrera un tanto especial organizada por Red Bull en el circuito de Silverstone. El tetracampeón del mundo tendrá que medirse a 100 pilotos procedentes de ámbitos completamente distintos e intentar batirlos a todos saliendo... desde la última posición.

La carrera se retransmitirá íntegramente en vivo. Aquí tienes todo lo que hay que saber para seguir y entender "Max VS 100".

¿Cómo funciona la carrera?

Max Verstappen saldrá, por tanto, desde la última posición y deberá adelantar a los otros 100 pilotos a lo largo de las 30 vueltas de carrera. Cada vez que un participante sea adelantado, quedará eliminado de la prueba. En otras palabras, el neerlandés podría teóricamente acabar con todos sus rivales incluso antes de llegar a las 30 vueltas.

Aunque el valor de estos aficionados es digno de elogio, ya que aun así van a encontrarse frente a uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia, se les concederá una pequeña ayuda.

Dispondrán de una "vuelta rápida", utilizable una sola vez durante la carrera, que les permitirá tomar atajos en un circuito especialmente modificado para la ocasión. Algo con lo que intentar tomar un poco de aire frente a un neerlandés enfurecido, por ejemplo.

No obstante, los 100 pilotos deberán usar su "vuelta rápida" durante las primeras 15 vueltas. Sin embargo, para añadir un poco de emoción, Verstappen también contará con una "vuelta rápida", pero solo podrá utilizarla después de la 15ª vuelta.

Max Verstappen correrá contra 100 pilotos saliendo desde la última posición. Photo by: Red Bull Content Pool

Al estar ya reservada la última posición, los otros 100 participantes verán determinada su posición en la parrilla mediante una sesión de clasificación tradicional. Solo tendrán derecho a un único intento.

Cabe señalar que todos los karts serán idénticos. El peso total, incluyendo piloto y equipamiento, deberá alcanzar los 85 kg. Por tanto, se añadirá lastre a los karts que no alcancen ese peso para poner a todos en igualdad de condiciones.

¿Quién se enfrentará a Max Verstappen?

Entre los participantes figuran deportistas, creadores de contenido, streamers y otras personalidades públicas llegadas de todo el mundo, pero ningún piloto de automovilismo profesional.

Otro detalle que promete algunas secuencias interesantes: Max Verstappen podrá comunicarse directamente con los participantes durante la carrera. Algo que permite esperar algunos intercambios jugosos, conociendo el carácter y el sarcasmo del piloto de Red Bull.

¿Dónde y cuándo seguir la carrera?

La carrera se retransmitirá en directo por Disney+ este miércoles 16 de septiembre. La transmisión del evento arrancará a las 9:00 de México; las 10:00 de Colombia, Ecuador y Perú; las 11:00 de Venezuela y Bolivia; y las 12 de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Motorsport.com Latinoamérica realizará una cobertura en vivo de todo lo que ocurra en el desafío de "Max vs. 100" para que no te pierdas ningún detalle del evento.