Alonso hace sonar la alarma en el GP de España: "La F1 no puede seguir así"
El bicampeón dice que ha mantenido conversaciones con los jefes de la F1 para acelerar los cambios de reglamento tras quedar desilusionado con los coches de 2026 en el nuevo circuito del Gran Premio de España.
Fernando Alonso ha advertido que la Fórmula 1 "no puede seguir así" tras mostrarse decepcionado por cómo la actual generación de coches se ve limitada en el desafiante circuito Madring, la nueva sede del Gran Premio de España.
Aunque Alonso elogió mucho el desafiante trazado de 5,4 km de Madring, que cuenta con varias curvas de alta velocidad y requiere un gran compromiso de los pilotos con poco margen de error, consideró que el temible circuito se desaprovechaba con esta generación de coches y su dependencia de la gestión de la batería.
"Es triste, en cierto modo, con esta generación de coches, llegar a un circuito muy bonito como este, con desafíos aquí y allá, como la curva La Monumental, la curva 12", dijo el piloto de Aston Martin. "No puede ser que Michael [el responsable de prensa de Alonso] sea más rápido que Max Verstappen si tiene más batería, porque la curva 12 es una curva tan increíble que Max Verstappen tiene que marcar la diferencia respecto a Michael, y de momento no podemos.
"Pero la Fórmula 1 o el automovilismo en general debería ser que en la curva 12, si Michael es más valiente que yo, vaya más rápido. Si yo tengo más atributos, iré más rápido que él; así es como deberíamos clasificar. Ahora es solo [depende de] cuánta [carga de batería] tenga, iré más rápido o más lento".
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La F1 ha estado tomando medidas para abordar esas preocupaciones, avanzando gradualmente hacia una división de 60-40 entre la potencia de combustión y la energía eléctrica, y el cambio más significativo llegará en 2027.
Pero Alonso confía en que la F1 pueda adelantar su esperado regreso a los motores V8 antes de 2031, año previsto para el inicio del próximo ciclo reglamentario. Y, dado que su equipo Aston Martin está sufriendo la falta de rendimiento de sus motores Honda, él y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, han mantenido conversaciones sobre qué más se puede hacer dentro del reglamento para permitir que Honda recupere terreno.
Honda ya ha recibido concesiones adicionales bajo el denominado sistema ADUO de recuperación para los fabricantes de unidades de potencia con bajo rendimiento, pero existe un amplio consenso en que el sistema es imperfecto y que será objeto de nuevos ajustes.
"Sí, hablé con él, pero hablo regularmente con Stefano [Domenicali, jefe de la F1] todas las semanas, porque la Fórmula 1 no puede continuar de esta manera", lamentó Alonso. "No podemos esperar hasta 2031 para tener un deporte de verdad, así que creo que también es mi responsabilidad ayudarlos con mi experiencia, para hacer todo lo que podamos hacer".
Los comentarios de Alonso y sus conversaciones con los responsables del automovilismo se producen en un contexto en el que el piloto de 45 años está considerando públicamente su futuro, aunque se espera ampliamente que el español simplemente continúe con Aston Martin en 2027.
Información adicional de Cihangir Perperik
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