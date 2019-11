¿Qué hará Hamilton cuando se retire de la F1?

Hamilton logró en el GP de Estados Unidos su sexto mundial, todos con motor Mercedes y cinco de ellos con el equipo Mercedes, al que se unió en 2013.

Ha trabajado con el fabricante alemán durante toda su carrera en la F1 tras haber debutado en 2007 con el entonces equipo McLaren-Mercedes.

El contrato actual de Hamilton con los de las flechas de plata se extiende hasta finales de 2020, pero ha dicho en más de una ocasión que seguirá en la Fórmula 1 más allá de esa fecha para probar las nuevas reglas de 2021.

"No hay nada seguro, pero estoy disfrutando lo que estoy haciendo en este momento y no veo ninguna razón para dejarlo, porque amo lo que hago", explicó Hamilton.

“Cuando hay un reto, un cambio enorme en el reglamento, es un gran desafío para mí como piloto usar mi talento y las cosas que he aprendido a lo largo de los años para ayudar a dirigir al equipo en la dirección correcta para desarrollar lo más rápido posible el auto y el rendimiento".

"No me veo yéndome a ningún otro lado concreto. Me encanta estar en Mercedes. Me encanta ser parte de la marca y su historia".

"La idea de quedarme con Mercedes y estar probablemente muy involucrado en Daimler es bastante atractiva. He estado con ellos desde que tenía 13 años, incluso más allá de la Fórmula 1. Veremos qué pasa".

La larga y triunfal etapa de Hamilton en Mercedes lo convierte en el piloto más exitoso de todos los tiempos de la marca, con 83 victorias, 60 más que el siguiente con más (Nico Rosberg).

También tiene más victorias que cualquier otro piloto con el mismo motorista, superando el récord anterior de Michael Schumacher con Ferrari.

Además, las 72 victorias de Schumacher con Ferrari hacen que Hamilton esté 10 triunfos del récord de victorias con un mismo equipo, y el inglés puede batir el récord total incluso en 2020.

Ante la pregunta de Motorsport.com de si Hamilton seguirá con Mercedes cuando deje de competir, el director del equipo, Toto Wolff, contestó: "Lewis lleva con Mercedes toda su vida, y hemos tenido siete años muy fuertes con esta escudería, no solo en lo profesional sino también en la relación personal".

"Esto va más allá del equipo de carreras, va al corazón de Daimler".

"Mercedes es una gran marca y Lewis Hamilton es una gran marca y no veo ninguna razón para que, si podemos darle un buen coche, no seamos su principal prioridad".

"Le quedan algunos buenos años en Fórmula 1, estoy seguro. Y luego vemos qué oportunidades surgen. Eso es algo en lo que estaremos muy entusiasmados”.