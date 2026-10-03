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WRC Rally de Italia

Cómo tiene previsto la FIA diferenciar entre Rally1 y Rally2 en el WRC de 2027

La FIA ha presentado su propuesta para diferenciar las categorías en la nueva era del WRC a partir de 2027

Tom Howard
Tom Howard
Publicado:
El coche del WRC 2027 Rally

La FIA propone un cambio en la normativa sobre los restrictores del turbo para garantizar que los nuevos coches Rally1 del Campeonato del Mundo de Rallyes tengan una ligera ventaja en potencia sobre los coches Rally2 la próxima temporada.

El año que viene, el WRC de se prepara para un cambio radical en el reglamento técnico que hará que los nuevos coches WRC27 y los de Rally2, equipados con el kit de actualización de 7.500 euros de la FIA, compitan bajo una nueva categoría común denominada Rally1. 

Toyota y los equipos de preparación Project Rally One y RMC Motorsport competirán con coches WRC27 el año que viene, mientras que M-Sport ha confirmado que alineará un coche con el kit Rally2. Hyundai, Lancia y Skoda aún no han confirmado sus planes para 2027, pero las tres marcas cuentan con coches Rally2 que podrían competir.

Los coches WRC27 y los equipados con el kit Rally2 se fabrican según dos reglamentos técnicos distintos y se espera que ofrezcan niveles de rendimiento similares. Los coches Rally2 equipados con el kit de actualización pesarán 10 kilogramos menos que los nuevos coches WRC2027.

Los coches Rally2 que no cuenten con el kit de actualización de la FIA también podrán competir en el campeonato el año que viene, aunque en una categoría separada: Rally2/WRC2. Sin embargo, dada la escasa diferencia de rendimiento entre los coches WRC27, los equipados con el kit Rally2 y los Rally2, se temía que un coche Rally2 pudiera superar con frecuencia a los nuevos coches de la categoría reina.  

Rally2 kit

Kit Rally2

Foto: FIA

Para abordar esta cuestión, la FIA ha presentado un cambio en el reglamento con el fin de diferenciar ambas categorías. En una mesa redonda con los medios de comunicación a la que asistió Motorsport.com, el director técnico de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, confirmó que los coches de Rally1 y los equipados con el kit Rally2 contarán con una ventaja en cuanto al restrictor del turbo.

Los coches WRC27 y con kit Rally2 podrán utilizar un restrictor de turbo de 33 mm , mientras que los coches Rally2 sin el kit de actualización tendrán que utilizar un restrictor de turbo de 32 mm. Se prevé que este cambio pueda suponer una diferencia de hasta 15 caballos de potencia entre ambas categorías, con los vehículos Rally2 alcanzando una potencia de 290 caballos.  

La propuesta de modificación del reglamento se someterá a votación en la próxima reunión del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA, que se celebrará el 15 de octubre. 

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