Checo Pérez y el progreso de Cadillac en Silverstone, pero advierte: "Tenemos trabajo por hacer"

Sergio Pérez concluyó en la decimoquinta posición el Gran Premio de la Gran Bretaña, una carrera que sirvió para acumular valiosos kilómetros tras el complicado fin de semana en Austria donde tanto él como Valtteri Bottas abandonaron con los dos Cadillac.

Pero lo que más destacó de la carrera de Checo Pérez el domingo fue la forma en que inició la competencia saltando hasta el grupo de los 15 mejores tras haber arrancado en el puesto 20 y, siguiendo el ritmo de algunos coches más desarrollados como el Alpine de Franco Colapinto o el Audi de Nico Hulkenberg.

"Sí, ese ritmo fue bastante bueno. Estábamos en la pelea, tuvimos una salida muy buena y estuvimos luchando con algunos coches muy rápidos. Fuimos capaces de mantener la posición, básicamente aguantando al grupo detrás", explicó Pérez al término de la competencia en la zona de medios.

Sin embargo, la dinámica de la carrera cambió para el mexicano tras una pronta detención en los boxes que coincidió con un periodo breve de Virtual Safety Car. Al montar el siguiente compuesto, el comportamiento del coche no fue el esperado.

"Luego salió el Virtual (Safety Car) por un corto periodo, entramos a pits y batallamos bastante con eso. Creo que tenemos una idea bastante clara de lo que salió mal, pero pareció ser una carrera bastante sólida por parte del equipo y un buen progreso en ese sentido", apuntó.

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La cita en el trazado británico contrastó fuertemente con las dificultades mecánicas y de balance sufridas apenas una semana antes en el Red Bull Ring, demostrando que el coche actual es sumamente sensible al tipo de pista.

"Bueno, es una carrera muy diferente a la de Austria, así que no esperábamos tener esos problemas, por lo que es algo en lo que necesitamos trabajar. Creo que Hungría será una buena prueba en ese sentido, así que solo tenemos que seguir presionando", añadió 'Checo'.

Finalmente, respecto a las diferencias de rendimiento que ha experimentado con los monoplazas de esta temporada, el mexicano admitió que la brecha en carrera sigue siendo el principal dolor de cabeza.

"Creo que serán bastante diferentes, habrá una buena diferencia. Aquí hubo una enorme, especialmente en la carrera, así que creo que tenemos algo de trabajo por hacer por delante", concluyó.