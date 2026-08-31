Los contratos en la F1: ¿hasta cuándo tiene firmado cada piloto de la parrilla?

Los detalles de un contrato de piloto de Fórmula 1 son información muy protegida, pero a menudo la duración del acuerdo se da a conocer al público general.

Así es la duración que se cree que tiene cada contrato de piloto de F1 y, por tanto, qué movimientos podrían ser posibles y cuándo en el futuro.

Lando Norris – 2030

El vigente campeón del mundo de F1 anunció recientemente un nuevo contrato de cuatro años con McLaren que lo mantendrá en el equipo al menos hasta 2030. También se cree que contiene cláusulas contractuales que podrían prolongar aún más ese acuerdo.

Norris se unió a McLaren como piloto junior en 2017, ascendió al equipo de F1 en 2019 y se convirtió en campeón del mundo en 2025.

Lee también: Fórmula 1 Lando Norris amplía su contrato con McLaren hasta la F1 2030

Oscar Piastri – 2028

A comienzos de 2025, Oscar Piastri firmó un nuevo acuerdo con McLaren para mantenerlo vinculado al equipo hasta finales de 2028.

El piloto australiano se unió a McLaren para su debut en F1 en 2023 tras una audiencia con la Junta de Reconocimiento de Contratos de la FIA para resolver una disputa entre Alpine y McLaren.

George Russell – 2027

A pesar del interés previo de Mercedes por Max Verstappen, George Russell ha confiado en su lugar en el equipo con su contrato en vigor. El piloto británico está firmado hasta el final de la temporada 2027.

Russell se unió a Mercedes en 2022 tras tres temporadas prácticamente cedido en Williams, donde hizo su debut en F1 en 2019.

Kimi Antonelli – 2027

También se cree que Kimi Antonelli tiene un contrato en Mercedes que se extiende hasta finales de 2027.

El italiano reemplazó a Lewis Hamilton en la alineación de pilotos de Mercedes cuando este se marchó a Ferrari en 2025.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull

Max Verstappen – 2030

Max Verstappen y Red Bull anunciaron un nuevo contrato que se extenderá al menos hasta finales de 2030 en el GP de Países Bajos de 2026.

Verstappen, que se convirtió en junior de Red Bull en 2014, hizo su debut en F1 con la escudería hermana Toro Rosso en 2015 con solo 17 años y fue ascendido al equipo Red Bull a mitad de la temporada 2016.

Isack Hadjar - 2026

El acuerdo de Isack Hadjar con Red Bull está previsto que expire a finales de 2026, después de haberse unido al equipo principal procedente de Racing Bulls a finales del año pasado

El piloto francés debutó en F1 en 2025 con Racing Bulls, impresionando de inmediato, destacado por un podio en el GP de Países Bajos, lo que resultó en su rápida promoción a Red Bull a partir de 2026.

Ferrari

Lewis Hamilton – 2027

Ferrari se ha abstenido a menudo de revelar los detalles de la duración de los contratos de sus pilotos, pero todas las partes han confirmado que el acuerdo se extenderá al menos hasta 2027; lo que significa que, con cláusulas contractuales, firmó un acuerdo de tres años cuando se unió en 2025.

Hamilton hizo su debut en F1 con McLaren en 2007, consiguiendo su primer título mundial en 2008, antes de pasar a Mercedes en 2013. El piloto británico ganó otros seis títulos mundiales con el fabricante alemán en sus 12 años en el equipo.

Charles Leclerc – 2028

Ferrari anunció que Charles Leclerc había acordado un nuevo contrato en la víspera del GP de Mónaco de 2026, afirmando que se quedaba en la escudería de Maranello "para las próximas temporadas". Se cree que el nuevo acuerdo lo mantiene de rojo al menos hasta finales de 2028, con la opción de más años.

Lee también: Fórmula 1 Ferrari anuncia un nuevo contrato con Charles Leclerc en la F1

Leclerc fue junior de Ferrari e hizo su debut en F1 cedido en Sauber en 2018 antes de unirse a la alineación de pilotos de Ferrari en 2019, donde desde entonces ha sido una presencia constante.

Williams

Alex Albon – 2027

Alex Albon firmó una extensión de contrato con Williams antes del GP de Países Bajos de 2026 para mantenerlo en el equipo hasta finales de 2027.

El piloto anglo-tailandés hizo su debut en F1 con Toro Rosso en 2019 y cambió a Red Bull a mitad de temporada. Albon fue descartado por Red Bull a finales de 2020 y pasó un año fuera de la F1 antes de regresar a la parrilla en 2022 con Williams.

Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz – 2028

Un día después de que se anunciara la renovación de Albon, Carlos Sainz vio confirmado su futuro con un acuerdo multianual en Williams en el GP de Países Bajos de 2026, que se cree que se extiende hasta finales de 2028 con cláusulas contractuales.

Sainz ha corrido para casi la mitad de la parrilla de F1 pese a debutar recién en 2015, cuando comenzó en Toro Rosso antes de un cambio a mitad de temporada a Renault en 2017. El español luego se unió a McLaren en 2019 durante dos temporadas y después pasó a Ferrari durante cuatro años. Sainz se unió a Williams en 2025.

También lee: Fórmula 1 Sainz y Albon le dan a Vowles una segunda oportunidad en Williams

Racing Bulls

Liam Lawson – 2026

Como la mayoría de los jóvenes de Red Bull, Liam Lawson ha vivido con contratos de un año y 2026 no es diferente. El neozelandés reaccionó bien a ser degradado a Racing Bulls después de solo dos rondas como piloto de Red Bull, y aseguró debidamente su futuro a corto plazo en el equipo para este año.

Lawson hizo su debut en F1 en 2023 como sustituto por lesión de Daniel Ricciardo, y en 2024 reemplazó permanentemente al australiano en Racing Bulls desde el GP de Estados Unidos. Eso llevó a su desafortunado ascenso a Red Bull y posterior regreso a Racing Bulls en 2025.

Arvid Lindblad – 2026

El único debutante de F1 en la parrilla de 2026 recibió un contrato de un año para demostrar su valía en Racing Bulls.

El piloto británico ha impresionado hasta ahora en su temporada de debut y parece encaminado a conservar su lugar en la parrilla para 2027.

Aston Martin

Fernando Alonso – 2026

La única gran incógnita que queda respecto a la parrilla de F1 de 2027 es Fernando Alonso. El piloto de 45 años acordó una extensión de contrato en 2024 que lo llevará hasta el final de la temporada 2026.

Alonso hizo su debut en F1 en 2001 con Minardi antes de pasar un año fuera de la parrilla como piloto de pruebas de Renault y regresar debidamente en 2003 para una etapa de cuatro años que produjo dos títulos mundiales. Un desafortunado 2007 en McLaren significó que Alonso regresara a Renault para 2008 y 2009 hasta que se unió a Ferrari durante cinco años. Una segunda etapa en McLaren posiblemente fue incluso peor en medio de su crisis con Honda, y dejó tanto el equipo como la F1 a finales de 2018. Pero Alonso regresó a la F1 con Alpine en 2021 (su tercera etapa en el equipo de Enstone) hasta que cambió a Aston Martin a partir de 2023.

Lance Stroll – 2026

Lance Stroll está en la posición única de tener, posiblemente, un contrato atemporal dado que su padre Lawrence Stroll es dueño del equipo, por lo que podría correr en Aston Martin tanto tiempo como él y su padre quieran. En 2024 se anunció un contrato para "2025 y más allá", llevándolo al menos hasta finales de 2026, pero se espera que continúe indefinidamente.

El canadiense hizo su debut en F1 con Williams en 2017 y pasó dos temporadas en el equipo antes de unirse a Racing Point, que más tarde fue renombrado como Aston Martin en 2021.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas

Esteban Ocon – 2026

Cuando Esteban Ocon se unió a Haas desde 2025, se describió como un acuerdo multianual, con opciones que se cree que cubren 2027, pero hasta ahora tanto el piloto como el equipo no han señalado un acuerdo para ir más allá de esta temporada.

Ocon hizo su debut en F1 a mitad de 2016 como junior de Mercedes conduciendo para Manor. Después de que el equipo desapareciera, se unió a Force India, pero fue desplazado de la alineación como parte de la adquisición por parte de Stroll a finales de 2018. Tras un año al margen, Ocon regresó a la F1 en 2020 con Renault, donde permaneció hasta 2024 antes de pasar a Haas.

Oliver Bearman – 2026

Oliver Bearman se unió a Haas como piloto de F1 a tiempo completo desde 2025 y se cree que su contrato actual expira a finales de 2026.

El piloto británico hizo un sorprendente debut en F1 con Ferrari como sustituto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2024. Bearman realizó dos apariciones más ese año con Haas; el GP de Azerbaiyán por el sancionado Kevin Magnussen y luego de nuevo por el danés en el GP de Brasil cuando estaba indispuesto. Bearman se convirtió luego en piloto permanente de Haas F1 en 2025.

Nico Hulkenberg - 2026

Nico Hulkenberg se unió a la escudería Sauber en 2025 antes de su transición a Audi con un contrato multianual, que se espera que lo lleve hasta 2027 si ambas partes están de acuerdo.

La colorida carrera de Hulkenberg en F1 comenzó en Williams en 2010 antes de un año fuera, solo para regresar en Force India en 2012. El alemán luego se unió a Sauber para 2013, pero se reunió con Force India un año después y permaneció hasta finales de 2016. Dos temporadas en Renault terminaron con el piloto alemán sin encontrar un asiento a tiempo completo para 2020 y 2021, pero sí realizó cinco apariciones como sustituto para Racing Point/Aston Martin en ese tiempo. Hulkenberg hizo su segundo regreso a tiempo completo en 2023 con Haas, donde pasó dos temporadas antes de unirse al proyecto Sauber/Audi.

Gabriel Bortoleto – 2026

El brasileño hizo su debut en F1 con Sauber en 2025 antes de su transición a Audi. Al igual que Hulkenberg, su acuerdo se describe como multianual y se espera que sea extendido para 2027.

Alpine

Pierre Gasly – 2028

En 2025, Pierre Gasly firmó un nuevo contrato multianual con Alpine que lo mantendrá en el equipo al menos hasta finales de 2028.

Gasly hizo su debut en F1 con Toro Rosso como reemplazo a mitad de temporada en 2017, antes de una temporada completa en el equipo en 2018. Una breve etapa en Red Bull en 2019 hizo que fuera degradado de vuelta a Toro Rosso, donde permaneció hasta finales de 2022. El piloto francés empezó de nuevo en Alpine en 2023, donde ha permanecido desde entonces.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine, Flavio Briatore, Executive Advisor of Alpine F1 Photo by: Alpine

Franco Colapinto – 2027

Franco Colapinto fue posiblemente el mayor ganador en un mercado de pilotos estable en 2026, ya que impidió que se abrieran opciones en otros lugares para que Alpine evaluara. Como resultado, el piloto argentino ha sido retenido por el equipo de Enstone para 2027.

Colapinto hizo su debut en F1 a mitad de 2024 en Williams, pero encontró sus opciones bloqueadas para un asiento a tiempo completo en el equipo, por lo que cambió a Alpine para 2025. La historia se repitió, ya que el argentino volvió a ser un reemplazo a mitad de temporada, pero esta vez hizo lo suficiente para asegurarse un acuerdo a tiempo completo a partir de 2026.

También lee: Fórmula 1 Las claves para la renovación de Franco Colapinto en Alpine

Sergio Pérez – 2027

Checo Pérez recibió su regreso a la F1 con el nuevo equipo Cadillac con un acuerdo multianual que lo mantendrá en la escudería al menos hasta finales de 2027.

Pérez es otro piloto con un CV aventurero en F1 que comenzó en Sauber en 2011, donde impresionó lo suficiente para asegurar un asiento en McLaren para 2013. Un traslado a Force India en 2014 vio al mexicano desempeñar un papel integral en salvar al equipo de la administración concursal antes de finalmente marcharse a finales de 2020 para unirse a Red Bull. A pesar de un comienzo prometedor en el equipo de Milton Keynes, fue descartado a finales de 2024 antes de que expirara su contrato y pasó debidamente 2025 al margen antes de regresar a la F1 con Cadillac en 2026.

Valtteri Bottas – 2027

Al igual que su compañero de equipo, Valtteri Bottas fue otro piloto al que se le concedió un regreso a la F1 con Cadillac. El finlandés también tiene un acuerdo multianual que está previsto que cubra hasta finales de 2027.

Bottas hizo su debut en F1 con Williams en 2013 y se unió inesperadamente a Mercedes para 2017, ayudando al equipo a ganar cinco coronas mundiales de constructores antes de su salida a Alfa Romeo en 2022. Una etapa de tres años en Alfa Romeo/Sauber concluyó a finales de 2024, con un año al margen antes de unirse a Cadillac desde 2026.