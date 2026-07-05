Cinco conclusiones rápidas del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone

No más excusas para George Russell

Siempre hubo una excusa válida para George Russell durante la racha de cinco victorias de Kimi Antonelli a principios de esta campaña 2026 de F1: la mala suerte. El favorito de la pretemporada tuvo un problema mecánico en la Q3 de Shanghái, Antonelli se benefició de un coche de seguridad oportuno en Suzuka para ganar, mientras que Russell también abandonó desde el liderato en Montreal.

Todo se combinó para dar a Antonelli una ventaja de 68 puntos sobre su compañero de equipo de cara a Barcelona, pero desde entonces las cuentas se han equilibrado, como siempre iba a suceder. El italiano abandonó desde la segunda posición en Catalunya, estaba en la pole provisional en Austria pero luego perdió tras malinterpretar la situación de bandera amarilla tardía después del accidente de Max Verstappen, antes de sufrir también un problema en el coche desde la segunda posición en Silverstone.

Las cosas mejoraron aún más para Russell al final del GP de Gran Bretaña, cuando otro accidente de Verstappen le entregó un podio, antes de subir al segundo puesto al no parar en boxes bajo el coche de seguridad. Esto deja una diferencia de 25 puntos entre los pilotos de Mercedes.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ahora la responsabilidad debe recaer en Russell para alcanzar a Antonelli mediante puro rendimiento, porque la excusa de la mala suerte ya no funciona. Aún quedan dudas sobre si lo logrará, porque Antonelli fue mejor que él en Barcelona hasta el abandono, al igual que en Silverstone, así que el italiano mantiene claramente la ventaja de ritmo.

- Ed Hardy

Leclerc responde de la mejor manera posible tras el resurgimiento de Hamilton en Ferrari

Las últimas semanas no han sido las más fáciles de la carrera de Charles Leclerc en la Fórmula 1. Tras la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona y la caída de Leclerc hasta el octavo puesto después de salir desde la primera fila en Austria, cada vez se hacían más preguntas sobre su estado de forma en comparación con el siete veces campeón del mundo.

Irónicamente, fue en Silverstone —donde Hamilton soñaba con una 10ª victoria en casa— donde Leclerc ofreció la respuesta perfecta. Más que nada, fue la forma en que lo hizo entre bastidores lo que destacó.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Después de la carrera sprint del sábado, Leclerc reveló: "Encontré algunas cosas que cambiaremos para esta tarde, y espero que vayan en la dirección correcta. Cuánto, no lo sé, pero si esta tarde es mucho mejor, entonces soy bastante optimista de que podremos mantenerlo durante el resto de la temporada."

Los cambios funcionaron de maravilla en la clasificación, y lo mismo podría decirse de la carrera del domingo. Naturalmente, que Kimi Antonelli quedara fuera de la pelea desempeñó un papel importante, pero aun así esta fue, con diferencia, la versión más fuerte de Leclerc que hemos visto en toda la temporada.

Después de la clasificación, el monegasco explicó que durante los fines de semana difíciles anteriores tenía esencialmente dos extremos, dos opciones entre las que elegir: seguir la dirección de Hamilton o confiar en el enfoque que le había funcionado en el pasado. En Silverstone, eligió lo segundo, y le dio enormes frutos con su novena victoria en F1.

Leclerc fue el primero en admitir que una golondrina no hace verano, pero esto era exactamente el impulso que necesitaba después de una serie de fines de semana difíciles.

- Ronald Vording

Las frustraciones de Verstappen aumentan tras accidentarse, Silverstone expone una debilidad de Red Bull

Tras el importante paquete de mejoras de Red Bull en Austria, el sábado en Silverstone sirvió como una comprobación de la realidad, algo que también reconoció el director del equipo, Laurent Mekies. Max Verstappen incluso concluyó después de la clasificación que "no tiene sentido correr así", aunque el ritmo de carrera del domingo resultó ser significativamente mejor de lo esperado.

Red Bull finalmente decidió no cambiar la unidad de potencia ni romper el parc fermé, y pareció ser la decisión correcta. Verstappen iba camino de su tercer podio del año antes de que su carrera terminara con un accidente en Stowe.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hasta lo que pareció un error inusual, el panorama general quizá no era tan sombrío como Verstappen temía inicialmente, pero Silverstone, no obstante, expuso una debilidad en el paquete de Red Bull. El equipo sigue teniendo problemas con su unidad de potencia en circuitos con escasez de energía como Silverstone, donde la gestión energética desempeña un papel aún más importante de lo habitual.

Esto subraya que, aunque el motor de combustión interna de Red Bull es competitivo, al equipo todavía le falta en el apartado eléctrico de su unidad de potencia. Sin ADUO, sin embargo, hay poco que Red Bull pueda hacer para abordar esa debilidad. Hizo que el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña fuera un desafío mayor que Austria, y Verstappen espera más de lo mismo en Spa-Francorchamps y Monza.

- Ronald Vording

McLaren está en modo supervivencia

Como se esperaba después de la clasificación, cuando se sube la intensidad, Ferrari y especialmente Mercedes están un escalón por encima del resto de la competencia. Eso incluye a McLaren, que mostró señales alentadoras a principios de este año de poder recortar su déficit con la parte delantera de la parrilla.

Pero cuando las cosas se ponen difíciles en los circuitos más complicados y exigentes, como Silverstone, es mucho más difícil para los vigentes campeones del mundo mantener las apariencias. En el Gran Premio de Gran Bretaña, las debilidades de McLaren quedaron realmente expuestas, ya que la relativa falta de carga aerodinámica y eficiencia del MCL40 hizo que Lando Norris y Oscar Piastri no pudieran seguir el ritmo, siendo la pareja claramente la última de los cuatro equipos punteros en cuanto a ritmo.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dado el perfil similar de Spa-Francorchamps, es probable que los males de McLaren no se solucionen en la próxima carrera, así que ahora mismo está en modo supervivencia hasta que llegue el siguiente lote de mejoras en el Gran Premio de Hungría, la última carrera antes del parón de verano.

- Fil Cleeren

Racing Bulls se ha convertido claramente en el mejor del resto

El debate está prácticamente terminado: Racing Bulls se ha establecido como el equipo destacado de la zona media de la Fórmula 1, liderando cómodamente el grupo detrás de los aspirantes tradicionales de este deporte.

La escudería de Faenza —y Milton Keynes— introdujo un importante paquete de mejoras en Montreal. Alpine aún encabezó la zona media allí y de nuevo en Mónaco y Barcelona, pero desde entonces el impulso ha cambiado de forma decisiva.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Eso quedó claro en Austria, donde Liam Lawson y Arvid Lindblad pasaron prácticamente todo el fin de semana dentro del top 10, y Silverstone no hizo más que confirmar esa tendencia. El desarrollo de la carrera terminó permitiendo que Racing Bulls se marchara del Gran Premio de Gran Bretaña con un importante botín de puntos, quedando ahora a solo una unidad de Alpine en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Si Racing Bulls mantiene este nivel de rendimiento mientras Alpine continúa perdiendo terreno –habiendo quedado recientemente incluso por detrás de Audi en ritmo puro–, el cambio de posiciones parece ser una cuestión de cuándo, y no de si ocurrirá.

- Federico Faturos