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Fórmula 1 GP de Italia

Hamilton, preocupado por la velocidad punta de Mercedes tras el viernes de Monza

Lewis Hamilton cree que Ferrari tiene trabajo por hacer para contrarrestar la velocidad punta de Mercedes en Monza tras los entrenamientos del viernes en el GP de Italia de F1

Haydn Cobb Ronald Vording
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton cree que Mercedes tiene una ventaja de velocidad punta sobre Ferrari en Monza que será crucial en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Ferrari introdujo una mejora de motor en Monza según lo permitido por ADUO, y comenzó con buen pie su carrera de casa con Charles Leclerc liderando un 1-2 en los primeros entrenamientos.

Pero en los segundos entrenamientos George Russell contraatacó para liderar la sesión para Mercedes por delante de Leclerc en segundo lugar, con Hamilton en quinta posición con un déficit de 0.457s. Aunque los cambios de puesta a punto parecieron salir mal durante los segundos entrenamientos, a Hamilton también le preocupaba la superior velocidad punta que mostró Mercedes.

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"La velocidad en recta es considerable como para preocuparse," dijo Hamilton. "Mirando los deltas justo ahí, estaba perdiendo algo así como seis décimas respecto a George, solo en las rectas. Es algo que tenemos que investigar.

"Luego, simplemente el equilibrio; fue realmente, realmente difícil sacarle la vuelta al coche. No fue fácil de conducir en FP2 por alguna razón. Así que hicimos un par de cambios, pero no debería haber sido realmente malo. Así que podríamos revertirlos, pero vamos a mirar y ver si podemos mejorar el coche."

Hamilton no estaba seguro de qué estaba causando el déficit de velocidad punta respecto a Mercedes, pero sí dio su aprobación al motor mejorado, que se entiende que proporciona 15 CV más y se estima que reduce a la mitad la desventaja con Mercedes.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Lo que tenemos que investigar es si se trata del despliegue," dijo Hamilton sobre el déficit. "Pero el motor es una mejora, por la que estoy realmente agradecido a los chicos de la fábrica por trabajar en ella. Pero nuestro programa de despliegue es diferente al de los demás, nuestros competidores.

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, también respaldó la mejora del motor y consideró que el déficit con Mercedes se debía a múltiples factores y no solo a la potencia del motor.

"Parece que quizá tienen menos resistencia aerodinámica en las rectas, así que eso es algo que definitivamente tenemos que analizar," dijo Vasseur.

"Hay que tener en cuenta el rendimiento en línea recta. Es la resistencia aerodinámica, es el peso del coche, es todo. No es solo el motor. Dimos un paso, sin duda, y no trajimos ADUO2 para nada. Pero creo que aún tenemos una brecha considerable."

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