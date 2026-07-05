Leclerc se lleva una alocada carrera de F1 en Silverstone; Colapinto remonta hasta los puntos

Charles Leclerc regresó a la victoria al imponerse en un Gran Premio de Gran Bretaña que terminó bajo coche de seguridad tras un accidente de Max Verstappen en las últimas vueltas de la carrera en Silverstone.

Leclerc marchaba cómodamente al frente cuando el piloto de Red Bull se despistó en la curva Stowe mientras perseguía a Lewis Hamilton por la segunda posición.

El desarrollo de la carrera había cambiado drásticamente en la parte final cuando Kimi Antonelli, que era segundo y parecía encaminarse a pelear por la victoria con neumáticos más frescos que los de Leclerc, comenzó a sufrir problemas en su Mercedes.

El italiano se detuvo dos veces en los pits, lo que lo hizo caer hasta la décima posición. Luego, Dirección de Carrera le aplicó una sanción de cinco segundos por exceder los límites de la pista y, como la competencia terminó neutralizada, descendió hasta el 16° lugar en la clasificación final.

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George Russell, en tanto, había tenido un día complicado en Silverstone, ya que un pinchazo lento lo sacó de la pelea por el podio. Sin embargo, permaneció en la pista cuando prácticamente todos entraron a los pits durante el coche de seguridad y heredó el segundo lugar, por delante de Hamilton.

Lando Norris terminó cuarto con un McLaren que nunca fue un factor en la lucha por la victoria, seguido por Isack Hadjar y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, mientras que Gabriel Bortoleto fue octavo para Audi.

Franco Colapinto protagonizó una gran remontada desde la 19° posición de partida para finalizar noveno, por delante de su compañero Pierre Gasly, décimo, permitiendo que Alpine volviera a colocar a sus dos autos en la zona de puntos.

Sergio Pérez completó una sólida carrera para terminar 15°, en una jornada en la que Cadillac logró llevar ambos autos hasta la bandera a cuadros tras los problemas de fiabilidad sufridos una semana antes en Austria.

Así se desarrolló el Gran Premio de Gran Bretaña:

Antonelli no movió bien desde la pole position y fue superado por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en los primeros metros de la carrera, con George Russell colocándose cuarto.

Oscar Piastri continuó con su miserable fin de semana en Silverstone al sufrir daños en el inicio tras un incidente con Liam Lawson, lo que lo obligó a entrar a los pits para reemplazar el alerón delantero. A Lando Norris, su compañero de equipo, tampoco le iba mucho mejor, ya que apenas era séptimo, detrás de los dos Red Bull.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Manuel Eletto

Los pilotos latinoamericanos tuvieron un buen arranque. Franco Colapinto volvió a realizar una gran largada y pasó del 19° al 14° lugar en apenas dos vueltas, justo detrás de su compañero Pierre Gasly y por delante de Sergio Pérez, que era 15°, en un primer stint para el que todos habían elegido los neumáticos medios.

Cumplidas cinco de las 52 vueltas previstas, Leclerc lideraba con poco más de un segundo sobre Hamilton, quien a su vez mantenía una ventaja similar sobre Antonelli. Más atrás, Russell cedía dos segundos respecto de su compañero, seguido por los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.

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Un giro más tarde, Colapinto superó al Haas de Esteban Ocon para avanzar al 13° puesto, siguiendo el camino de Gasly mientras los Alpine intentaban acercarse a la zona de puntos, que cerraba Gabriel Bortoleto en la décima posición, por delante de Carlos Sainz.

Las malas noticias llegaron para Hamilton al cumplirse nueve vueltas, cuando Dirección de Carrera le impuso una penalización de cinco segundos por adelantarse en la salida. En ese momento rodaba a casi tres segundos de Leclerc y comenzaba a ser presionado por Antonelli.

Colapinto siguió progresando al superar a Sainz -como también lo había hecho Gasly poco antes- para colocarse 12° en la décima vuelta, mientras Pérez se mantenía en el top 15 por delante de Nico Hulkenberg y Oliver Bearman.

Antonelli finalmente dio cuenta de Hamilton en la curva Copse para situarse segundo, a cuatro segundos de Leclerc, aunque luego no logró reducir la diferencia con el líder.

Verstappen superó a Russell en la vuelta 17, solo para entrar a los pits al finalizar ese giro y convertirse en el primero en abandonar los neumáticos medios para montar el compuesto duro.

La carrera fue neutralizada con un Virtual Safety Car en la vuelta 22 debido a un escombro sobre la pista, aunque duró apenas unos segundos y solo Esteban Ocon y Sergio Pérez aprovecharon para detenerse y colocar neumáticos duros.

Colapinto realizó su parada en la vuelta siguiente, perdiendo únicamente una posición con Bearman, aunque recuperó el lugar poco después al superar nuevamente al británico. Gasly se detuvo un giro más tarde y regresó a la pista detrás del argentino, que ahora ocupaba el 11° lugar.

Leclerc realizó su detención en la vuelta 25, dejando a Antonelli como nuevo líder de la carrera, con un gran ritmo pese a continuar con unos neumáticos medios muy desgastados.

Más atrás, la lucha entre Hamilton y Russell por lo que entonces era la cuarta posición comenzó a intensificarse, aunque ambos tenían aspiraciones de podio. El piloto de Ferrari adelantó al de Mercedes en Copse y luego protagonizaron un intenso duelo en la secuencia Maggots-Becketts, hasta que Russell recuperó la posición en la recta Hangar.

Ambos continuaron intercambiando posiciones en la vuelta siguiente, con Russell saliendo finalmente por delante y lanzándose al ataque sobre Verstappen. Sin embargo, su carrera se complicó en la vuelta 35 al sufrir un pinchazo lento que lo obligó a regresar a los pits. Volvió a la pista en la séptima posición.

Justo después, Mercedes llamó finalmente a Antonelli para realizar su parada, lo que devolvió el liderazgo a Leclerc. Sin embargo, el italiano quedó a solo siete segundos del piloto de Ferrari y con neumáticos diez vueltas más nuevos para el tramo final.

La carrera volvió a neutralizarse con un Virtual Safety Car en la vuelta 38, justo después de que Hamilton superara a Verstappen. El neerlandés aprovechó para cambiar neumáticos, al igual que Norris.

Franco Colapinto, cuando adelantó a Carlos Sainz temprano en la carrera. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La bandera verde regresó en la vuelta 40, con Leclerc apenas cuatro segundos por delante de Antonelli. Hamilton era tercero, a diez segundos de Verstappen, aunque el piloto de Red Bull contaba ahora con neumáticos medios nuevos.

El gran golpe de escena llegó en la vuelta 41, cuando Antonelli reportó problemas en su Mercedes y se dirigió a los pits. El equipo reemplazó el alerón delantero y los neumáticos, pero las dificultades continuaron y volvió a detenerse para retirar el deflector de la rueda delantera izquierda.

Antonelli cayó hasta la décima posición, reincorporándose justo por delante de Colapinto. Esta vez conservó un ritmo suficiente para mantenerse delante del argentino, aunque cargaba con una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista.

La carrera parecía encaminarse hacia el final, pero todo volvió a cambiar en la vuelta 48, cuando Verstappen se salió de pista en la curva Stowe y terminó atrapado en la grava, provocando la salida del coche de seguridad.

Prácticamente todos aprovecharon para entrar a los pits y montar neumáticos blandos, entre ellos Leclerc y Hamilton. Mercedes, en cambio, decidió mantener a Russell en pista, lo que le permitió colocarse segundo entre los dos Ferrari.

Dirección de Carrera anunció inicialmente que la prueba se reanudaría para una última vuelta con bandera verde, pero finalmente el coche de seguridad permaneció en la pista hasta la bandera a cuadros. De esta manera, Leclerc se aseguró la victoria por delante de Russell, Hamilton, Norris y Hadjar.

Lawson y Lindblad finalizaron sexto y séptimo, respectivamente, seguidos por Bortoleto, Colapinto y Gasly. Antonelli cayó de noveno a 16° por la sanción de cinco segundos.