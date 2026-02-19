La FIA continuará con las prácticas de salida mientras McLaren respalda cambios "sensatos"

La semana pasada, el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, expresó su preocupación por el laborioso procedimiento de largada de la Fórmula 1 2026 con los nuevos autos.

Stella instó a la FIA a considerar tiempos más largos en el procedimiento de largada para evitar que los pilotos no puedan hacer girar sus turbos, lo que ahora debe hacerse manualmente manteniendo las revoluciones durante más de 10 segundos.

Tras las discusiones en la reunión de la Comisión de F1 del miércoles por la mañana en Bahréin, la FIA probó un procedimiento de largada más largo otorgando a los pilotos cinco segundos adicionales entre alinearse en la parrilla y comenzar la secuencia de luces, lo que dio lugar a una práctica de largada fluida al final de la jornada del miércoles.

El organismo rector de la F1 confirmó posteriormente que continuará el experimento después de cada medio día de rodaje el jueves y el viernes antes de tomar una decisión sobre qué hará al inicio de la temporada en Australia.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mark Temple, director técnico de rendimiento de McLaren, dijo que el equipo quedó satisfecho con lo que consideró una práctica de largada "sensata" el miércoles.

"Había algunas preocupaciones que se habían expresado previamente, así que esto fue una especie de oportunidad para reunir a varios autos y pasar por lo que esperamos que sea realmente el procedimiento de largada", dijo Temple.

"Ciertamente, por lo que vi, todo parecía bastante normal y bastante sensato. Creo que eso ayuda a disipar algunos de esos temores, que cuando todos están listos, todos saben lo que están haciendo y se siguen los procedimientos, no creo que sea un gran problema.

"Creo que va a ser perfectamente razonable. Estoy seguro de que puede haber un poco más de ajuste fino, y habrá comentarios de esta prueba, de los pilotos, de los equipos, y eso será revisado".