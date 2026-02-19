Verstappen espera que Honda "lo haga muy bien" pese a los problemas con Aston Martin

Mientras que Red Bull Powertrains ha sorprendido hasta ahora a varias personas en el paddock de la Fórmula 1, Honda ha atravesado una fase de desarrollo más complicada con Aston Martin.

Aunque los comentarios de Toto Wolff sobre el rendimiento absoluto del DM01 —como se denomina oficialmente el motor de Red Bull— tenían una carga política, la fiabilidad hasta ahora ha resultado ser mejor de lo que muchos esperaban.

Honda, en cambio, ha encontrado varios problemas iniciales. Lance Stroll dijo durante la primera semana de pruebas en Bahréin que Aston Martin había completado 400 vueltas menos que la mayoría de los otros equipos para entonces, y que podría estar perdiendo cuatro segundos por vuelta.

El inicio de la segunda semana de pruebas tampoco ha salido completamente según lo planeado. Fernando Alonso se quedó en el garaje el miércoles por la mañana debido a lo que el equipo describió más tarde como un problema en la unidad de potencia.

"Espero que Honda solucione todo"

Max Verstappen ha ganado todos sus títulos mundiales hasta ahora con motores Honda y aún tiene en gran estima a la marca japonesa. Consultado por Motorsport.com sobre si le sorprende que Honda parezca estar teniendo dificultades por ahora con Aston Martin, el cuatro veces campeón del mundo respondió:

"Sí, parece que es así, pero no sé exactamente qué están haciendo ni qué está pasando. Por supuesto, espero que lo solucionen todo bien, pero no lo sé."

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Aunque Honda ahora esté alineada con un equipo rival, Verstappen sigue deseándole lo mejor al fabricante.

"No puedo decir realmente nada sobre su situación actual, pero siempre prefiero ver a Honda haciéndolo muy bien en la F1."

Cabe señalar que el proyecto actual de Honda en la F1 difiere en cierta medida de los años exitosos con Red Bull. El año pasado, Koji Watanabe reconoció que muchas personas habían sido retiradas del proyecto de F1 y reasignadas a otras actividades de I+D de Honda.

Eso se remonta a la decisión de retirarse oficialmente de la F1 a finales de 2021. Posteriormente, Honda alcanzó un acuerdo con Red Bull para seguir manteniendo sus motores hasta 2025, pero el impacto ya se había hecho sentir. Como resultado, el fabricante japonés tuvo que reconstruir parcialmente su proyecto de F1 tras el acuerdo con Aston Martin.

Ese proceso de reconstrucción lleva tiempo, al igual que la integración con su nuevo socio. Durante el lanzamiento en Arabia Saudita, Watanabe explicó que también es un rompecabezas logístico, con el proyecto de Honda basado en gran medida en Sakura y Aston Martin en su campus de Silverstone.

"Nuestros ingenieros vuelan a menudo a Silverstone, y también ingenieros de Aston Martin están trabajando muy duro en nuestra fábrica en Japón. Así que esto en sí mismo es un desafío, y tal vez los costos de los vuelos sean un poco una desventaja para nosotros en comparación con los fabricantes europeos", admitió Watanabe.

Procedimiento de salida y combustible en orden, pero sin idea de dónde está Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

En cuanto al propio rendimiento de Red Bull, Verstappen todavía no está dispuesto a hacer predicciones. Laurent Mekies y Pierre Wache han catalogado a Red Bull como el cuarto equipo más rápido, aunque el hombre al volante prefiere mantenerse al margen de los pronósticos antes de la apertura de la temporada.

"No sé dónde estamos. Todavía estamos probando muchas cosas. El miércoles no fue un día realmente bueno para nosotros", dijo Verstappen, refiriéndose a los problemas de refrigeración que afectaron al nuevo compañero de equipo Isack Hadjar.

"Sé que todavía nos queda mucho camino por recorrer. No puedes esperar que todo sea perfecto de inmediato, especialmente con nuestro propio motor. Nuevas regulaciones, y ves que ciertos equipos ahora están trayendo algunas actualizaciones al coche que parecen bastante interesantes. Así que sí, es imposible decir nada. Donde estabas la semana pasada, puede que ahora no lo estés. Y donde estás esta semana, puede que no estés allí en Melbourne. Ese es un circuito muy diferente, así que realmente no puedes sacar conclusiones de ello."

El aspecto positivo es que los fundamentos en Red Bull parecen estar en orden. Esto se aplica, entre otras cosas, al procedimiento de salida y también a los combustibles totalmente sostenibles.

"El procedimiento de salida puede ser un poco más difícil de acertar, pero para nosotros eso no es realmente un tema", añadió Verstappen. "El combustible también debería estar bien de nuestro lado; finalizamos todo a tiempo. La FIA dejó claro cuándo hay que homologarlo, y lo hicimos. Como resultado, no tenemos problemas con el combustible. Ahora simplemente se trata de optimizar el rendimiento tanto del lado del auto como del lado del motor."