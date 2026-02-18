El organismo rector de la Fórmula 1, la FIA, experimentará con tiempos modificados en el procedimiento de salida durante el segundo test de pretemporada en Bahréin ante preocupaciones de seguridad.

La FIA ensayará un procedimiento de salida más largo al final de cada jornada de actividad en los test de pretemporada en Bahréin para aliviar las preocupaciones de los equipos.

Las reglas de 2026 de la Formula 1 han puesto un énfasis mucho mayor en la energía eléctrica regenerada en frenada, al tiempo que eliminan el sistema MGU-H utilizado entre 2014 y 2025. La eliminación de ese sistema implica que los pilotos ahora deben acelerar el motor de combustión V6 durante unos 10 segundos para hacer girar sus turbocompresores en la salida de la carrera, lo que conduce a experimentos con procedimientos laboriosos para lograr una salida limpia desde la parrilla.

El viernes pasado, el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, propuso cambios en el procedimiento de salida, permitiendo a los pilotos más tiempo para alinearse en la parrilla y hacer girar sus turbos.

Es una sugerencia que fue recibida con frialdad por Ferrari, que según entiende Motorsport.com consultó con la FIA sobre ese mismo asunto a lo largo de 2025 y se le dijo que los procedimientos permanecerían sin cambios. Como resultado, se cree que Ferrari diseñó su turbo de tal manera que reduciría el tiempo necesario para alcanzar el nivel correcto de presión de soplado.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Para ayudar a aliviar la situación sin comprometerse con cambios drásticos en la secuencia de salida, la FIA probará distintos tiempos al final de cada jornada de actividad en el test de pretemporada en Bahréin, para poder recopilar datos y comentarios y tomar una decisión informada antes de Melbourne. El asunto fue discutido en la reunión de la Comisión de F1 del miércoles por la mañana en Bahréin, presidida por el jefe de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, y el CEO y presidente de la F1, Stefano Domenicali.

"Hubo conversaciones constructivas y propuestas centradas en el procedimiento de salida de carrera durante la reunión de la comisión", declaró la FIA. "Como resultado, se llevará a cabo una evaluación adicional de actualizaciones en los sistemas de carrera y en la gestión a bordo durante el actual test de Bahréin.

Stella también encendió las alarmas por preocupaciones de seguridad ante velocidades de cierre extremas cuando los autos se quedan sin energía en las rectas, pero se decidió no tomar ninguna acción inmediata antes del inicio de la temporada y, en su lugar, recopilar más evidencia durante los primeros fines de semana de carrera de 2026.

"Se acordó que no eran necesarios cambios regulatorios importantes inmediatos dado que la evidencia y los comentarios iniciales siguen siendo inmaduros y que un cambio prematuro conllevaba el riesgo de aumentar la inestabilidad antes de la primera carrera", añadió la FIA. "Se llevarán a cabo más revisiones una vez que haya más datos disponibles".

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton se mostró dispuesto a restar importancia a esas preocupaciones. "Definitivamente no es peligroso", dijo. "Creo que probablemente deberíamos quitarle esa connotación, porque es solo un procedimiento diferente.

"Es simplemente un procedimiento más largo de lo que ha sido en el pasado. Si ahora mismo se encendieran las cinco luces, todos seguiríamos ahí cuando las luces se apagaran durante un poco más de tiempo. Pero aun así puedes arrancar sin que el turbo esté girando. Solo que probablemente entrarás en anti-stall un par de veces. Así que quizá el anti-stall es algo que podría ser un factor para algunas personas. Pero no creo que sea peligroso".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 a través de Getty Images

Valtteri Bottas, que también tiene un motor Ferrari en la parte trasera de su Cadillac, dijo que el único verdadero dolor de cabeza concierne a los pilotos que parten desde el fondo de la parrilla y, por lo tanto, tienen mucho menos tiempo para preparar el procedimiento de salida, una posición en la que probablemente estará el finlandés con el equipo debutante.

"Honestamente, no creo que sea más peligroso que antes", dijo Bottas. "La principal diferencia es mantener las revoluciones [por más tiempo]. Y creo que tenemos que encontrar algo para eso, porque mi única preocupación con eso es que cuando estás al fondo de la parrilla, la secuencia de luces ya comenzará y no tendrás suficiente tiempo para hacer girar el turbo antes de que las luces se apaguen.

"Eso obviamente solo es un problema para los pilotos de atrás. Pero aparte de eso, creo que encontraremos soluciones, y no veo ningún elemento de peligro en simplemente tener que mantener las revoluciones por más tiempo."