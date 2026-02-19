Norris supera a Verstappen en la mañana del jueves de la F1 en Bahréin con Colapinto en pista

Lando Norris lideró la mañana de la penúltima jornada de la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin.

El campeón del mundo 2025 de F1 registró una mejor vuelta de 1m33s453 con el compuesto C4 de Pirelli, lo que es la nueva referencia de toda la preteporada en Bahréin, en una sesión en la que también fue uno de los pilotos que más vueltas acumuló con 72 giros.

Max Verstappen, de regreso en el Red Bull RB22 después de que Isack Hadjar condujera el miércoles, finalizó en el segundo puesto a solo 0s131 de lo hecho por Norris con 56 vueltas, aunque en el caso del neerlandés su vuelta de 1m33s584 fue lograda con los neumáticos C3.

George Russell, el más veloz del miércoles en Sakhir, fue tercero con el Mercedes con un registro de 1m34s111, a 0s658 de la cima. El británico lideró el contador de vueltas con 77.

Ferrari captó al inicio de la jornada con un nuevo alerón trasero que giraba 180 grados, un dispositivo permitido bajo las nuevas reglas de aerodinámica activa de la F1, que volvía a su posición estándar al frenar.

Pero la alegría del fabricante italiano duró poco, ya que Lewis Hamilton solo pudo completar cinco vueltas antes de verse obligado a entrar al garaje por un problema de chasis no especificado. El siete veces campeón de F1 pudo regresar a la pista durante los últimos cinco minutos para participar en la verificación de los sistemas de control de carrera de la FIA y en las prácticas de largada.

Alex Albon fue el mejor para Williams detrás de los equipos top, aunque se mantiene la distancia entre la zona media y los líderes, ya que el tiempo de 1m35s130 del anglo-tailandés lo dejó a 1s677 de Norris.

Gabriel Bortoleto, de Audi, finalizó quinto con una marca de 1m35s263 alcanzada en los minutos finales de la sesión matinal, aunque tuvo un tiempo limitado con 29 vueltas en pista por un problema hidráulico. El brasileño superó por 0s026 al Haas de Oliver Bearman.

Franco Colapinto, Alpine, en acción este jueves en Bahréin. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto cerró la mañana en la séptima posición con un mejor registro personal de 1m35s506 obtenido con neumáticos C3, que lo dejó a 2s053 de la punta, con 54 vueltas para el argentino en su cuenta personal.

Más atrás se ubicaron el Racing Bulls de Liam Lawson -con 27 vueltas por inconvenientes en el coche- y el Aston Martin de Fernando Alonso, a cuatro segundos del líder tras 40 giros.

Por su parte, Cadillac recién salió a pista una hora y 45 minutos después de iniciada la sesión, pero le alcanzó a Valtteri Bottas para completar 58 vueltas, aunque lejos de los tiempos competitivos, ya que su mejor vuelta lo dejó a casi siete segundos.

El piloto finlandés le cederá la conducción del coche a Sergio Pérez para la sesión vespertina, donde Colapinto continuará al volante del A526 de Alpine.

Fórmula 1 - Test Bahréin II - Mañana Jueves

Pos. PILOTo equipo vueltas tiempo dif. 1 Norris McLaren 72 1'33"453 2 Verstappen Red Bull 56 1'33"584 +0"131 3 Russell Mercedes 77 1'34"111 +0"658 4 Albon Williams 71 1'35"130 +1"677 5 Bortoleto Audi 29 1'35"263 +1"810 6 Bearman Haas 69 1'35"279 +1"826 7 Colapinto Alpine 54 1'35"506 +2"053 8 Lawson Racing Bulls 27 1'36"959 +3"506 9 Alonso Aston Martin 40 1'37"472 +4"019 10 Hamilton Ferrari 5 1'39"670 +6"217 11 Bottas Cadillac 58 1'40"193 +6"740