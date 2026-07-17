Ferrari recibe una sanción de los comisarios por una infracción con los neumáticos en Bélgica
Debido a un error de procedimiento relativo a la devolución de neumáticos, Ferrari fue multada por los comisarios en el Gran Premio de Bélgica de F1.
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Tras los Entrenamientos Libres 1 del Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1, Ferrari estaba bajo investigación de los comisarios por una posible infracción relativa a los neumáticos concerniente a los coches de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Más concretamente, para cada uno de los dos coches, se reprochaba a la Scuderia haber devuelto "electrónicamente" dos juegos de neumáticos después de la FP1, pero no haberlos devuelto "físicamente" a Pirelli, lo que constituía una posible vulneración del artículo B6.4.2 del Reglamento de la F1.
El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, informó de ello a los comisarios, que luego convocaron a un representante de la escudería a las 19:10, hora local, para que explicara lo que se había visto ocurrir.
Una vez terminada la audiencia, los comisarios caracterizaron la infracción y decidieron imponer dos multas de 5.000 euros a Ferrari, sin ofrecer una justificación muy extensa de su decisión, ya que la escudería reconoció su culpa.
Esta es esa breve explicación: "Los comisarios escucharon al representante del equipo [...], que reconoció la infracción y la atribuyó a un descuido."
Ferrari tuvo un comienzo de Gran Premio de Bélgica relativamente discreto en el plano deportivo, con el segundo y tercer puesto para Hamilton y Leclerc en la primera práctica y luego el cuarto puesto —a siete décimas de Kimi Antonelli— para el británico en el segundo entrenamiento, mientras que el monegasco, por su parte, ni siquiera logró terminar entre los 10 primeros tras ver eliminada su mejor vuelta por exceder los límites de la pista.
La escudería italiana viene de lograr dos victorias en los tres últimos Grandes Premios en Barcelona y en Silverstone, y busca confirmarse este fin de semana como rival de Mercedes.
Share Or Save This Story
Lewis Hamilton sigue sin probar el simulador de F1 de Ferrari: "Me ha ayudado muchísimo"
Vasseur: "En Spa, Ferrari será un equipo unido que remará en la misma dirección"
VIDEO: Ferrari muestra una vuelta al Madring con cámara onboard
Leclerc: Combinar un estilo "agresivo" con los monoplazas de F1 de 2026 es el mayor reto de este año
Cómo la victoria podría ayudar “muchísimo” a Charles Leclerc en la F1 2026
A 75 años de la primera victoria de Ferrari en la F1 con José Froilán González en un duelo 100% argentino
Últimas noticias
Pierre Gasly explica su accidente en la segunda sesión de entrenamientos libres en Spa
Alpine confirma el avance con Colapinto en Spa y espera “no perderlo”
Antonelli explica cómo remontó su viernes en Bélgica tras haber estado fuera del top 3
Steiner explica por qué no tiene sentido que Max Verstappen fiche por McLaren
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments