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Fórmula 1 GP de Bélgica

Ferrari recibe una sanción de los comisarios por una infracción con los neumáticos en Bélgica

Debido a un error de procedimiento relativo a la devolución de neumáticos, Ferrari fue multada por los comisarios en el Gran Premio de Bélgica de F1.

Fabien Gaillard
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

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George Russell, Mercedes

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Franco Colapinto, esquí alpino

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Pierre Gasly, Alpine

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Detalles técnicos de los coches Audi

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Gabriel Bortoleto, Sauber

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
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Tras los Entrenamientos Libres 1 del Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1, Ferrari estaba bajo investigación de los comisarios por una posible infracción relativa a los neumáticos concerniente a los coches de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Más concretamente, para cada uno de los dos coches, se reprochaba a la Scuderia haber devuelto "electrónicamente" dos juegos de neumáticos después de la FP1, pero no haberlos devuelto "físicamente" a Pirelli, lo que constituía una posible vulneración del artículo B6.4.2 del Reglamento de la F1.

El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, informó de ello a los comisarios, que luego convocaron a un representante de la escudería a las 19:10, hora local, para que explicara lo que se había visto ocurrir.

Una vez terminada la audiencia, los comisarios caracterizaron la infracción y decidieron imponer dos multas de 5.000 euros a Ferrari, sin ofrecer una justificación muy extensa de su decisión, ya que la escudería reconoció su culpa.

Esta es esa breve explicación: "Los comisarios escucharon al representante del equipo [...], que reconoció la infracción y la atribuyó a un descuido."

Ferrari tuvo un comienzo de Gran Premio de Bélgica relativamente discreto en el plano deportivo, con el segundo y tercer puesto para Hamilton y Leclerc en la primera práctica y luego el cuarto puesto —a siete décimas de Kimi Antonelli— para el británico en el segundo entrenamiento, mientras que el monegasco, por su parte, ni siquiera logró terminar entre los 10 primeros tras ver eliminada su mejor vuelta por exceder los límites de la pista.

La escudería italiana viene de lograr dos victorias en los tres últimos Grandes Premios en Barcelona y en Silverstone, y busca confirmarse este fin de semana como rival de Mercedes.

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