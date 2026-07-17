Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Bélgica

Steiner explica por qué no tiene sentido que Max Verstappen fiche por McLaren

Guenther Steiner ha desmentido los rumores que relacionaban a Max Verstappen con McLaren

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El exdirector del equipo Haas, Guenther Steiner, ha desmentido rotundamente los recientes rumores que vinculaban al cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, con un sorprendente fichaje por McLaren.

Steiner se pronunció sobre los crecientes rumores relativos al futuro a largo plazo de Verstappen durante su intervención en el podcast "The Red Flags", antes del Gran Premio de Bélgica. Tras las frustraciones con su monoplaza de Red Bull, el holandés ha sido objeto de intensas especulaciones en el mercado de pilotos. De forma inesperada, McLaren ha surgido como uno de los destinos rumoreados para el piloto de 28 años.

Pero Steiner no tardó en echar un jarro de agua fría sobre la idea, sugiriendo que para Verstappen supondría un paso lateral. 

"Son tonterías", dijo Steiner sobre los rumores. "Zak Brown apoya a sus pilotos. Siempre dice: 'Tenemos dos pilotos. Estamos contentos con ellos'. Si ahora cambiara a uno, no quedaría bien como persona creíble. Podría no decir nada al respecto. Pero sigue diciendo: 'Estamos contentos con nuestros pilotos, están aquí para quedarse'.

"Obviamente, Max está echando un vistazo a otras opciones. Esa es la realidad. ¿Por qué no iba a hacerlo? Pero es complicado, y ¿por qué se iría a un e a McLaren? McLaren está pasando por más dificultades que Red Bull. Así que, ¿para qué irías allí? Es un cambio lateral. No es un paso adelante.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Tiene que irse a Mercedes o a Ferrari tienen un coche para él a menos que la FIA y la FOM les permitan alinear un tercer coche. De lo contrario, tienen dos coches con buenos pilotos y a los pilotos que quieren conservar. Así que es muy difícil".

El exjefe de equipo cree que lo mejor que puede hacer Verstappen es quedarse en la escudería de Milton Keynes.

"Por mucho que Max quiera otro coche, no hay nada mejor en este momento que el que conduce", añadió. "Tiene que dedicar su tiempo a asegurarse de que Red Bull no pierda a más gente y consiga nuevos refuerzos, y a volver a mejorar, porque pueden hacerlo. Cuentan con toda la infraestructura necesaria para ello".

De cara al Gran Premio de Bélgica, que es la décima prueba de la temporada 2026, Verstappen ocupa el séptimo puesto en la clasificación de pilotos con 76 puntos, a 103 puntos del actual líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Más de la F1 :

Share Or Save This Story

Artículo previo Ferrari recibe una sanción de los comisarios por una infracción con los neumáticos en Bélgica
Artículo siguiente Antonelli explica cómo remontó su viernes en Bélgica tras haber estado fuera del top 3

Top Comments
More from
Lydia Mee

Kimi Antonelli revela el consejo que le dio Roger Federer tras su encuentro en Wimbledon

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Kimi Antonelli revela el consejo que le dio Roger Federer tras su encuentro en Wimbledon

La "señal de alarma" en Aston Martin en medio de sus problemas de rendimiento

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
La "señal de alarma" en Aston Martin en medio de sus problemas de rendimiento

Williams bajo fuego mientras Carlos Sainz "no llega a ninguna parte" con el equipo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Williams bajo fuego mientras Carlos Sainz "no llega a ninguna parte" con el equipo
More from
Max Verstappen

Verstappen ofrece una primera valoración sobre el ritmo de Red Bull en Bélgica, ¿satisfecho?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Verstappen ofrece una primera valoración sobre el ritmo de Red Bull en Bélgica, ¿satisfecho?

Red Bull espera que su alerón "Macarena" vuelva en la carrera de Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Red Bull espera que su alerón "Macarena" vuelva en la carrera de Hungría

Verstappen lidera la FP1 de la F1 en Bélgica; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Verstappen lidera la FP1 de la F1 en Bélgica; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 19°
More from
McLaren

McLaren estrena nuevo alerón trasero en Spa, pero no es la versión abatible

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
McLaren estrena nuevo alerón trasero en Spa, pero no es la versión abatible

Cómo fue que Max Verstappen firmó a un piloto junior de McLaren F1 para desarrollarlo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Cómo fue que Max Verstappen firmó a un piloto junior de McLaren F1 para desarrollarlo

Lando Norris tiene una penalización en la parrilla de salida para el GP de Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Lando Norris tiene una penalización en la parrilla de salida para el GP de Bélgica

Últimas noticias

Pierre Gasly explica su accidente en la segunda sesión de entrenamientos libres en Spa

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Pierre Gasly explica su accidente en la segunda sesión de entrenamientos libres en Spa

Alpine confirma el avance con Colapinto en Spa y espera “no perderlo”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Alpine confirma el avance con Colapinto en Spa y espera “no perderlo”

Antonelli explica cómo remontó su viernes en Bélgica tras haber estado fuera del top 3

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Antonelli explica cómo remontó su viernes en Bélgica tras haber estado fuera del top 3

Steiner explica por qué no tiene sentido que Max Verstappen fiche por McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Steiner explica por qué no tiene sentido que Max Verstappen fiche por McLaren