El exdirector del equipo Haas, Guenther Steiner, ha desmentido rotundamente los recientes rumores que vinculaban al cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, con un sorprendente fichaje por McLaren.

Steiner se pronunció sobre los crecientes rumores relativos al futuro a largo plazo de Verstappen durante su intervención en el podcast "The Red Flags", antes del Gran Premio de Bélgica. Tras las frustraciones con su monoplaza de Red Bull, el holandés ha sido objeto de intensas especulaciones en el mercado de pilotos. De forma inesperada, McLaren ha surgido como uno de los destinos rumoreados para el piloto de 28 años.

Pero Steiner no tardó en echar un jarro de agua fría sobre la idea, sugiriendo que para Verstappen supondría un paso lateral.

"Son tonterías", dijo Steiner sobre los rumores. "Zak Brown apoya a sus pilotos. Siempre dice: 'Tenemos dos pilotos. Estamos contentos con ellos'. Si ahora cambiara a uno, no quedaría bien como persona creíble. Podría no decir nada al respecto. Pero sigue diciendo: 'Estamos contentos con nuestros pilotos, están aquí para quedarse'.

"Obviamente, Max está echando un vistazo a otras opciones. Esa es la realidad. ¿Por qué no iba a hacerlo? Pero es complicado, y ¿por qué se iría a un e a McLaren? McLaren está pasando por más dificultades que Red Bull. Así que, ¿para qué irías allí? Es un cambio lateral. No es un paso adelante.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Tiene que irse a Mercedes o a Ferrari tienen un coche para él a menos que la FIA y la FOM les permitan alinear un tercer coche. De lo contrario, tienen dos coches con buenos pilotos y a los pilotos que quieren conservar. Así que es muy difícil".

El exjefe de equipo cree que lo mejor que puede hacer Verstappen es quedarse en la escudería de Milton Keynes.

"Por mucho que Max quiera otro coche, no hay nada mejor en este momento que el que conduce", añadió. "Tiene que dedicar su tiempo a asegurarse de que Red Bull no pierda a más gente y consiga nuevos refuerzos, y a volver a mejorar, porque pueden hacerlo. Cuentan con toda la infraestructura necesaria para ello".

De cara al Gran Premio de Bélgica, que es la décima prueba de la temporada 2026, Verstappen ocupa el séptimo puesto en la clasificación de pilotos con 76 puntos, a 103 puntos del actual líder del campeonato, Kimi Antonelli.