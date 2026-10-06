Dall'Igna y las 100 victorias con Ducati: "La más importante es la primera, con Iannone en Austria"

La victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Japón siempre tendrá un sabor especial para Gigi Dall'Igna. Para el ingeniero veneto, se trató, de hecho, de la victoria número 100 en MotoGP desde que asumió el cargo de director general de Ducati Corse en 2014. Un recorrido que tardó nada menos que dos años y medio en celebrar la primera victoria, con Andrea Iannone en 2016, pero que luego se fue volviendo cada vez más triunfadora, con seis títulos de constructores y cuatro de pilotos conquistados en el periodo comprendido entre 2020 y 2025.

Para celebrar este hito, Dall'Igna habló con los periodistas tras la victoria en Motegi y sus recuerdos se remontaron precisamente a aquella tarde de verano en el Red Bull Ring, donde se podría decir que empezó un poco todo.

"Sin duda, estoy orgulloso del trabajo realizado por todos los empleados de Ducati en estos años. Por supuesto que estoy feliz y orgulloso, pero 100 es un número bonito, que también significa que ya soy mayor (ríe). Esa es la cara negativa de la moneda, pero, en cualquier caso, sin duda la primera victoria con Iannone en Austria fue la más importante y la recuerdo con mucho cariño", declaró Dall'Igna a los periodistas presentes en Japón, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.

Ganador: Andrea Iannone, Ducati Team; segundo clasificado: Andrea Dovizioso, Ducati Team Foto de: Toni Börner

Según Gigi, los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años han sido la clave para emprender este camino hacia el éxito, pero también para fijarnos el objetivo de seguir siéndolo en el futuro: "Creo que lo más importante es el bagaje de conocimientos que hemos adquirido en estos años. Estamos creciendo paso a paso, por lo que venir aquí ha sido una etapa fundamental. Y, una vez más, creo que esto es importante para la marca, obviamente, pero también para las personas involucradas en el proyecto, porque creo que ahora somos realmente fuertes y, aunque las normas cambien en el futuro, creo que, gracias a los conocimientos que hemos acumulado, podremos mirar al futuro con optimismo".

Cuando se le preguntó si había alguna moto en particular con la que se sintiera vinculado, no dudó ni un instante: "Sinceramente, la moto de 2015 fue la más importante, porque con ella dimos un auténtico salto de calidad, y no fue fácil: en aquella época había mucha presión, así que creo que esa moto se me queda en el corazón más que todas las demás. Aunque la de la primera victoria en el campeonato, del primer título de pilotos (2022, nota del editor), representa obviamente otra moto importante para mí".

Ducati Desmosedici GP15 Foto de: Ducati Corse

Sin embargo, en las carreras siempre es más importante mirar hacia el futuro que hacia el pasado, y el año que viene habrá una auténtica revolución, con la introducción de motores de 850 cc, la reducción de la aerodinámica y la prohibición de los alerones. Ducati se ha fijado el objetivo de seguir estando a la vanguardia y Dall’Igna ha hecho balance del desarrollo del nuevo prototipo.

"Aún no está del todo terminado, porque creo que tendremos que realizar pruebas importantes el mes que viene, pero, obviamente, estamos casi al final de la primera fase de desarrollo de la moto. Estoy bastante satisfecho; sinceramente, contamos con pilotos realmente buenos que han desarrollado la moto junto a nosotros, Michele (Pirro) y Nicolò (Bulega) han hecho, sin duda, un trabajo excelente durante este año, así que tengo bastante curiosidad por ver qué pasará en Valencia después de la carrera", explicó, refiriéndose a la prueba colectiva del 1 de diciembre.

La era de las 1.000 cc, por tanto, llegará a su fin dentro de seis Grandes Premios, pero seguirá siendo un capítulo muy feliz en la historia de la marca boloñesa. Quizá casi irrepetible: "Sin duda, para nosotros será la “época dorada”, porque estamos consiguiendo excelentes resultados y creo que es realmente difícil hacerlo mejor que esto".