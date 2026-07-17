Cómo un error de simulación afectó a Mercedes en la FP1 en Bélgica y cómo lo solucionaron

El mundo de la simulación representa una ventaja que ha permitido a los equipos de Fórmula 1 dar pasos de gigante. La capacidad de trabajar digitalmente les ha permitido compensar la falta de pruebas en pista, pero, como con cualquier herramienta, es crucial usarla correctamente.

Al final de la primera sesión de entrenamientos libres, celebrada hoy en Spa, Kimi Antonelli se encontraba en sexta posición, a más de medio segundo del líder Max Verstappen. George Russell no tuvo mejor suerte, terminando octavo, a casi nueve décimas. Dos horas y media después, Antonelli finalizó la FP2 en cabeza, dos décimas por delante de Lando Norris y casi medio segundo por delante de Verstappen.

Entre las dos sesiones, Mercedes ganó más de un segundo a sus rivales más cercanos, un avance posible gracias al análisis de los fallos de la primera sesión. Entre los numerosos parámetros incluidos en el software de simulación se encuentra un coeficiente relacionado con la adherencia del asfalto, un valor utilizado para estimar el nivel de agarre. Mercedes había sobreestimado este parámetro, prediciendo que en la FP1 los coches podrían rodar en torno a 1’44”.

George Russell, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La pista reveló una situación diferente. El agarre resultó significativamente menor de lo esperado, como lo demostró el mejor tiempo de Verstappen de 1:47.070: un tiempo mucho más rápido de lo que Mercedes había previsto. Antonelli y Russell se encontraron, por lo tanto, con configuraciones basadas en simulaciones realizadas la víspera del fin de semana, que resultaron inadecuadas para las condiciones reales de la pista. Los coches sufrieron de falta de carga aerodinámica y una gestión energética ineficiente.

Durante las dos horas entre las sesiones de entrenamientos libres, los técnicos de Mercedes intervinieron para identificar y resolver el problema. Una vez corregido el parámetro de agarre, los cálculos de carga aerodinámica también resultaron más precisos. En la primera vuelta rápida de Antonelli en la FP2, su tiempo fue siete décimas más rápido que el logrado en la sesión anterior.

"Hicimos un cambio radical en el coche", confirmó Antonelli. "En la FP1 tuvimos algunos problemas y sufrimos mucho más de lo esperado. No puedo entrar en muchos detalles, pero sufrí mucho por la falta de agarre y, como resultado, no tuve buenas sensaciones con el coche".

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A pesar del mejor tiempo del día y las buenas sensaciones tras las pocas vueltas completadas en configuración de carrera —las tandas largas se vieron interrumpidas por la salida de pista de Gasly—, Mercedes aún no se siente del todo tranquilo. "Todavía hay trabajo por hacer", concluyó Antonelli, "porque McLaren está cerca, al igual que Red Bull. La tanda larga también nos dio muy buenas sensaciones, pero el coche cambió mucho entre las dos sesiones, y tendremos que realizar más comprobaciones durante la noche para estar listos tanto para la clasificación como para la carrera".

El enfoque cauto de Antonelli fue confirmado poco después por el ingeniero jefe de carrera, Andrew Shovlin: "Sin duda, todavía hay margen de mejora. Kimi confirmó que no completó una vuelta perfecta, y tendremos que encontrar algo más, porque vemos que los demás están bastante cerca. En cuanto al ritmo, especialmente en las tandas largas, todos parecen bastante similares, y este probablemente será el factor que influya en la clasificación del domingo. Soy optimista y creo que podemos mejorar aún más, pero tenemos que hacerlo".