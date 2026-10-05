Solo al 70 % de aceleración: la Yamaha V4 carece de potencia y consume demasiado combustible

En el Gran Premio de Japón, la importante carrera en casa para Yamaha, Fabio Quartararo logró destacar en algunos momentos. Su mejor momento llegó el viernes. Con cuatro décimas de segundo de retraso y en séptima posición, el francés se clasificó directamente para la Q2 en Motegi.

"Sí, ese era precisamente el objetivo", comentó satisfecho el francés tras esta buena vuelta. "Lo principal era conseguir esa vuelta rápida. El nuevo asfalto ofrece mucho más agarre".

"Precisamente por eso nos fue tan bien, sobre todo en una vuelta rápida. Si no hay agarre, sabemos perfectamente dónde acabamos. En cuanto al trazado, el circuito se parece al Red Bull Ring. El agarre lo cambia todo en la moto".

Sin embargo, la sesión de clasificación resultó más complicada. Quartararo se quedó a casi siete décimas de segundo del líder y ocupó el duodécimo y último puesto en la Q2. Aun así, consiguió sumar un punto para el Mundial al terminar noveno en la carrera sprint.

No obstante, el ex campeón del mundo relativiza este resultado: "Sinceramente: me había preparado para quedar en duodécima o decimotercera posición en la carrera. Sabemos perfectamente que los pilotos que se cayeron delante de nosotros eran, en realidad, más rápidos".

Y es que Alex Márquez (Gresini-Ducati) ya en la primera vuelta sacó de la carrera también a Pedro Acosta (KTM) y a Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati). En circunstancias normales, habrían cruzado la meta por delante de Quartararo.

"Por supuesto, nos llevamos el punto, pero valoramos nuestro potencial con realismo", afirma Quartararo. "El ritmo estaba muy bien y el sprint ha sido realmente divertido".

Se enciende la luz roja de alarma en el Gran Premio

Sin embargo, en el Gran Premio ya no se lo pasó tan bien, ya que al nuevo motor V4 de Yamaha no solo le falta potencia en quinta y sexta marcha. El consumo de combustible también es un tema importante.

Ya en Misano, los pilotos lo señalaron de forma crítica. El Red Bull Ring y Motegi son, tradicionalmente, circuitos en los que el consumo de combustible roza el límite y hay que vigilarlo de cerca.

"Fue complicado, porque a partir de la séptima vuelta tuve problemas con el consumo de combustible", afirma Quartararo. "Por supuesto, eso distaba mucho de ser ideal. Podría haber rodado mucho más rápido, pero tuve que dosificar el acelerador con mucho cuidado".

"De la curva dos a la tres solo llevaba el acelerador al 70 por ciento, en la recta opuesta al 70 por ciento y en la recta de salida y meta también solo al 70 por ciento".

Motegi también resultó ser una carrera difícil para Quartararo y Yamaha Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images

"Tenía más ritmo, pero, por desgracia, eso nos frenó. Aun así, estoy satisfecho con mi propio rendimiento como piloto, y eso es lo más importante para mí".

Con las armas sin filo, fue perdiendo terreno cada vez más. Al cruzar la meta, Quartararo tenía medio minuto de retraso. "No sé si el equipo había calculado un consumo de combustible menor".

"En cualquier caso, yo personalmente no esperaba tener este tipo de problemas, y menos aún al principio, cuando todavía iba a rebufo. Estaba en plena lucha, no muy lejos, y recibí la advertencia con muchísima antelación".

"Incluso a rebufo ya tuve que levantar el acelerador. Cuando luego me desvié y rodé sin rebufo, la situación solo empeoró. Por desgracia, a veces estas cosas forman parte de las carreras".

Así pues, el motor V4 es lento y consume demasiado combustible. "Sí", confirma Quartararo. "Nos falta potencia máxima y, por desgracia, consumimos demasiado combustible".

"Para mí es siempre un proceso de aprendizaje, porque no es nada fácil evaluar si podré terminar la carrera. En la pantalla se encienden las luces verde, amarilla y roja. En mi caso, la luz roja se encendió casi desde el principio".

"Por momentos se apagaba cuando la situación se calmaba, pero en cuanto apretaba un poco más, volvía a ponerse en rojo inmediatamente. Aun así, el resultado se ajusta más o menos a lo que esperaba".

Quartararo terminó en duodécima posición. Fue el único piloto de Yamaha que sumó puntos para el Mundial. Alex Rins y Toprak Razgatlioglu terminaron a 39 segundos y ocuparon los puestos 16 y 17. Jack Miller cruzó la meta en 19.ª posición tras sufrir una caída.