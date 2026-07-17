Los resultados completos del viernes del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa: Antonelli lidera y Colapinto se destaca
Encuentra aquí las clasificaciones de las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica que se disputa en Spa-Francorchamps.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Fórmula 1 - GP de Bélgica - 1° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
1'45.944
|S
|237.997
|2
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|18
|
+0.190
1'46.134
|0.190
|S
|237.571
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+0.472
1'46.416
|0.282
|S
|236.941
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+0.747
1'46.691
|0.275
|S
|236.331
|5
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+0.770
1'46.714
|0.023
|S
|236.280
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.982
1'46.926
|0.212
|S
|235.811
|7
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.203
1'47.147
|0.221
|S
|235.325
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+1.285
1'47.229
|0.082
|S
|235.145
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|20
|
+1.350
1'47.294
|0.065
|S
|235.002
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.490
1'47.434
|0.140
|S
|234.696
|11
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+1.524
1'47.468
|0.034
|S
|234.622
|12
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|16
|
+1.848
1'47.792
|0.324
|S
|233.917
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|17
|
+2.008
1'47.952
|0.160
|S
|233.570
|14
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|19
|
+2.014
1'47.958
|0.006
|S
|233.557
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|19
|
+2.075
1'48.019
|0.061
|S
|233.425
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|19
|
+2.312
1'48.256
|0.237
|S
|232.914
|17
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|16
|
+2.389
1'48.333
|0.077
|S
|232.749
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+3.011
1'48.955
|0.622
|S
|231.420
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|19
|
+3.255
1'49.199
|0.244
|S
|230.903
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|20
|
+3.652
1'49.596
|0.397
|S
|230.066
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+5.187
1'51.131
|1.535
|S
|226.888
|22
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+5.474
1'51.418
|0.287
|S
|226.304
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bélgica - 1° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
1'47.070
|S
|235.494
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.145
1'47.215
|0.145
|S
|235.176
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.207
1'47.277
|0.062
|S
|235.040
|4
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.252
1'47.322
|0.045
|S
|234.941
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.452
1'47.522
|0.200
|S
|234.504
|6
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.533
1'47.603
|0.081
|S
|234.328
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
+0.861
1'47.931
|0.328
|S
|233.615
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.889
1'47.959
|0.028
|S
|233.555
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.164
1'48.234
|0.275
|S
|232.961
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.336
1'48.406
|0.172
|S
|232.592
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.362
1'48.432
|0.026
|S
|232.536
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|23
|
+1.892
1'48.962
|0.530
|S
|231.405
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|21
|
+1.940
1'49.010
|0.048
|S
|231.303
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.267
1'49.337
|0.327
|S
|230.611
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.333
1'49.403
|0.066
|S
|230.472
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|21
|
+2.379
1'49.449
|0.046
|S
|230.375
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.642
1'49.712
|0.263
|S
|229.823
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+2.769
1'49.839
|0.127
|S
|229.557
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+3.156
1'50.226
|0.387
|S
|228.751
|20
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+3.792
1'50.862
|0.636
|S
|227.439
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+5.738
1'52.808
|1.946
|S
|223.516
|22
|J. Crawford Aston Martin
|34
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+6.129
1'53.199
|0.391
|S
|222.744
|Ver los resultados completos
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