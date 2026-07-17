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Fórmula 1 GP de Bélgica

Los resultados completos del viernes del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa: Antonelli lidera y Colapinto se destaca

Encuentra aquí las clasificaciones de las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica que se disputa en Spa-Francorchamps.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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Fórmula 1 - GP de Bélgica  Belgium - 1° Práctica 

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

1'45.944

S 237.997
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.190

1'46.134

0.190 S 237.571
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 21

+0.472

1'46.416

0.282 S 236.941
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.747

1'46.691

0.275 S 236.331
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+0.770

1'46.714

0.023 S 236.280
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.982

1'46.926

0.212 S 235.811
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.203

1'47.147

0.221 S 235.325
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+1.285

1'47.229

0.082 S 235.145
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 20

+1.350

1'47.294

0.065 S 235.002
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 16

+1.490

1'47.434

0.140 S 234.696
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+1.524

1'47.468

0.034 S 234.622
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 16

+1.848

1'47.792

0.324 S 233.917
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 17

+2.008

1'47.952

0.160 S 233.570
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 19

+2.014

1'47.958

0.006 S 233.557
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.075

1'48.019

0.061 S 233.425
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.312

1'48.256

0.237 S 232.914
17 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.389

1'48.333

0.077 S 232.749
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+3.011

1'48.955

0.622 S 231.420
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 19

+3.255

1'49.199

0.244 S 230.903
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 20

+3.652

1'49.596

0.397 S 230.066
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 17

+5.187

1'51.131

1.535 S 226.888
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 19

+5.474

1'51.418

0.287 S 226.304
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bélgica Belgium - 1° Práctica 

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

1'47.070

S 235.494
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.145

1'47.215

0.145 S 235.176
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.207

1'47.277

0.062 S 235.040
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+0.252

1'47.322

0.045 S 234.941
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.452

1'47.522

0.200 S 234.504
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.533

1'47.603

0.081 S 234.328
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.861

1'47.931

0.328 S 233.615
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.889

1'47.959

0.028 S 233.555
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.164

1'48.234

0.275 S 232.961
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.336

1'48.406

0.172 S 232.592
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 24

+1.362

1'48.432

0.026 S 232.536
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.892

1'48.962

0.530 S 231.405
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 21

+1.940

1'49.010

0.048 S 231.303
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.267

1'49.337

0.327 S 230.611
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.333

1'49.403

0.066 S 230.472
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 21

+2.379

1'49.449

0.046 S 230.375
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.642

1'49.712

0.263 S 229.823
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 21

+2.769

1'49.839

0.127 S 229.557
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 22

+3.156

1'50.226

0.387 S 228.751
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.792

1'50.862

0.636 S 227.439
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 19

+5.738

1'52.808

1.946 S 223.516
22 United States J. Crawford Aston Martin 34 Aston Martin Honda 22

+6.129

1'53.199

0.391 S 222.744
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