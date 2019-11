Leclerc: Más o menos contento con el cuarto puesto de parrilla

Charles Leclerc quedó fuera de la primera línea de salida del Gran Premio de los Estados Unidos, y ciertamente no estaba contento, en especial porque ha sido un fin de semana en el que ha ido cuesta arriba.

La primera sesión del sábado la perdió por una fuga de aceite en su unidad de potencia, pero Ferrari logró tener listo el monoplaza para tomar parte de la calificación, donde perdió la posición de privilegio por solo una décima de segundo contra Valtteri Bottas, por lo que empezará desde la segunda línea.

"Si miro la posición que he conseguido en esta calificación no puedo estar satisfecho, pero si miro la diferencia, que es de sólo una décima respecto a la pole, y teniendo en cuenta que he tenido que saltarme la mitad de la primera práctica libre y toda la práctica tres, hay algo positivo en lo que he hecho hoy. Es una pena lo del cuarto puesto, pero estoy más o menos contento.

“Seguramente saltarme la tercera práctica ha afectado al rendimiento de esta tarde, pero también en general. La tercera práctica es la única sesión en la que hacemos simulaciones de carreras, así que no las hice. Es difícil decir cuánto me ha puesto en desventaja. Tal vez nada hubiera cambiado, pero ciertamente no era lo ideal”.

Leclerc también fue sincero al hablar de las expectativas de Ferrari en la sesión de clasificación de hoy. El objetivo era llevar a casa la séptima pole consecutiva, pero los problemas encontrados en el SF90 número 16 hicieron que el piloto monegasco se viera obligado a conformarse con la segunda fila.

"El equipo esperaba un poco más, eso es seguro. Sobre todo después de los entrenamientos libres, porque la sensación era muy buena, pero a veces así son las cosas. Los otros monoplazas seguían siendo muy fuertes".

Charles dijo entonces que no sabía qué esperar de la carrera de mañana. "Es difícil decir cómo vamos a estar. Hemos hecho algunos cambios, pero no sé si serán suficientes para marcar la diferencia que hubo ayer. Ya veremos mañana".