Verstappen critica la actuación de Hamilton en la calificación

Max Verstappen dijo que Lewis Hamilton causó una "buena impresión" en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos al conducir como si "no le importara" el que varios pilotos de Fórmula 1 estuvieran en sus vueltas de salida.

El piloto de Red Bull fue adelantado por el de Mercedes, en un grupo de competidores preparados para sus últimas vueltas en la Q2.

Mientras Verstappen intentaba volver a pasar a Hamilton en la penúltima curva, el inglés intentó adelantar a Daniil Kvyat, y se cerraba intentando evitar al Toro Rosso, mientras que a su vez obligaba a Verstappen a salirse un poco de la pista por dentro.

"Estábamos todos alineados para hacer nuestra vuelta, para llegar a la última curva, y creo que Sebastian era el primer Ferrari y luego Charles, y luego tenía a Daniiel delante de mí", dijo Verstappen.

"Y todos estábamos frenando, y Lewis pasó como si no hubiera nadie, y no le importó. Así que yo pensé ‘si no te importa, no me importa’.”

"Quería recuperar mi posición, porque en ese momento todo el mundo se respeta para empezar la vuelta”.

Verstappen tenía al Toro Rosso de Daniil Kvyat muy cerca al entrar en el último sector en la Q2, con Sebastian Vettel más adelante, pero ralentizando la marcha en preparación para su propia vuelta rápida.

Mientras tanto, Hamilton fue advertido de que habría "un poco de amontonamiento" en el sector final durante la vuelta.

Después de que se le dijera que los Ferrari estaban a la cabeza de la cola y que "aún no habían llegado", Verstappen fue pasado por Hamilton en la entrada al final de la vuelta.

Verstappen aceleró e intentó volver a pasar a Hamilton en la siguiente curva, la penúltima del circuito, pero Hamilton también intentó adelantarse a Kvyat. Cuando Hamilton se movió hacia la izquierda y bloqueó brevemente la parte delantera izquierda, Verstappen tuvo que reducir la velocidad y tomar una parte del bordillo, esto para evitar un contacto con el Mercedes.

Hamilton superó a Kvyat en la jugada, pero cuando el quíntuple campeón del mundo se ralentizó para crear una brecha con el Toro Rosso en la última curva, Verstappen se adelantó a ambos y Hamilton también quedó por detrás del ruso, por lo que redujo la velocidad hasta casi detenerse antes de iniciar su giro rápido.

Mientras Verstappen comenzaba su propia vuelta rápida, el holandés comunicó por radio a su equipo para decirles: "Lewis nos jodió a todos, así que lo que está pasando es su maldito problema”.

Kvyat fue eliminado de la clasificación en la Q2 después de no haber conseguido entrar en el top 10 con su vuelta rápida tras el incidente, y comenzará en la 13ª posición luego de que su mejor giro fue eliminado por sobrepasar los límites.

Verstappen se clasificó tercero, mientras que Hamilton, que puede ganar su sexto título el domingo, saldrá quinto.

Lo mejor en imágenes de Max Verstappen en Austin:

Con información de Edd Straw