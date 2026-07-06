Cómo Charles Leclerc recuperó su mejor versión para ganar el GP de Gran Bretaña de F1
El piloto de Ferrari puso fin a una larga sequía de victorias al imponerse en Silverstone.
Charles Leclerc recuperó su mejor versión al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1 y atribuyó ese resurgimiento a cambios realizados entre bastidores.
El piloto de Ferrari adelantó al Mercedes de Kimi Antonelli, que había largado desde la pole position, en el inicio para conseguir su primera victoria desde el Gran Premio de Estados Unidos de 2024 y la novena de su carrera.
Eso puso fin a una mala racha reciente en la campaña de 2026, en la que solo había sumado cuatro puntos en tres grandes premios antes de llegar a Silverstone, incluidos accidentes en la clasificación y la carrera de Mónaco y nuevamente en la clasificación de Barcelona.
Eso provocó que se desarrollara una situación interesante en Ferrari, ya que, tras vencer cómodamente a su compañero de equipo Lewis Hamilton el año pasado, Leclerc ha quedado por detrás en 2026 después de no adaptarse a los coches completamente nuevos tan bien como el siete veces campeón del mundo.
Pero después de clasificarse segundo para la carrera del domingo en Silverstone, por delante de Hamilton, que fue tercero, Leclerc reveló que recuperó las sensaciones en su coche antes de la victoria.
"Significa mucho", dijo Leclerc sobre su victoria. "Cuando las cosas se ponen difíciles, y esa es literalmente la situación en la que he estado en las últimas carreras, obviamente hay mucha negatividad a mi alrededor en general, con narrativas que se crean, y nunca es un entorno agradable en el que trabajar.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Pero mantener la cabeza baja, seguir trabajando muy duro y conseguir el resultado que logramos hoy me hace sentir superorgulloso de todo el equipo, que me ha estado empujando y ayudando a encontrar de nuevo esa sensación con el coche.
"Es solo un primer paso y tengo que demostrarlo en múltiples configuraciones de pista, pero en un circuito así, donde la confianza es clave, no habría podido hacerlo sin esa sensación. Así que eso es realmente bueno."
Leclerc reveló el sábado después de la clasificación que tenía "dos enfoques" para recuperar su forma: o cambia su "estilo de pilotaje por completo" para "reproducir lo que hace Lewis", o "seguir empujando en mi dirección".
El monegasco optó por lo segundo para adaptar más el coche a su estilo de pilotaje, manteniéndose "con lo que sé que funcionó en el pasado", mientras ignoraba las críticas externas que surgieron recientemente.
"Siempre que hay tanta negatividad alrededor, no es algo muy agradable de ver, así que intentas cancelar el ruido lo máximo posible", añadió Leclerc.
"Intento no mirar mi teléfono y centrarme en lo que es relevante, y también para tener la imagen correcta de la situación, porque se dicen cosas y pasas de héroe a villano, de villano a héroe, en como dos días en este deporte.
"Así que puede influir en la forma en que ves una situación. Mi trabajo era realmente intentar cancelar ese ruido, no mirar nada, no escuchar nada.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Sé que no me convertí en un mal piloto de un día para otro. Era solo cuestión de encontrar esa sensación con el coche.
"Estos coches son muy específicos, son muy diferentes a la forma en que hemos estado pilotando desde que empezamos a correr, y por eso lleva un poco más de tiempo acostumbrarse.
"Fui muy fuerte en la primera parte de la temporada, luego perdí un poco de sensación con el coche. Cambiamos bastantes cosas en el coche y me llevó un poco más de tiempo del que habría deseado volver al nivel que quería.
"Además de eso, hemos tenido algunos problemas [los domingos] que me costaron bastantes puntos. Así que, en conjunto, no era una situación agradable, pero estoy muy feliz de salir de esta situación de esta manera."
Pero con la temporada 2026 teniendo solo nueve rondas disputadas y Leclerc situado a 39 puntos de Hamilton en el campeonato, es muy consciente de que ahora debe producir esta forma de manera constante.
"Todavía es el comienzo", dijo. "Es solo una carrera y no debo dejarme llevar pensando que la guerra ha terminado.
"La batalla con este coche ha sido bastante intensa recientemente y no puedo dar por sentado que ahora ya quedó atrás. Así que seguiré trabajando e intentaré tener esa sensación más a menudo de cara al futuro."
Fotos del GP de Gran Bretaña - Domingo
Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
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