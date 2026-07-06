Ganadores y perdedores del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone

Estamos en ese punto frenético de la temporada 2026 de Formula 1 en el que las carreras llegan una tras otra sin descanso.

Y los equipos con mejor rendimiento pueden infligir mucho daño a sus rivales, o ponerse al día tras un inicio fallido de 2026.

El año pasado parecía que Leclerc iba a poner fin a la histórica carrera de Lewis Hamilton, solo para que el británico apareciera revitalizado y mucho más cómodo tanto con su entorno como con su maquinaria.

Y fue Hamilton, no Leclerc, quien puso en marcha a Ferrari en 2026 con una primera victoria de la temporada en España: un triunfo popular y emotivo que resonó mucho más allá de los confines del paddock de Barcelona.

Leclerc tuvo que superar sus propias dificultades con el SF-26, incluido un cambio hacia la configuración de frenos que Hamilton llevaba mucho tiempo pidiendo, pero tras encajar algunas derrotas en clasificación, Leclerc logró un puesto en primera fila junto a Antonelli, aprovechó una gran salida de Ferrari para tomar el liderato y luego nunca pareció dispuesto a cederlo de nuevo.

"Tengo que tener cuidado al decir eso y no dejarme llevar demasiado, pero hicimos un muy buen trabajo encontrando un punto en el que me siento mucho más cómodo con el coche", dijo. "¿Es esto algo que puedo mantener en todos y cada uno de los circuitos? Puedo, definitivamente. Así que eso me dio la confianza de que daré un paso adelante a partir de ahora".

Como también señala Leclerc, las cosas pueden cambiar rápidamente en la F1, lo que probablemente sea una lección para todos los que aman sobrerreaccionar basándose en una sola carrera o acontecimiento. Eso se aplica tanto a las dificultades de Leclerc como a su victoria en Silverstone.

Perdedor: Kimi Antonelli

A Mercedes ciertamente le encanta mantener las cosas interesantes. Con la combinación de coche y unidad de potencia a su disposición, el equipo debería estar —si no fuera de alcance— al menos significativamente más adelante de lo que está ahora, pero los problemas de fiabilidad siguen acosando al equipo de Brackley en esta etapa relativamente temprana del ciclo reglamentario.

Inicialmente parecía que George Russell iba a cargar de nuevo con la peor parte de la mala fortuna con un pinchazo lento, probablemente causado por restos en pista y no por algo del lado del equipo. Pero luego fue Antonelli quien sufrió un golpe con un fallo del protector de rueda, que pareció causar más problemas de manejo en la esquina delantera izquierda del italiano.

Sus posteriores salidas por límites de pista le valieron entonces una penalización de cinco segundos. ¿Fue dura la penalización dado que el coche de Antonelli estaba comprometido? Quizá, pero si tu coche no es capaz de circular por el asfalto de forma segura, entonces probablemente ahí termina ese argumento.

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Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ganador: George Russell

En cualquier caso, Antonelli cedió una enorme cantidad de puntos a Russell, que ahora vuelve a situarse a una carrera en puntos, con Hamilton otros siete puntos más atrás. La partida está abierta.

No es la primera vez en las últimas semanas que el resultado quizá favoreció un poco a Russell, ya que Antonelli también parecía más rápido en Austria, pero al británico no le importará en absoluto que parte de la mala suerte que lo ha acompañado ahora empiece a equilibrarse un poco.

"Va y viene, así son a veces las carreras", reflexionó Russell. "Probablemente merecía terminar tercero detrás de Charles y Kimi. Al final, afortunadamente, llegué a casa en P2 después del pinchazo. Así que, emociones extrañas, pero muy bonito subir por fin al podio aquí".

Perdedor: Red Bull

Pese a todos los prometedores avances de Red Bull en Austria con su RB22 muy actualizado, su rendimiento se desplomó en Silverstone, donde su déficit de despliegue de energía frente a equipos como Mercedes y Ferrari fue castigado brutalmente. Max Verstappen e Isack Hadjar también siguieron lidiando con una miríada de otros problemas, desde salidas fallidas hasta reducciones de marcha y diversos problemas de equilibrio.

Su impotencia para hacer algo respecto al ritmo de su coche ya dejó frustrado a Verstappen tras la clasificación, pero luego sufrió un trompo a alta velocidad hacia la escapatoria de grava de Stowe después de lo que pareció ser un segundo problema de alerón trasero en otros tantos fines de semana de carrera.

"Un fallo diferente, digamos, pero el mismo resultado", dijo. "Así que otra vez, al entrar en la curva, el alerón trasero no se acopla por completo. Simplemente te sales de la pista haciendo un trompo. En ese punto es súper peligroso, porque realmente puedes hacerte daño: dos veces. Tuve suerte en Austria, tuve suerte aquí, pero por eso acabas realmente harto de ello". El accidente de Verstappen y los problemas de Antonelli elevaron a su compañero Hadjar a un halagador quinto puesto al final, con pocas esperanzas de que Spa vaya a ser mucho mejor.

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Ganador: Racing Bulls

El equipo hermano de Red Bull, mientras tanto, tiene todo el impulso del mundo tras otra actuación como el mejor del resto en la cima de la apretada zona media de la F1 2026. Liam Lawson hizo su cuarta aparición consecutiva en Q3, con Lindblad 10º por segundo fin de semana consecutivo.

La pareja condujo en fila india hacia otro doble final en los puntos y ni siquiera estaba a kilómetros de Hadjar cuando el coche de seguridad neutralizó el final de la carrera. La mala fortuna de otros les dio un sexto y séptimo puesto respectivamente, llevando a Racing Bulls a un punto del líder de la zona media, Alpine, en el quinto lugar.

Decir que la temporada de McLaren se está desmoronando es un poco demasiado duro, pero al igual que Red Bull está viendo una separación clara entre sí mismo y los dos equipos de arriba, Mercedes y Ferrari. Parte de eso sigue deberse a no explotar la unidad de potencia Mercedes tan eficazmente como el equipo oficial, pero la mayor parte es simplemente una falta de rendimiento aerodinámico, tanto en carga como en eficiencia.

Norris limitó los daños con el cuarto puesto, de nuevo gracias a los abandonos, mientras que la carrera de Oscar Piastri quedó efectivamente acabada en la primera vuelta cuando sufrió daños y tuvo que montar un alerón delantero nuevo.

Al igual que Red Bull, McLaren también espera ser un blanco fácil en Spa, con el próximo paquete de mejoras programado para Hungría. ¿Es una coincidencia que ambos equipos disputaran el campeonato mundial de pilotos hasta el amargo final el año pasado y desarrollaran sus coches durante más tiempo que Mercedes y Ferrari? Probablemente no.

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Ganador: Gabriel Bortoleto

Audi no ha sumado puntos desde la cita inaugural de Melbourne, desperdiciando un par de oportunidades claras para hacerlo. Pero el equipo no desperdició la oportunidad de oro que Silverstone le brindó, pese a carecer del rendimiento de motor necesario en una sede tan exigente en potencia como el antiguo aeródromo.

Y aunque el brasileño no pudo seguir del todo el ritmo de los Racing Bulls, controló cómodamente a ambos Alpine camino del octavo puesto.

Cuando le preguntaron si Australia parecía de otra vida, un exultante Bortoleto dijo: Dos vidas. Tres, cuatro. Es una locura. Incluso es difícil pensar que Melbourne haya sido este año. Mucho trabajo, mucho esfuerzo del equipo. Por fin, logramos ponerlo ahí".

Perdedor: Haas

Sería fácil simplemente poner a Aston Martin aquí cada semana, pero ¿de verdad hay que seguir pateando a un hombre cuando está en el suelo?

Tras un sólido inicio de año, Haas ha estado sufriendo muchísimo por falta de ritmo en la zona media de la F1 2026, al no haber podido entrar en los puntos en los últimos tres fines de semana. No hubo mejora en Silverstone, ya que Haas sigue esperando mejoras muy necesarias para mantenerse al día en la carrera armamentística.

El destino de Haas no se vio ayudado por una parada lenta para Esteban Ocon, quien al menos pareció tener un fin de semana más normal en Gran Bretaña después de experimentar molestias con el VF-26, y por Bearman siendo sacado de en medio por el Williams de Alex Albon en la salida.